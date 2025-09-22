Messukeskus Areena otetaan käyttöön keskiviikkona avautuvassa Nordic Business Forumissa
Helsingin Messukeskuksen kuuden miljoonan euron investointi Messukeskus Areena nähdään ensimmäistä kertaa käytössä keskiviikkona alkavassa Nordic Business Forumissa. Uusi korkeatasoinen tapahtuma-areena kasvattaa Messukeskuksen katsomokapasiteettia ja vahvistaa kiinnostavuutta kansainvälisenä tapahtumakeskuksena. Pohjoismaiden suurin yritystapahtuma Nordic Business Forum järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–25.9.2025.
Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja investoi vahvasti kasvuun. Messukeskus Areena on Suomen suurimman tapahtumakeskuksen tuore kuuden miljoonan euron investointi, joka tuo uuden ulottuvuuden Messukeskuksen tarjontaan.
Uusi areena pitää sisällään 5000 henkilön katsomokokonaisuuden, jonka kokoon taittuvat ja helposti siirrettävät elementit mahdollistavat tilojen muuntumisen urheilutapahtumista seminaareihin ja kongresseihin, konserteista illallisiin ja gaaloihin.
”Messukeskus Areena täydentää Helsingin ja Suomen tilatarjontaa korkeatasoisten tapahtuma-areenojen osalta ja vahvistaa asemaamme kansainvälisten yritystapahtumien ja kongressien sekä viihde- ja urheilutapahtumien tapahtumapaikkana. Nordic Business Forumin jälkeen areena on käytössä Suomen suurimmassa sisäareenatapahtumassa Helsinki International Horse Show:ssa helmi–maaliskuussa 2026”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen kertoo.
Liikkuva ja joustava katsomojärjestelmä tuo lisäarvoa Messukeskuksen yhteistyökumppaneille ja parantaa tilojen muunneltavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Yksittäiset 361-paikkaiset katsomoelementit siirtyvät hallissa paikoilleen kuljettimella, minkä jälkeen ne avautuvat napin painalluksella rivi kerrallaan. Aiemmin useita päiviä vaatinut työ tapahtuu nyt tunneissa.
”Joustavuus tekee Messukeskus Areenasta ainutlaatuisen: katsomokapasiteettia voidaan muuttaa asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Areena voidaan yhdistää näyttelyyn, ja siellä voidaan järjestää pienempiäkin tilaisuuksia. Yhden katon alla ovat myös kaikki tapahtuma-areenaan nivoutuvat palvelut ravintoloista hotelliin”, Vepsäläinen sanoo.
Keskiviikkona avautuva Nordic Business Forum on Pohjoismaiden suurin yritystapahtuma, joka tuo Helsingin Messukeskukseen yli 7500 kävijää yli 50 maasta. Messukeskus on ollut tapahtuman näyttämö ja yhteistyökumppani jo vuosia.
Kuvat Helsingin Messukeskuksen tiloista, palveluista ja tapahtumista ovat ladattavissa täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. +358 400 400 074, anni.vepsalainen@messukeskus.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
