Suomalaiset panostavat entistä enemmän lemmikkiensä ravintoon – S-ryhmä tuo myyntiin superpremium-lemmikinruokasarjan
S-ryhmän myyntidatan ja kuluttajatutkimusten mukaan suomalaiset haluavat panostaa yhä enemmän lemmikkiensä ravintoon. Tärkeitä valintakriteereitä ovat lemmikin oma mieltymys, alkuperämaa, laadukkuus ja hinta-laatusuhde. S-ryhmä laajentaa tarjontaansa superpremium-lemmikinruokasarjalla, joka tulee myyntiin Prismoihin, suurimpiin S-marketteihin ja S-kaupat ruoan verkkokauppaan.
Suomalaiset tahtovat entistä tasokkaampaa ruokaa lemmikeilleen. S-ryhmän myyntidata osoittaa, että keskihintaisten ja kalliiden tuotteiden osuus lemmikkien ruokien myynnistä on kasvanut edullisempiin verrattuna viime vuosikymmenen lopusta vuoteen 2024.
Laadukkuuden tärkeys nousee esiin myös S-ryhmän teettämän kuluttajatutkimuksen tuloksissa. Kyselytutkimuksen mukaan keskeisimmät syyt koiran herkkujen valintaan ovat lemmikin oma mieltymys, alkuperämaa, laadukkuus ja hyvä hinta-laatusuhde.
"Myyntidatasta ja tutkimuksistamme näkyy kasvava kiinnostus entistä tasokkaampaan lemmikkien ruokaan. Kuluttajien haasteena on ollut premium-tason tuotteiden vaikea saatavuus, kun tuotteita on voinut ostaa lähinnä vain erityisliikkeistä", S-ryhmän myyntipäällikkö Mikko Kovalainen toteaa.
S-ryhmä tuo myyntiin superpremium-lemmikinruokaruokasarjan – myös Kotimaista-tuotemerkin valikoima uudistui
Vastatakseen suomalaisten lemmikinomistajien kysyntään, S-ryhmä tuo myyntiin ensimmäisenä PT-kaupan toimijana Euroopassa superpremium-lemmikinruokasarjan, joka on aiemmin ollut saatavilla vain erikoisliikkeissä.
Taste of the wild -tuotesarja koostuu viljattomista ja monipuolisista koiran- ja kissanruoista, jotka jäljittelevät luonnollista ruokavaliota. Jokaisessa reseptissä pääraaka-aineena on liha, kala tai siipikarja, tarjoten korkealaatuista proteiinia. Tuotesarja sopii kaikenikäisille lemmikeille ja se on valmistettu Yhdysvalloissa.
Myös Kotimaista-tuotemerkin koiranruokatuotesarja uudistui keväällä.
"On hienoa, että voimme palvella paremmin niitä asiakkaitamme, jotka haluavat panostaa entistä enemmän lemmikkiensä ravintoon. Taste of the wild -tuotesarja vastaa kasvavaan kysyntään laadukkaista, ravitsemuksellisesti tasapainoisista ruoista. Samalla Kotimaista-tuotemerkin uudistetut tuotteet tarjoavat edullisen ja laadukkaan vaihtoehdon kotimaisuutta arvostavalle”, Kovalainen iloitsee.
Taste of the wild -merkin tuotteet tulevat myyntiin Prismoihin, suurimpiin S-marketteihin ja S-kaupat ruoan verkkokauppaan viikolla 39. Uudet Kotimaista-tuotesarjan koiranruokatuotteet ovat olleet myynnissä keväästä lähtien.
Lisätietoja:
Mikko Kovalainen, myyntipäällikkö, SOK
mikko.kovalainen@sok.fi
0107686261
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
