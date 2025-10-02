Kerro kampusmuistosi – Tiedemuseo tallentaa rakennusten tarinat

Nykyiset ja entiset yliopistolaiset, opiskelijat sekä kaupunkilaiset pääsevät tallettamaan muistelujaan niistä rakennuksista ja rakennusten ulkoalueista, joista yliopiston tilastrategian puitteissa luovutaan tämän ja ensi vuoden kuluessa.

"Rakennuksiin liittyy varmasti paljon kokemuksia eri vuosikymmeniltä. Myös sellaiset rakennusten välittömät ympäristöt, kuten kasvitieteellisen puutarhan Mattilanniemen alue tai entisen harjoituskoulun (X-rakennus eli Proxima) piha ovat tuottaneet monille tärkeitä muistoja. Toivommekin omakohtaisia muisteluja kampuksella eri elämänvaiheissa ja eri rooleissa viettäneiltä ihmisiltä aina lapsuudesta alkaen ", Tiedemuseon palvelupäällikkö Pirita Frigren sanoo.

Seminaarinmäellä yliopiston tilakannasta ovat jääneet pois Fennicum, X-rakennus, G-rakennus, Ryhtilä ja Puutarhurin talo. Mattilanniemessä tilat, joista luovutaan, ovat MaA, MaD, Kärki ja Ylistönrinteellä soveltavan kemian tilat. Yliopiston tilamäärän tarve on viime vuosien aikana vähentynyt erityisesti etätyön takia. Luovuttavat tilat ovat pääosin joko vajaakäytöllä tai tyhjiä.

Muisteluja ja tarinoita varten luotu kyselylomake on avoinna vuoden 2025 loppuun saakka. Lomakkeen voi täyttää anonyymisti, nimimerkillä tai nimensä ilmoittaen.

Tallennetut muistot siirretään vuoden 2025 päätteeksi Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen Tiedemuseon kokoelmiin. Aineisto arkistoidaan pysyvästi ja sitä voidaan käyttää Tiedemuseon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa sekä asiakastyössä.

Lisätietoa ja lomakkeen täyttämisen ohjeet löytyvät kyselylomakkeelta.

Siirry tästä muistojenkeräämislomakkeelle.



Lisätietoja:

Pirita Frigren

palvelupäällikkö

Avoimen tiedon keskus, Tiedemuseo

pirita.e.k.frigren@jyu.fi

+358504101392