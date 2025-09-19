Mannerheimintieltä kaadetaan kaksi lehmusta
Mannerheimintieltä poistetaan kaksi kuivunutta lehmusta sekä pienennetään yhden lehmuksen latvusta.
Kaadettavat puut ovat kuivuneet pystyyn, ja pienennettävästä puusta poistetaan kuollut latvuksen osa. Kaikki kolme puuta sijaitsevat Reijolankadun ja Tukholmankadun välisellä osuudella Mannerheimintietä.
Työ tehdään yöllä 23. syyskuuta, jotta siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.
Lisäksi Munkkiniemenrannassa pienennetään neljän hopeasalavan kuivuneita latvuksia 24. syyskuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Sutenius
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
viherkunnossapitotiimi
puh. 09 310 22420
maria.sutenius@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
