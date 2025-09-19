Vihreiden Hyrkkö paheksuu: Hallituksen toimettomuus kostautuu miljardiluokan ilmastomätkyinä
Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että vastuullinen talouspolitiikka ja vastuullinen ilmastopolitiikka kulkevat käsi kädessä. Ilman riittäviä ilmastotoimia tavoite velkasuhteen kasvun pysäyttämisestä ei tule onnistumaan.
Ylen tänään perjantaina julkaistussa artikkelissa tutkimusprofessori Marita Laukkanen sekä valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kuvailevat Orpon hallituksen ilmastopolitiikkaa tehottomaksi ja kalliiksi. Hyrkkö kertoo olevansa asiantuntijoiden kanssa samoilla linjoilla.
– Me olemme tienneet jo pitkään, että epäonnistunut ilmastopolitiikka tulee taloudellemme kalliiksi. Hallitus ei ole varoituksia kuitenkaan kuunnellut, vaan on tehnyt politiikkaa, joka yhtäällä lisää päästöjä ja toisaalla vähentää valtion tuloja. Yhtälö on kestämätön, Hyrkkö kuvailee.
Hyrkön mukaan lista talouden kannalta haitallisista ilmastopolitiikan epäonnistumista on pitkä. Metsien hiilinielujen romahduksen vuoksi Suomi joutuu ostamaan nieluyksiköitä muilta mailta, ja lasku voi nousta miljardeihin euroihin. Lisäksi on heikennetty päästökaupasta saatavia tuloja kymmenillä miljoonilla, ryhdytty valmistelemaan kallista liikenteen päästökauppakompensaatiota, alennettu polttoaineveroa sekä epäonnistuttu Vihreän siirtymän rahaston (RFF) hyödyntämisessä.
– Suomi joutuu pulittamaan miljardiluokan ilmastomätkyt Orpon hallituksen takia. Valtiovarainministeriö arvioi, että paine velanottoon saattaa lisäkulujen vuoksi lisääntyä. Jos tavoitteena oli tehdä ilmastotoimia, jotka eivät maksa kuluttajalle, niin tämä ei ainakaan ole se tapa, Hyrkkö puuskahtaa.
Puolueet etsivät parhaillaan parlamentaarisia ratkaisuja valtion velkaantumisen hallintaan niin sanotussa ”velkajarrutyöryhmässä”, jossa Hyrkkö edustaa Vihreitä. Hyrkön mukaan olisi tärkeää, että yhteisymmärrys löytyisi velkasuhteen vakauttamisen lisäksi myös ilmastopolitiikassa.
– Hallituksen, joka sanoo olevansa huolissaan valtion velkaantumisesta, ei kannattaisi ajaa talouspolitiikkaamme umpikujaan ilmastotoimettomuudella. Vastuullinen talous- ja ilmastopolitiikka kulkevat käsi kädessä, Hyrkkö toteaa.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Suomen velvollisuus on toimia kansanmurhan pysäyttämiseksi19.9.2025 13:02:55 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan on ilmiselvää, että Suomi ei ole tehnyt riittävästi palestiinalaisten karhanmurhan pysäyttämiseksi. Virran mukaan kyse on perustavanlaatuisesta kysymyksestä, ihmiskunnan yhteisestä vastuusta, jota ei pitäisi sotkea puoluepolitiikkaan.
Vihreät mukana oppositiopuolueiden vetoomuksessa: Palestiinan valtio tunnustettava17.9.2025 16:23:41 EEST | Tiedote
Vihreiden sekä kahden muun oppositiopuolueen SDP:n ja vasemmistoliiton vetoomuksessa hallitukselle vaaditaan muun muassa Palestiinan valtion tunnustamista sekä sitä, että hallitus toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi.
Vihreiden Forsgrén: Vastaamon tietomurron kaltaisia joukkouhreja suojeltava – lakimuutos välttämätön17.9.2025 14:45:37 EEST | Tiedote
Eduskunnan käsitellään tänään Bella Forsgrénin, Karoliina Partasen ja Elisa Gebhardin käynnistämä lakialoite rikosten uhrien aseman parantamiseksi tapauksissa, joissa rikos on kohdistunut suureen, vähintään 20 henkilön ihmisjoukkoon samanaikaisesti. Tällä lakialoitteella on jo yli 110 kansanedustajan tuki läpi puoluekentän.
Vihreä kansanedustaja Tiina Elo: EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät riittäviä toimia myös kotimaassa16.9.2025 19:00:00 EEST | Tiedote
Vihreä kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo kritisoi Suomen ja Ruotsin pääministereiden metsävetoomusta. Hakkuumäärien kasvattaminen ei ole kestävä tapa tasapainottaa taloutta.
Vihreät kansanedustajat Suomesta ja Ruotsista tyrmäävät pääministeriensä kirjeen komission puheenjohtajalle16.9.2025 17:25:46 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen Suomesta ja Rebecka Le Moine Ruotsista hämmästelevät maidensa pääministerien yhteistä kirjettä, jonka he lähettivät Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä pääministerit vaativat muutoksia EU:n maankäyttösektorin ilmastovaatimuksiin, joita he pitävät kohtuuttomina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme