Henna Rautiainen sisältöjohtajaksi Eraan
Henna Rautiainen on nimitetty sisältöjohtajaksi strategisessa sisältö- ja markkinointitoimisto Era Contentissa. ”Haluan varmistaa, että kaikki tekemisemme tuottaa asiakkaalle arvoa.”
Sisältöjohtajana Henna Rautiainen vastaa omien asiakkuuksiensa sisältöjen kehittämisestä, laadusta ja tuloksellisuudesta yhdessä asiakkuustiimin kanssa. Henna on yksi ensimmäisistä eralaisista, ja työskennellyt pian kymmenen vuoden ajan tuottajana ja sisältöasiantuntijana. Hän on sinä aikana syventynyt muun muassa elintarvike-, ravintola-, rakennusaloihin, alueellisen elinvoiman vahvistamiseen, finanssialan BtoB-palveluihin sekä muodin maailmaan. Aiemmin hän on ollut toimittajana Me Naisissa ja Länsi-Suomessa.
”Olen tehnyt koko työurani sisältöjen, viestinnän ja tarinoiden parissa. On aina yhtä palkitsevaa, kun onnistumme kiteyttämään monimutkaisesta asiasta oivaltavan sisällön, joka puhuttelee yleisöä, koskettaa, vakuuttaa ja rakentaa luottamusta asiakkaan brändiin. Sisältöjohtajana haluan varmistaa, että kaikki tekemisemme tuottaa asiakkaalle arvoa. Antoisinta työmme on silloin, kun onnistumme luomaan asiakkaan kanssa aidon kumppanuuden ja kehittymään yhdessä entistä paremmiksi”, Henna Rautiainen sanoo.
Erassa tehdään sisältöjä asiakaspolun jokaiseen vaiheeseen ja kaikkiin kanaviin. Sisältöjen vaikuttavuuden perustana ovat brändityöt, sisältöstrategiat ja konseptit.
”Sisältöosaaminen on kaiken tekemisemme ytimessä. Meille se tarkoittaa kykyä ymmärtää kohderyhmiä, ammentaa ympäröivästä maailmasta ja luoda erottuvia kerronnan keinoja. Hyvää sisältöä syntyy, kun sitä on tekemässä uteliaita, ennakkoluulottomia ja rohkeita ihmisiä. Henna on täysiverinen sisältöjen tekijä, joka uskaltaa sukeltaa pintaa syvemmälle ja löytää sieltä oikeasti kiinnostavat asiat”, Eran toimitusjohtaja Tuomas Littunen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sisältöjohtaja Henna Rautiainen, henna.rautiainen@eracontent.com, 040 538 6467
Toimitusjohtaja Tuomas Littunen, tuomas.littunen@eracontent.com, 040 740 0617
Kuvat
Linkit
Era Content
Era Content on vuonna 2014 perustettu strateginen viestintä- ja markkinointitoimisto, jonka liikevaihto viime vuonna oli 2,5 miljoonaa euroa ja asiakassuositteluluku 9. Taloustutkimuksen tekemän Viestintäalan yritysten imagotutkimuksen mukaan Era on viestintäpäättäjien eniten suosittelema toimisto. Erassa on töissä 17 osaajaa, joilla on vahva tausta viestinnästä, markkinoinnista ja media-alalta. Jatkuvien kumppanuuksien Eran ydintekemistä ovat brändi- ja strategiatyöt, konsultointi ja valmennukset. Eralla on toimistot Helsingissä ja Etelä-Pohjanmaalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Era Content Oy
Laura Parviainen digistrategiksi Era Contentiin18.4.2023 07:57:02 EEST | Tiedote
Laura Parviainen on nimitetty digistrategiksi sisältö-, viestintä- ja markkinointitoimisto Era Contentiin. Eran digitaalisen markkinoinnin palvelut ulottuvat strategisesta suunnittelusta sekä konsultoinnista kampanjoiden toteuttamiseen, asiakkaiden digikanavien ylläpitoon, analytiikkaan ja sivustoprojekteihin.
Elina Karemo sisältöjohtajaksi Eraan30.3.2023 08:19:22 EEST | Tiedote
Elina Karemo on nimitetty sisältöjohtajaksi strategiseen sisältö-, viestintä- ja markkinointitoimisto Era Contentiin. Laadukas sisältö yhdistää kaikkea Eran monipuolista tekemistä.
Tomi Mäkilä digistrategiksi Era Contentiin6.3.2023 14:00:17 EET | Tiedote
Tomi Mäkilä on nimitetty digistrategiksi sisältö-, viestintä- ja markkinointitoimisto Era Contentiin. Eran digitaalisen markkinoinnin palvelut ulottuvat strategisesta suunnittelusta kampanjoiden toteuttamiseen, asiakkaiden digikanavien ylläpitoon, analytiikkaan ja sivustoprojekteihin.
Tiina Varhee viestintästrategiksi Era Contentiin8.12.2022 07:48:15 EET | Tiedote
Tiina Varhee on nimitetty viestintästrategiksi strategiseen sisältö-, viestintä- ja markkinointitoimisto Era Contentiin. Era palvelee organisaatioita kattavasti niin strategisissa, operatiivisissa kuin akuuteissakin viestintätarpeissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme