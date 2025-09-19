SDP:n Tuppurainen ja Koskinen: Hallituksen toimintakyky on kadonnut ulkopolitiikassa
Hallituksen toimintakyvyttömyys on erityisen huolestuttavaa tilanteessa, jossa kansainvälinen, sääntöpohjainen järjestelmä horjuu ja Suomen ulkopoliittiselta johdolta odotetaan määrätietoisuutta, Tuppurainen ja Koskinen toteavat.
- Tällä hetkellä Tasavallan Presidentti on valmis Palestiinan valtion tunnustamiseen ja kansan sekä opposition laaja tuki on tunnustamisen puolella. Useat maat, kuten Ranska, Portugali, Belgia, Malta, Australia, Kanada ja Iso-Britannia ovat aikeissa tunnustaa Palestiinan valtio, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen korostaa.
Pääministeri Orpo on sanonut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, kun hetki on oikea.
- On selvää, että tunnustamisen hetki on käsillä. On kuitenkin käynyt selväksi, ettei hallitus kykene pääministeri Orpon johdolla päättämään Suomen aikeesta tunnustaa Palestiinaa ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, Tuppurainen sanoo.
Tuppurainen huomauttaa, että jos hallitus ei nyt esitä Palestiinan tunnustamista, on käsillä vaarallinen ennakkotapaus yhteistoiminnan epäonnistumisesta ulkopolitiikan johtamisessa.
- Presidentti Stubb on toivonut saavansa hallituksen esityksen, mutta hallitus ei sitä kykene sisäisten ristiriitojensa vuoksi antamaan. Se ei myöskään ole valmis tuomaan asiaa eduskunnan ratkaistavaksi, Tuppurainen huomauttaa.
- Tästä kaikesta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: Suomen hallitus on toimintakyvytön. Suomen ulkopolitiikan linja on sanalla sanoen sekava.
Tuppurainen muistuttaa, että oppositiopuolueet ovat monin keinoin kannustaneet hallitusta etenemään Palestiinan tunnustamisessa.
- Olemme tuoneet esiin mahdollisuuden selonteosta, jolloin asian voisi tuoda eduskunnan ratkaistavaksi. Olemme viimeksi kuluneella viikolla tehneet yhteisen vetoomuksen. SDP on jo vuoden 2024 syksyllä vaatinut hallitusta tunnustamaan Palestiinan.
- Kyselytunnilla pääministeri viittasi selkeästi kansanmurhaan. Tämä on paljon sanottu pääministeriltä, eikä hän siltikään anna esitystä tunnustamisesta, tai käänny eduskunnan puoleen hakeakseen ratkaisua tilanteeseen, Tuppurainen päättää.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ovat 19.9.2025 jättäneet välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Johannes KoskinenKansanedustajaPuh:050 511 3061
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Välikysymys hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisesssa19.9.2025 12:39:02 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä jaVasemmistoliiton eduskuntaryhmä ovat 19.9.2025 jättäneet välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisesssa.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset iskevät kohtuuttomasti pienipalkkaisiin naisiin18.9.2025 13:09:37 EEST | Tiedote
Laboren tänään julkaisema selvitys vahvistaa sen, mistä SDP on toistuvasti varoittanut: pääministeri Petteri Orpon hallituksen toteuttamat sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kaikkein kipeimmin pienipalkkaisiin työntekijöihin, erityisesti palvelualoilla työskenteleviin naisiin.
Oppositio arvostelee hallituspuolueiden toimintatapoja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa17.9.2025 17:23:58 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan”. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto toteavat, että Oulaskankaan kohdalla sama linja ei näytä pätevän. Oulaskankaan säästölaskelmista puuttuvat todelliset potilaiden siirtokuljetuskustannukset, joten siksi luvut ovat pielessä. Kyseessä on räikeä ristiriita.
Suuren valiokunnan sd-edustajat kannustavat innovaatioihin luonnonnielujen lisäämiseksi17.9.2025 16:24:16 EEST | Tiedote
Tasapainoinen taakanjako maankäytön, asumisen ja liikenteen välillä ei rasita näistä mitään kohtuuttomasti. Suuren valiokunnan enemmistön kanta rajaisi laskentasäännöissä maankäytön ulkopuolelle kokonaan, mikä lisäisi taakkaa liikenteen ja asumisen kohdalla. Suomen olisi ehdottoman tärkeää valmistella ja toimeenpanna hiilinielut turvaavaa kansallista maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa ja osoittaa tähän riittävät resurssit ja toimet, korostavat SDP:n suuren valiokunnan kansanedustajat.
Vetoomus Petteri Orpon hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta viipymättä17.9.2025 16:12:03 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen, Vihreä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vetoaa Orpon hallitukseen, jotta Suomi tekisi Tasavallan Presidentin toivomuksen mukaisen esityksen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tai toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi. Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme