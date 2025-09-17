Varhan aluevaltuuston 24.9.2025 kokouksen esityslista julkaistu
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 24.9.2025 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikkona 24.9. pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Hyvinvointialueen 2. osavuosikatsaus
- Annetaan valtuustolle lausunto 2024 arviointikertomukseen
- Vahvistetaan syksyn 2025 kokousaikataulu
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokousta ei nauhoiteta.
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
