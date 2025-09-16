Suomalaiset panostavat entistä enemmän lemmikkiensä ravintoon – S-ryhmä tuo myyntiin superpremium-lemmikinruokasarjan

Antti Oksa päivittäistavarakaupan ja Sebastian Nyström käyttötavarakaupan johtajaksi SOK:lle 16.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Antti Oksa on nimitetty päivittäistavarakaupan johtajaksi SOK:lle 16.9. alkaen. Oksa on aloittanut kaupparyhmän palveluksessa vuonna 2006 S-Trainee-valmennettavana ja on ennen uutta tehtäväänsä toiminut monipuolisesti päivittäistavarakaupan alueella. Viimeisimpänä hän on vastannut SOK:n päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisesta. Sebastian Nyström on nimitetty käyttötavarakaupan johtajaksi SOK:lle 16.9. alkaen. Tehtävä on S-ryhmässä uusi. Nyströmin vastuualueeseen kuuluu käyttötavarakauppa Prisma-, Sokos- ja Sokos Emotion -ketjubrändeissä, ja johtajat Virpi Viinikainen ja Mika Laakso raportoivat jatkossa hänelle. Nyström tulee roolissaan keskittymään erityisesti S-ryhmän käyttötavarakaupan digitaalisuuden kehittämiseen. Sebastian Nyström aloitti SOK:lla vuonna 2015 strategiajohtajana ja on viimeisimpänä työskennellyt digipalveluista, IT:stä ja asiakkuudesta vastaavana muutosjohtajana. Ville Kinnunen on nimitetty Chief Digital Officer -tehtävään ja konsernijohtoryhmän jäseneksi SOK:l