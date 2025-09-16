Omakotiliitto: Suomalaisten omakotivarallisuus vaarassa huveta, jos talot tyhjenevät eikä remontteihin saada rahoitusta
Omakotitaloasumisen tulevaisuus vaatii ratkaisuja tulevissa budjettikäsittelyissä. Kotitalouksia haastavat alueiden eriytyminen ja vuosia jatkunut asumiskustannusten nousu. Suomen asuntomarkkinoiden ero muuhun Eurooppaan on selkeä.
Suomen asuntomarkkinoilla on käynnissä murros, joka vaikuttaa erityisesti omakotitalo- ja vapaa-ajan asukkaisiin. Verrattuna muuhun Eurooppaan kehitys on huolestuttava, sillä muun muassa Eurostatin* mukaan Suomi on ainoa Euroopan unionin maa, jossa asuntojen hinnat ovat viime aikoina laskeneet. Myös ympäristöministeriön tuore raportti ’Valtakunnallinen alueiden eriytyminen’ osoittaa, että eri alueet Suomessa eriytyvät edelleen vahvasti.
”Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotta omakotitalojen korjaaminen olisi taloudellisesti mahdollista ja tyhjät asunnot saataisiin nykyistä paremmin käyttöön – joko vakituisina koteina tai vapaa-ajan asuntoina”, painottaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.
Korjaustarpeet kasvavat – rahoituksen saaminen vaikeutunut
Niin lapsiperheet kuin ikääntyvä väestö tarvitsevat turvallisia ja terveellisiä koteja, joita on tärkeä huoltaa ja korjata suunnitelmallisesti. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä tarve toteuttaa lämmitysjärjestelmä- ja energiatehokkuusremontteja on kasvanut. Aina remontin toteuttaminen ei ole kuitenkaan helppoa.
”Alueilla, joilla asuntojen vakuusarvot ovat matalat, on perus- ja energiakorjausten rahoittaminen kentältä tulleen palautteen mukaan vaikeutunut”, sanoo Marju Silander.
Tyhjistä omakotitaloista mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle
Väestöään menettävillä alueilla omakotitalot jäävät yhä useammin esimerkiksi perikunnan omistukseen tai muuttuvat kakkosasunnoiksi, muistuttaa Marju Silander.
”Uudenlainen vapaa-ajan asuminen voi tuoda uutta elämää kylille ja tyhjille taloille, erityisesti luonto- tai matkailukeskusten läheisyydessä. Tärkeää on löytää vuoropuhelu asukkaiden ja kuntien välille ja tehdä myös yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka voivat tavoittaa tehokkaasti omia jäsenryhmiään.”
Asumismenot syövät omakotiasukkaiden ostovoimaa
Elokuussa julkistettu Omakotiliiton ja Kiinteistöliiton Asumismenot 2025 -tutkimus osoittaa, että asumiskustannukset ovat nousseet 15 vuoden ajan. Kiinteistövero, lainakorot sekä sähkön, sähkönsiirron, veden ja jätehuollon maksut vievät yhä suuremman osan kotitalouksien nettotuloista. Tämä vähentää osaltaan mahdollisuuksia korjausinvestointeihin, vaikka samalla tarve niihin kasvaa.
Kun pientaloasuminen on suomalaisille tärkeä asumismuoto ja ykköstoive, päättäjien tulee nyt ottaa tämä tosiasia huomioon ja tehdä pitkäjänteistä pientaloasumista vahvistavaa politiikkaa, kuten jo perustuslain pykälän 19 mukaankin julkisen vallan tulee tukea asumisen omatoimista järjestämistä, tähdentää Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila. Hän lähettää terveisiä eduskunnalle tulevaan budjettikäsittelyyn.
"Viidentoista vuoden kustannusnousu on tuntunut kaikkien kukkaroissa, mutta omakotitaloasukkailla erityisesti. Talouspolitiikkaan ja asuntomarkkinoihin tarvitaan vakautta ja luottamuksen palautusta. Näin toimien myötä on mahdollista, että oma koti säilyy jatkossakin kotitalouksien varallisuuden kivijalkana”, painottaa Jukka Malila.
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
