Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuuston 24.9.2025 kokouksen esityslista julkaistu

19.9.2025 12:55:42 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 24.9.2025 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.

Keskiviikkona 24.9. pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:

  • Hyvinvointialueen 2. osavuosikatsaus
  • Annetaan valtuustolle lausunto 2024 arviointikertomukseen
  • Vahvistetaan syksyn 2025 kokousaikataulu

Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa

Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokousta ei nauhoiteta.

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

