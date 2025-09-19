SDP:n Perholehto: Kirjallinen kysymys Digitaalisen väkivallan torjumisesta ja suostumuksettomien seksuaalisten syväväärennösten (deepfake) kriminalisoinnista
Kansanedustaja Pinja Perholehto kysyy perjantaina 19.9. jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä hallituksen keinoista torjua digitaalista väkivaltaa, kuten suostumuksetonta syväväärennettyä pornografiaa. Ilmiö on toistaiseksi rikoksena ja väkivaltana huonosti tunnettu, ja jää vakavissakin tapauksissa usein tunnistamatta sekä tekijöiltä, kohteilta että myös auttavilta tahoilta ja viranomaisilta.
— Digitaalinen väkivalta, häpäisy, uhkailu ja kiristäminen koskettavat valitettavasti yhä useampia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90% suostumuksettomien seksuaalisten syväväärennöisten eli ns. deepfake-pornografian uhreista on naisia. Ilmiö kasvaa, vaikka siihen ei ole Suomessa vielä täysin herätty. Pidän todella tärkeänä, että kansallinen lainsäädäntö ja uhrien tukipalvelut huolehditaan kuntoon, vaatii Pinja Perholehto
— Tekoälyn käyttäminen ihmisarvon ja yksityisyyden loukkaamiseen, häpäisemiseen ja ahdisteluun on tunnustettava yksiselitteisesti vakavaksi rikokseksi, joka myös johtaa seurauksiin. Jokaisella pitäisi olla oikeus omaan kehoonsa, ääneensä ja kuvaansa – myös verkossa. Kyse on ihmisten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, painottaa Perholehto
Marinin hallituksen toteuttama seksuaalirikoslainsäädännön uudistus vahvisti itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden periaatteita. Perholehdon mukaan nämä periaatteet on nyt vietävä myös digitaaliseen aikaan.
— EU:n tekoälyasetus oli alku tarpeellisen sääntelyn polulla, mutta kansallisella lainsäädännöllä asetusta voidaan – ja myös täytyy – täydentää. Näin on tehty ja ollaan tekemässä myös monissa muissa unionin jäsenvaltioissa. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että digitaalisen väkivallan uhkiin voidaan vastata rikosoikeudellisin ja immateriaalioikeudellisin keinoin. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa tehdä sama myös Suomessa, Perholehto päättää.
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
