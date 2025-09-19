Vihreiden Hyrkkö paheksuu: Hallituksen toimettomuus kostautuu miljardiluokan ilmastomätkyinä

Ylen tänään perjantaina julkaistussa artikkelissa tutkimusprofessori Marita Laukkanen sekä valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kuvailevat Orpon hallituksen ilmastopolitiikkaa tehottomaksi ja kalliiksi. Hyrkkö kertoo olevansa asiantuntijoiden kanssa samoilla linjoilla.

– Me olemme tienneet jo pitkään, että epäonnistunut ilmastopolitiikka tulee taloudellemme kalliiksi. Hallitus ei ole varoituksia kuitenkaan kuunnellut, vaan on tehnyt politiikkaa, joka yhtäällä lisää päästöjä ja toisaalla vähentää valtion tuloja. Yhtälö on kestämätön, Hyrkkö kuvailee.

Hyrkön mukaan lista talouden kannalta haitallisista ilmastopolitiikan epäonnistumista on pitkä. Metsien hiilinielujen romahduksen vuoksi Suomi joutuu ostamaan nieluyksiköitä muilta mailta, ja lasku voi nousta miljardeihin euroihin. Lisäksi on heikennetty päästökaupasta saatavia tuloja kymmenillä miljoonilla, ryhdytty valmistelemaan kallista liikenteen päästökauppakompensaatiota, alennettu polttoaineveroa sekä epäonnistuttu Vihreän siirtymän rahaston (RFF) hyödyntämisessä.

– Suomi joutuu pulittamaan miljardiluokan ilmastomätkyt Orpon hallituksen takia. Valtiovarainministeriö arvioi, että paine velanottoon saattaa lisäkulujen vuoksi lisääntyä. Jos tavoitteena oli tehdä ilmastotoimia, jotka eivät maksa kuluttajalle, niin tämä ei ainakaan ole se tapa, Hyrkkö puuskahtaa.

Puolueet etsivät parhaillaan parlamentaarisia ratkaisuja valtion velkaantumisen hallintaan niin sanotussa ”velkajarrutyöryhmässä”, jossa Hyrkkö edustaa Vihreitä. Hyrkön mukaan olisi tärkeää, että yhteisymmärrys löytyisi velkasuhteen vakauttamisen lisäksi myös ilmastopolitiikassa.

– Hallituksen, joka sanoo olevansa huolissaan valtion velkaantumisesta, ei kannattaisi ajaa talouspolitiikkaamme umpikujaan ilmastotoimettomuudella. Vastuullinen talous- ja ilmastopolitiikka kulkevat käsi kädessä, Hyrkkö toteaa.