Energiainvestointien näkökulmasta eurooppalaisessa ilmastopolitiikassa kaivataan reippaampaa otetta
Euroopan ympäristöministerit pääsivät sopuun vuoden YK:lle annettavasta 2035 sitoumuksesta. Vuoden 2040 tavoite lykkääntyi EU-johtajien huippukokoukseen lokakuun lopulle. Energia-ala kaipaisi Suomen kannan mukaista reippaampaa otetta ilmastopolitiikkaan.
EU:n ympäristöministerit päättivät YK:n ilmastoneuvotteluihin annettavasta ohjeellisesta sitoumuksesta vähentää päästöjä EU:ssa 2035 mennessä, vaihteluväliksi asetettiin 66,25 - 72,5 %. Päätös 2040 ilmastotavoitteesta lykkääntyi EU-johtajien kokoukseen lokakuun lopulle.
- EU:n 2040 päästövähennystavoitteen lykkääntyminen kuukaudella on harmillista. Vähäpäästöiseen tulevaisuuteen investoivat yritykset ansaitsevat selvän ja johdonmukaisen näkymän tulevaisuuteen, harmittelee Energiateollisuuden ekonomisti ja ilmastopolitiikan asiantuntija Petteri Haveri.
Suomen kannan mukaan nettopäästöjä haluttaisiin vähentää 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Varauksiksi valtioneuvosto linjasi maankäyttösektorin epävarmuudet, teknologianeutraaliuden ja kustannustehokkuuden. Keinoksi päästövähennyksiin valtioneuvosto mainitsee myös teknologiset nielut.
Komission esityksessä ja puheenjohtajamaa Tanskan kompromissiesityksessä tunnistetaan ilmastonmuutoksen vakavuus ja tarve hyödyntää kaikkia vähäpäästöisiä ja päästöjä vähentäviä teknologioita. Siihen sisältyvät kaikki nolla- ja vähähiiliset energiaratkaisut, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, ydinvoima, energiatehokkuus, varastointi, hiilidioksidin talteenotto ja käyttö (CCS, CCU), hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä, geoterminen energia ja vesivoima, kestävä bioenergia sekä kaikki muut nykyiset ja tulevat nettonollateknologiat.
- Ilmastotoimenpiteet perustuvat yritysten tekemiin investointeihin, ja niitä tehdään, kun toimintaympäristö on ennakoitava. Nähtävissä olevat vaikeudet jatkaa kunnianhimoista eurooppalaista ilmastopolitiikkaa ovat harmillisia, mutta suunta on sentään sama kuin aiemmin, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Tärkeää tässä on se, linjaukset ovat teknologianeutraaleja, joka käytännössä merkitsee myös ydinvoiman ja teknologisten nielujen sisällyttämistä päästövähennysten keinovalikoimaan, Leskelä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Petteri HaveriekonomistiEnergiantuotantoPuh:+358 50 571 1554petteri.haveri@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Varttitase, mistä on kysymys?19.9.2025 11:19:10 EEST | Kutsu
Tervetuloa Energiateollisuus ry:n taustatilaisuuteen aiheesta (teams) torstaina, 25.9. klo 9-9.45
Budjettiriihen päätökset eivät heikennä puhtaan siirtymän edellytyksiä2.9.2025 23:23:01 EEST | Tiedote
Energiateollisuus ry:n mukaan hallituksen julkistama neuvottelutulos valtion budjetista säilyttää energiainvestointien toimintaympäristön vakaana.
Raportti: Sähkökattilat tasapainottavat sähkömarkkinoita1.9.2025 12:25:06 EEST | Tiedote
Tuoreen raportin mukaan sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta niiden sähköntarve saadaan katettua maatuulivoimalla. Raportti tuo esiin kaukolämmön roolin sähkömarkkinoiden vakauttajana. Sähkökattiloiden vaikutuksesta kaukolämmön hinta saattaa olla laskusuunnassa.
Euroopan unionin uudistettu ja kasvatettu rahoituskehys tukee strategista kilpailukykyä ja vihreää siirtymää16.7.2025 18:26:22 EEST | Tiedote
Euroopan komissio julkaisi tänään (16.7.2025) uudistetun monivuotisen rahoituskehyksensä vuosille 2028–2034. Energiateollisuus ry pitää tärkeänä, että rahoituskehys keskittyy vahvistamaan EU:n kilpailukykyä ja vihreää siirtymää, mutta pyrkii myös varautumaan kriisiaikoihin. Puhtaan siirtymän investointien rahoitus kuusinkertaistuu ja energiainfran rahoitus viisinkertaistuu.
Energia- ja ilmastostrategia tukee pitkäjänteistä investointiympäristöä4.7.2025 17:25:58 EEST | Tiedote
Energiateollisuus pitää lausuntokierrokselle lähetettyä energia- ja ilmastostrategialuonnosta hyvänä vahvistuksena kansalliselle linjalle, mutta näkee myös haasteita hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme