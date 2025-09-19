Följ med på ett äventyr: Önni Möö och Potatisen beger sig ut på resa till daghem – rolig inlärning om vardagen på en bondgård
"Vad behövs maskar till egentligen?" Svaren på barnens nyfikna frågor kommer snart, när masken Önni Möö och hans vän Potatisen ger sig ut på resa till daghem runtom i Finland tillsammans med Kip-besättningen. Ett roligt och lärorikt äventyr på bondgårdar väntar barnen i det glada sällskapet. Önni Möö är förresten den viktigaste arbetaren på gården – den tar hand om jorden. Den är en kraftbank som kryper under marken, alltså en daggmask, och därför huvudpersonen i denna berättelse.
Under den gemensamma och händelserika resan bekantar vi oss med vardagen på en bondgård, vad som egentligen händer där och vilka yrken som finns. "Vårt mål är att föra jordbruk och livsmedelsproduktion närmare barnen genom att utforska saker som för många barn idag känns avlägsna, men som ur barnets perspektiv är väldigt intressanta. Vi funderar på ett åldersanpassat sätt varför den finländska livsmedelsproduktionen är viktig för oss alla", säger Suvi Anttila, direktör för samhällsrelationer och hållbarhet vid ProAgria Keskusten Liitto, och lovar: "Som en oberoende aktör lyfter vi tillsammans med våra samarbetspartners fram saker ur ett genuint jordbruksperspektiv och försöker förklara komplexa frågor på ett begripligt sätt. Jordbruket är fullt av fascinerande saker som väntar på att berättas."
Bondgårdslekar fascinerar alltid
Bondgårdslekar har alltid inspirerat barn, men idag är många barns vardag långt ifrån traditionella gårdssysslor. "Vi för in bekanta och roliga teman från jordbruket i leken. Genom lek lär sig barnen nya ord och får fundera på vad jordbrukskunskaper och självförsörjning betyder på ett sätt som passar deras ålder. Genom leken utvecklas kunskaper och färdigheter som stärker barnens trygghetskänsla och tillit till sin egen förmåga", säger Sanna Lukander från The Campus Company. Fun Academy och The Campus Company ansvarar för materialets pedagogiska och berättande delar.
Äventyren med Önni Möö och Potatisen är också avsedda för barnens föräldrar, mor- och farföräldrar och andra i barnens nätverk, som kan introducera barnen till jordbruk genom lek. "Vi bjuder in alla som är intresserade av ämnet och vill göra det känt bland barn. Föräldrar och vi mor- och farföräldrar har en viktig roll här", säger Anttila.
Gratis och lättillgängligt material
I samarbete mellan jordbruksexperter och yrkesverksamma inom småbarnspedagogik har man tagit fram material som baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik. Materialet är gratis och lätt att ta i bruk i daghemsverksamhet, men lämpar sig också för föräldrar och mor- och farföräldrar. "Allt material finns digitalt på vår webbplats, vilket garanterar lång livslängd och tillgänglighet för alla. Materialpaketet växer hela tiden, och vi lyssnar gärna på idéer och behov från fältet och förverkligar dem i mån av möjlighet", säger Anttila.
Materialet innehåller bland annat lekinstruktioner, utskrivbara ordkort, information om näringsväxter och yrken inom branschen, samt tips för undersökning, rörelse, byggande och reparation.
Dessutom kommer det roliga videor om Önni Möös och Potatisens resa, där teman från bondgårdens vardag behandlas på ett praktiskt sätt. De första videorna handlar om årstider, småkryp och biologisk mångfald. Berättelsens guider och äventyrare är Önni Möö, Potatisen och Kip-besättningen. Allt material finns tillgängligt på både finska och svenska, vilket stöder flerspråkighet. "Många har redan frågat om materialet också kommer på engelska. Det finns ett behov, och vi funderar just nu på hur det kan genomföras", säger Lukander.
Lär känna berättelsens spännande figurer
Berättelsens huvudperson är Önni Möö, en nyfiken mask. Hans glada vän Potatisen är också med. Båda bor på bondgården. Med deras hjälp får Kip-besättningen – Soca, Tuka, Maco och Waaba – som anländer från rymden, bekanta sig med livet på en bondgård.
Kip-besättningen landar först på en spannmålsgård, där de möter Önni Möö, som visar sig vara en ivrig och utmärkt guide. Tillsammans med Potatisen hjälper Önni till att svara på gästernas frågor och visar entusiastiskt vad som händer på gården. Äventyret kan börja! Följ med och se vad Önni Möö, Potatisen och Kip-besättningen stöter på – du kanske själv lär dig något nytt!
Lär känna figurerna närmare här:
https://www.proagria.fi/tietoa-meista/onni-moo-ja-peruna-maatilalla-maataloutta-lapsille/keita-ovat-onni-moo-peruna-ja-kip-miehisto
I samarbete med
Resan till daghemmen i Finland med Önni Möö och Potatisen möjliggörs av ProAgria, Fun Academy Oy, The Campus Company Oy, Centralförbundet för hushållningssällskap samt Potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR. Alla vill göra bondgårdens verksamhet mer känd och låta barn bekanta sig med bondens arbete. Verksamheten har fått betydande stöd från Kordelins stiftelse.
Mer information:
Suvi Anttila, direktör för samhällsrelationer och hållbarhet, ProAgria Keskusten Liitto
Telefon: 040 560 8551
suvi.anttila@proagria.fi
Sanna Lukander, grundare, CCO, The Campus Company Oy och Fun Academy Oy
Telefon: 050 371 8246
sanna@funacademy.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi AnttilaYhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtajaProAgria Keskusten LiittoPuh:0405608551suvi.anttila@proagria.fi
Kuvat
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Lähde mukaan seikkailuun: Önni Möö ja Peruna lähtevät päiväkoteihin – hauskaa oppimista maatilan arjesta19.9.2025 09:04:31 EEST | Tiedote
“Mihin matoja muka tarvitaan?” Vastauksia lasten uteliaisiin kysymyksiin on luvassa, kun mato Önni Möö ja hänen ystävänsä Peruna lähtevät yhdessä Kip-miehistön kanssa matkalle Suomen päiväkoteihin. Iloisen joukon seurassa lapsia odottaa hauska ja oppimisentäyteinen seikkailu maatiloilla. Önni Möö on muuten maatilan tärkein työntekijä. Se pitää huolta maasta. Se on maan alla möyrivä voimapankki eli liero ja siksi tämän tarinan päähahmo.
Eurooppalainen maatalousverkosto koolla Etelä-Pohjanmaalla17.9.2025 12:56:39 EEST | Tiedote
Ilmastoratkaisut maataloudessa ovat agendalla kun maatalousverkostoa kokoontuu Etelä-Pohjanmaalle. Tapaaminen on osa eurooppalaista Climate Farm Demo -hanketta, jonka vuosikokous on Seinäjoella 23-25.9.2025.
Ensimmäiset Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saajat valittu16.9.2025 09:15:03 EEST | Tiedote
Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saivat Tuomo Turjansalo Kouvolasta, Reisjärven Kangaskylän Maaseutuseura ry sekä Hirvilahden Kyläkauppa Oy Kuopiosta.
Kuopion Kauppahalli on Vuoden Taste Savo yritys 202529.8.2025 14:56:08 EEST | Tiedote
Nyt ensimmäistä kertaa palkittava Vuoden Taste Savo yritys on Kuopion Kauppahalli. Valinta julkistettiin Satoa Kuopio -tapahtuman ja Elonkorjuujuhlien yhteydessä Kuopion kauppatorilla perjantaina 29.8.2025.
Karjalaisen ruoan ja musiikin juhlaa! -maakuntapäivän tapahtumassa nostetaan esille ainutlaatuista Pohjois-Karjalaa25.8.2025 10:23:56 EEST | Tiedote
Karjalaisen ruoan ja musiikin juhlaa! -maakuntapäivän tapahtumassa nostetaan esille asioita, jotka tekevät Pohjois-Karjalasta ainutlaatuisen. Lauantaina Honkavaaran Perinnepihalla järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät Kansanmusiikkiyhtye Rälläkkä ja KarjalaBrihat sekä kuullaan Parasta Karjalassa -puheenvuoroja. Pohjois- ja eteläkarjalaiset elintarvike- ja matkailualan yritykset esittelevät toimintaansa, myyvät ja maistattavat tuotteitaan. Tarjolla on paikallista ruokaa ja kahvilapalveluja karjalaisten leivonnaisten kera.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme