Senioreille tarjolla useita kävelyryhmiä Vaasassa
Ympäri Vaasaa toimii yhteensä kuusi senioreille suunnattua kävelyryhmää. Kaikki ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Yhteiset kävelylenkit tarjoavat matalan kynnyksen lisätä arkiliikuntaa ja tavata muita ihmisiä. Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista tai sitoutumista jokaiselle kävelykerralle.
Keskusta
Keskiviikkoisin klo 12.30 Vaasan seniorit ry:n yhteiskävelyt rauhallisella vauhdilla. Lähtö on ortodoksisen kirkon edustalta (Nikolainkuja). Kävelymatka on noin 4 km, jonka jälkeen venytellään noin 20 minuuttia.
Torstaisin klo 10 Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS:in kävelyryhmä sauvoilla tai ilman. Lähtö on Kulttuuritalo Fannylta (Kirkkopuistikko 34). Tarvittaessa jaetaan ryhmät hitaammalle ja nopeammalle kävelylle. Ryhmä on ruotsinkielinen.
Sunnuntaisin klo 10 Vaasan Kävelyklubi ry:n yhteiskävelyt. Lähtö on kauppatorilta. 5 km tai 10 km lenkit suuntautuvat eri puolille Vaasaa. Pidempi on reipasta kulkua, lyhyemmällä lenkillä vauhti on rauhallisempi. Retken päätteeksi nautitaan yhteinen omakustanteinen kahvihetki.
Hietalahti
Keskiviikkoisin klo 10–11 omatoiminen kävelyryhmä Hietalahden puistossa. Lähtöpaikka on Bragen ulkomuseon parkkipaikalla (Bragenkuja 1). Lenkille voi ottaa mukaan omat kävelysauvat. Kävelytahti osallistujien mukaan, tarvittaessa jakaudutaan ryhmiin. Viimeinen kävelykerta ulkona on 15.10.
22.10. alkaen ryhmä siirtyy kävelemään sisätiloihin Vaasan Sähkö Areenalle (Rinnakkaistie 1). Sisäkävelyille voi osallistua, vaikka ei olisi aikaisemmin ollut mukana kävelyryhmissä. Lähtö on jäähallin 1. kerroksen aulasta ja sisäänkäynti etupihan portaiden alta. Kävelyn jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen jäähallin ravintolassa. Ryhmä on joulutauolla 17.12–7.1. ja jatkuu samaan aikaan kevätkaudella 14.1.–25.3.
Nastakenkien käyttö jäähallin sisällä on kielletty. Kävelijät saavat käyttää jäähallilla pukukoppia, joten kenkien vaihtaminen paikan päällä on mahdollista.
Huutoniemi
Maanantaisin klo 10–11 omatoiminen kävelyryhmä. Lähtö on K-Supermarket Huutoniemen edestä (Kuninkaantie 69). Kävelyvauhti on rauhallinen, mukaan voi tulla myös rollaattorin kanssa.
Palosaari
Tiistaisin klo 13–14 Vaasan Setlementin kävelyryhmä. Lähtö on Setlementtikeskuksen edestä (Huvilakatu 1). Kävelyvauhti on rauhallinen ja tarvittaessa jakaudutaan ryhmiin.
Kävele terveitä vuosia -haaste
Vaasan kaupunki kannustaa senioreita lisäämään arjen kävelyä Kävele terveitä vuosia -haasteella. Vuoden 2026 alkuun jatkuva haaste tarjoaa liikuntaa, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuden osallistua arvontaan täyttämällä kävelykorttia.
Haluaisitko kävelyryhmän omalle asuinalueellesi? Lähetä toiveesi Vaasan kaupungin liikuntapalveluille numeroon 040 197 8216 tai Kävele terveitä vuosia -haasteen verkkosivulla.
Theresa DitzlerVastaava liikunnanohjaajaPuh:0400983993theresa.ditzler@vaasa.fi
