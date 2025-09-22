Messukeskus Areena otetaan käyttöön keskiviikkona avautuvassa Nordic Business Forumissa

Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja investoi vahvasti kasvuun. Messukeskus Areena on Suomen suurimman tapahtumakeskuksen tuore kuuden miljoonan euron investointi, joka tuo uuden ulottuvuuden Messukeskuksen tarjontaan.

Uusi areena pitää sisällään 5000 henkilön katsomokokonaisuuden, jonka kokoon taittuvat ja helposti siirrettävät elementit mahdollistavat tilojen muuntumisen urheilutapahtumista seminaareihin ja kongresseihin, konserteista illallisiin ja gaaloihin.

”Messukeskus Areena täydentää Helsingin ja Suomen tilatarjontaa korkeatasoisten tapahtuma-areenojen osalta ja vahvistaa asemaamme kansainvälisten yritystapahtumien ja kongressien sekä viihde- ja urheilutapahtumien tapahtumapaikkana. Nordic Business Forumin jälkeen areena on käytössä Suomen suurimmassa sisäareenatapahtumassa Helsinki International Horse Show:ssa helmi–maaliskuussa 2026”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen kertoo.

Liikkuva ja joustava katsomojärjestelmä tuo lisäarvoa Messukeskuksen yhteistyökumppaneille ja parantaa tilojen muunneltavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Yksittäiset 361-paikkaiset katsomoelementit siirtyvät hallissa paikoilleen kuljettimella, minkä jälkeen ne avautuvat napin painalluksella rivi kerrallaan. Aiemmin useita päiviä vaatinut työ tapahtuu nyt tunneissa.

”Joustavuus tekee Messukeskus Areenasta ainutlaatuisen: katsomokapasiteettia voidaan muuttaa asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Areena voidaan yhdistää näyttelyyn, ja siellä voidaan järjestää pienempiäkin tilaisuuksia. Yhden katon alla ovat myös kaikki tapahtuma-areenaan nivoutuvat palvelut ravintoloista hotelliin”, Vepsäläinen sanoo.

Keskiviikkona avautuva Nordic Business Forum on Pohjoismaiden suurin yritystapahtuma, joka tuo Helsingin Messukeskukseen yli 7500 kävijää yli 50 maasta. Messukeskus on ollut tapahtuman näyttämö ja yhteistyökumppani jo vuosia.

Kuvat Helsingin Messukeskuksen tiloista, palveluista ja tapahtumista ovat ladattavissa täältä.