Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030 – anna palautetta maakuntastrategiasta
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.
– Pirkanmaalaisilla on mahdollisuus tutustua maakuntastrategiaan ja sen ympäristöselostukseen ja antaa verkkolomakkeella palautetta Pirkanmaan liitolle. Uusi maakuntastrategia kiinnittää aikaisempaa vahvemmin huomiota turvallisuuden edistämiseen ja häiriötiloihin varautumiseen. Myös maakunnallisen yhtenäisyyden edistäminen ja maakunnan eri osien tasapuolinen kehittäminen on tärkeää, maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto sanoo.
Maakuntastrategian neljä missiota hahmottelevat sitä, millainen Pirkanmaa on vuoteen 2030 mennessä:
- Kasvun ja osaamisen kärkiyhteisö
- Kestävän siirtymän edelläkävijä
- Toimintakykyinen ja turvallinen maakunta
- Yhteyksien ja yhteistyön suunnannäyttäjä
Maakunnan kehittämiseen linkittyvät myös nousevat teknologiat, monimuotoistuva väestö, kylät, korttelit, uusi yhteisöllisyys, uudistuva ruokajärjestelmä sekä taide ja kulttuuri. Pirkanmaalaisilta kysytäänkin nyt, ovatko nämä sopivalla tavalla esillä valmisteilla olevassa maakuntastrategiassa.
Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntastrategian ja sen ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Palautteen perusteella viimeistelty maakuntastrategia valmistuu marraskuussa maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.
Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa maakuntastrategia 2026–2029 (luonnos)
Pirkanmaan maakuntastrategian ympäristöselostus. Maakuntastrategian 2026–2029 vaikutusten arviointi ja seuranta (luonnos)
Yhteyshenkilöt
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen p. 050 50 60 697 matti.lipsanen@pirkanmaa.fi
Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen p. 050 534 7760 marko.makinen@pirkanmaa.fi
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Valtatie 3 on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä22.9.2025 12:22:26 EEST | Tiedote
Valtatie 3 on Suomen merkittävimpiä raskaan liikenteen kuljetuskäytäviä ja erityisesti maamme alkutuotannon ja ruokakuljetusten ykkösväylä. Entistä tärkeämmäksi ovat tulleet myös huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmat. Kolmostien varren vaikuttajat nostavat esiin erityisesti väylän perusparannustarpeita. Kolmostien vaikuttajat kokoontuivat yhteysväliseminaariin Ikaalisiin.
Pirkanmaan kunnat saavat ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden hyödyntämiseen apua4.9.2025 10:04:03 EEST | Artikkeli
Pirkanmaan liitto on mukana kahdessa uudessa valtakunnallisessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeessa. Toinen on kiertotaloutta edistävä KOPPI-hanke ja toinen ilmastotyön ja vihreän siirtymän seurantaa kehittävä Tehoava.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman: Pirkanmaan palkinnon luovutuspuhe1.9.2025 21:37:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus myönsi vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille. Stipendin, 7000 euroa, sai Pirkanmaan Reserviläispiiri käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman luovutti palkinnon Pirkan päivän vastaanotolla.
Pirkanmaan palkinto Patrian Pirkanmaan toiminnoille1.9.2025 21:34:51 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille.
Pirkanmaan liitolle valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta25.8.2025 13:17:13 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) on Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja kaudella 2025–2029. Maakuntahallituksen johdossa on Roope Lehto (sd.) Nokialta. Tarkastuslautakuntaa johtaa Inka Loppi (sd.) Akaasta. Maanantaina 25.8. Kangasalla kokoontunut Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.
