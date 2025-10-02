Kerro kampusmuistosi – Tiedemuseo tallentaa rakennusten tarinat
Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo ja kulttuuriryhmä keräävät talteen muistoja, jotka liittyvät rakennuksiin ja ulkoalueisiin, joista yliopisto luopuu vuosien 2025–2026 kuluessa.
Nykyiset ja entiset yliopistolaiset, opiskelijat sekä kaupunkilaiset pääsevät tallettamaan muistelujaan niistä rakennuksista ja rakennusten ulkoalueista, joista yliopiston tilastrategian puitteissa luovutaan tämän ja ensi vuoden kuluessa.
"Rakennuksiin liittyy varmasti paljon kokemuksia eri vuosikymmeniltä. Myös sellaiset rakennusten välittömät ympäristöt, kuten kasvitieteellisen puutarhan Mattilanniemen alue tai entisen harjoituskoulun (X-rakennus eli Proxima) piha ovat tuottaneet monille tärkeitä muistoja. Toivommekin omakohtaisia muisteluja kampuksella eri elämänvaiheissa ja eri rooleissa viettäneiltä ihmisiltä aina lapsuudesta alkaen ", Tiedemuseon palvelupäällikkö Pirita Frigren sanoo.
Seminaarinmäellä yliopiston tilakannasta ovat jääneet pois Fennicum, X-rakennus, G-rakennus, Ryhtilä ja Puutarhurin talo. Mattilanniemessä tilat, joista luovutaan, ovat MaA, MaD, Kärki ja Ylistönrinteellä soveltavan kemian tilat. Yliopiston tilamäärän tarve on viime vuosien aikana vähentynyt erityisesti etätyön takia. Luovuttavat tilat ovat pääosin joko vajaakäytöllä tai tyhjiä.
Muisteluja ja tarinoita varten luotu kyselylomake on avoinna vuoden 2025 loppuun saakka. Lomakkeen voi täyttää anonyymisti, nimimerkillä tai nimensä ilmoittaen.
Tallennetut muistot siirretään vuoden 2025 päätteeksi Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen Tiedemuseon kokoelmiin. Aineisto arkistoidaan pysyvästi ja sitä voidaan käyttää Tiedemuseon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnassa sekä asiakastyössä.
Lisätietoa ja lomakkeen täyttämisen ohjeet löytyvät kyselylomakkeelta.
Siirry tästä muistojenkeräämislomakkeelle.
Lisätietoja:
Pirita Frigren
palvelupäällikkö
Avoimen tiedon keskus, Tiedemuseo
pirita.e.k.frigren@jyu.fi
+358504101392
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Kuvat
Linkit
