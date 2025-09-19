Sofia Virta: Suomen velvollisuus on toimia kansanmurhan pysäyttämiseksi

Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto jättävät tänään välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Virran mukaan välikysymys on välttämätön, koska hallitus ei ole tehnyt kaikkea mahdollista Israelin toteuttaman palestiinalaisten kansanmurhan pysäyttämiseksi.

– On selvää, että Israelin toteuttaessa palestiinalaisten kansanmurhaa on Suomella velvollisuus toimia sen estämiseksi. Hallitus sanoo tekevänsä kaikkensa, mutta kaikkensa tekeminen tarkoittaa myös palestiinalaisten valtion tunnustamista. Sitä hallitus ei ole kuitenkaan valmis tekemään, ja siksi Vihreät on mukana välikysymyksessä, Virta sanoo.

Virran mukaan on käsittämätöntä, että tilanteessa, jossa Israel toteuttaa palestiinalaisten kansanmurhaa, ei Suomi kykene hallituksen sisäisten kiistojen vuoksi toimimaan.

– Suomen perinteisen ja pitkän ulkopoliittisen linjan sekä YK:n suojeluvastuun velvoitteen mukaisesti Suomen hallituksen tulisi ehdottomasti pyrkiä tekemään kaikkensa Israelin hirmutekojen lopettamiseksi. Suomella on pitkä perinne kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolustajana – se on ollut osa meidän ulkopoliittista identiteettiämme ja arvostustamme maailmalla. Olemme Ukrainassa aivan oikein vaatineet selkeää vastuunkantoa sotarikoksista ja siviilien suojelemista. Samaa johdonmukaisuutta on osoitettava myös Gazan kohdalla, Virta linjaa.

Virta peräänkuuluttaa hallitukselta samanlaista arvojohtajuutta, jota tasavallan presidentti on edustanut.

– On häpeällistä, että tasavallan presidentti joutuu lähtemään YK:n yleiskokoukseen tyhjin käsin, vaikka hän on osoittanut esimerkillistä arvojohtajuutta. Hallitus ei ole pystynyt samaan.

Virran mukaan kyse on perustavanlaatuisesta kysymyksestä, ihmiskunnan yhteisestä vastuusta, jota ei pitäisi sotkea puoluepolitiikkaan.

– Kun kokonaisia kansoja tapetaan, kysymys ei ole enää vain joidenkin toisten kriisistä jossakin muualla. Sen pysäyttämisessä on kysymys on vastuustamme ihmiskuntana. Tässä ei pitäisi olla kyse puoluepolitiikasta vaan siitä, saako joku kansa elää vai ei. Tässä on kyse ihmisyydestä. Nyt Suomi on historian väärällä puolella, se on häpeällistä ja siihen on tultava muutos. ​​Vai onko todella hallituksen oma ylpeys tärkeämpi kuin kokonainen kansa ihmisiä? Virta kysyy.