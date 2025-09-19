Mediatilaisuus 29.9. – Nestejäähdytys on tekoälyn uusi perusedellytys
Datakeskukset kehittyvät nopeammin kuin koskaan, ja tekoäly muuttaa totuttuja toimintamalleja vauhdilla. Perinteiset jäähdytysratkaisut eivät enää riitä, ja murroskohta on käsillä.
Nestejäähdytys on nousemassa kriittiseen rooliin erityisesti hyperscale-, colocation- ja korkean tehotiheyden datakeskuksissa. Sen avulla rakennetaan infrastruktuuri, joka mahdollistaa uuden sukupolven tekoälytehtaat tehokkaasti, skaalautuvasti ja energiatehokkaasti.
Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta etänä järjestettävään kansainväliseen mediainfoon ma 29.9.2025 klo 16–17.
Luvassa on kattava katsaus Schneider Electricin nestejäähdytysratkaisujen valikoimaan, jota on kehitetty Motivairin yritysoston jälkeen. Esittelemme, miten kehitämme järjestelmiä, jotka tukevat tekoälyn kasvavaa energian- ja lämmönhallinnan tarvetta.
Verkkotilaisuudessa kuulet muun muassa:
- Miten suunnittelemme nestejäähdytysratkaisuja uudisrakentamiseen ja olemassa olevien datakeskusten päivityksiin
- Miten lämpöä hallitaan suoraan sirutasolla, ja miten ratkaisut skaalautuvat megawattitasoisiin kuormiin
- Miten rakennamme täysin integroitua ekosysteemiä, joka yhdistää jäähdytyksen, virranhallinnan ja hallintajärjestelmät – ensimmäisenä alalla
- Kuinka vastaamme datakeskusten nykyisiin vaatimuksiin suorituskyvyn, tehokkuuden ja joustavuuden osalta
Mukana tapahtumassa on myös riippumaton alan analyytikko, joka tarkastelee tekoälyn vaikutuksia datakeskusten infrastruktuuriin – ja erityisesti nestejäähdytyksen kasvavaa merkitystä.
Tutustu jo nyt: Katso uusin infografiikkamme, jossa esitellään nestejäähdytyksen merkitys tekoälyn käyttöönotossa, sen liiketoiminnalliset hyödyt sekä kuusi erilaista nestejäähdytysarkkitehtuuria
Toivomme ilmoittautumisia Suomessa Susanna Niemelälle, susanna.niemela@se.com, puh. 050 3545 666.
Lisätietoa tilaisuudesta: https://events.se.com/event/bf50d579-1bde-4179-83ea-0ccda7f64399/register
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
