Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030 – anna palautetta maakuntastrategiasta

22.9.2025 12:50:40 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote

Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

– Pirkanmaalaisilla on mahdollisuus tutustua maakuntastrategiaan ja sen ympäristöselostukseen ja antaa verkkolomakkeella palautetta Pirkanmaan liitolle. Uusi maakuntastrategia kiinnittää aikaisempaa vahvemmin huomiota turvallisuuden edistämiseen ja häiriötiloihin varautumiseen. Myös maakunnallisen yhtenäisyyden edistäminen ja maakunnan eri osien tasapuolinen kehittäminen on tärkeää, maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto sanoo.

Maakuntastrategian neljä missiota hahmottelevat sitä, millainen Pirkanmaa on vuoteen 2030 mennessä:

  • Kasvun ja osaamisen kärkiyhteisö
  • Kestävän siirtymän edelläkävijä
  • Toimintakykyinen ja turvallinen maakunta
  • Yhteyksien ja yhteistyön suunnannäyttäjä

Maakunnan kehittämiseen linkittyvät myös nousevat teknologiat, monimuotoistuva väestö, kylät, korttelit, uusi yhteisöllisyys, uudistuva ruokajärjestelmä sekä taide ja kulttuuri. Pirkanmaalaisilta kysytäänkin nyt, ovatko nämä sopivalla tavalla esillä valmisteilla olevassa maakuntastrategiassa.

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntastrategian ja sen ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Palautteen perusteella viimeistelty maakuntastrategia valmistuu marraskuussa maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa maakuntastrategia 2026–2029 (luonnos)

Pirkanmaan maakuntastrategian ympäristöselostus. Maakuntastrategian 2026–2029 vaikutusten arviointi ja seuranta (luonnos)

Yhteyshenkilöt

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen p. 050 50 60 697 matti.lipsanen@pirkanmaa.fi
Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen p. 050 534 7760 marko.makinen@pirkanmaa.fi

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.

