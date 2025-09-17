Metroliikenne alkaa Vuosaaren metrohaaralla 29.9. – liikennöintikatkon aikana on parannettu metroinfraa lukuisin toimenpitein
Vuosaaren metrosillan korjaustyöt sekä Vuosaaren metrohaaran liikennöintikatkon aikana tehdyt muut korjaustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Vuosaaren metrosilta sekä Vuosaaren ja Rastilan metroasemat avataan liikenteelle maanantaiaamuna 29.9.
Lähes 30 vuotta vanhan metrosillan elinkaarta on pidennetty korjaamalla sillan betonirakenteiden halkeamat ja kansilaatan vesivuodot. Sillan vedeneristys ja kuivatusjärjestelmät on uusittu. Lisäksi sillan välitukia on vahvennettu kestämään paremmin merivettä.
Vuosaaren metroasemalla on purettu kaikki laiturin pintarakenteet ja asennettu vedeneristys, kaatovalut, huurteenpoistolämmitys sekä graniittilaatoitus. Lisäksi liukuportaat, valaistus ja teknisiä järjestelmiä on uusittu. Esteettömyyttä on parannettu asentamalla laatoitukseen esteettömyysopastus ja ulko-oville äänimajakat. Näillä toimenpiteillä Vuosaaren metroasemasta saadaan entistä turvallisempi, toimivampi, viihtyisämpi ja energiatehokkaampi. Osa viimeistelytöistä tehdään lokakuussa, mutta niillä ei ole vaikutusta liikennöintiin.
Rastilan metroasemalla on uusittu kaikki matkustajaliikenteen tiloissa olevat valaisimet energiaa säästäviin ja etäohjattaviin led-valaisimiin. Samalla on uusittu kamerakaapeloinnit, kamerat ja kaiuttimet sekä pulupiikit, joilla estetään pulujen pesiytyminen metroaseman alueella.
Itäkeskuksen metroaseman länsipuolisella rata-alueella on vaihdettu metrovaihteita. Kaupunkiliikenteen infran kunnossapito vaihtoi huhti-, touko- ja elokuun aikana yhteensä 13 vaihdetta ja kaksi raideristeystä.
Kantametron junien paikannukseen käytettävä raidevirtapiiriteknologia on korvattu modernimmalla akselinlaskentateknologialla.
Vuosaaren tunnelissa alkaa 6. tammikuuta 2026 laaja saneeraus, joka sulkee tunnelin liikenteeltä noin vuodeksi. Hankkeesta vastaa ja lisätietoja antaa Fintraffic: www.fintraffic.fi/vuosaarentunneli
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
