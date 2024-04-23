Knauf Oy jatkaa investointeja: Tiedote Knauf tuotannon kalsinoinnin sähköistämisinvestoinnista
Knauf Oy korvasi Kankaanpään tuotantolaitoksen vanhan kaasukäyttöisen kipsilevykuivurin uudella sähköistetyllä hybiridikuivurilla vuonna 2024. Seuraava askel kipsilevytuotannon ja -tuotteiden hiilijalanjäljen madaltamiseksi on investointi kalsinointiprosessin sähköistämiseksi. Neljän uuden 2 MW lämmittimen asennuksen on määrä tapahtua kesällä 2026.
Kalsinoinnin sähköistäminen on jatkoa kipsilevykuivuri-investoinnille
Kalsinointi on keskeinen osa kipsilevytuotantoa, jossa raakakipsiä (kalsiumsulfaattidihydraatti) kuumennetaan sen sisältämän veden haihduttamiseksi. Kuumentamiseen käytettävät lämmittimet ovat uuden kalsinointi-investoinnin keskiössä. Kalsinointimyllyjä käytetään tässä prosessin vaiheessa jauhamaan kipsiainesta. Prosessin tuloksena syntyy kalsinoitua kipsiä, joka on valkoista pulveria (kalsiumsulfaattihemihydraatti). Seuraavissa vaiheissa valmistusprosessia kipsiainesta mm. jälleen kostutetaan ja lisäaineistetaan ja lopulta tuotteet kulkeutuvat kipsilevykuivuriin.
Uusi kipsilevykuivuri, josta Knauf Oy alun perin tiedotti joulukuussa 2022, asennettiin kesällä 2024. Uuden hybridikuivurin myötä Knaufin vakiovalikoiman kipsilevyjen A1-A3 vaiheen GWP-total -päästöt putosivat noin puoleen vanhoihin EPD-selosteisiin nähden. Tämän lisäksi Knauf julkaisi vastikään uuden LOWR-tuotelinjan, jonka levyt kuivataan sähköistetyllä kipsilevykuivurilla 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä hyödyntäen. LOWR-tuotelinjan tuotteet ovat levytyypistä riippuen vielä jopa 30 % matalapäästöisempiä, kuin vakiovalikoiman tuotteet. Kalsinoinnin sähköistysprojektin avulla tavoitellaan luonnollisesti vieläkin pienempää tuotteiden hiilijalanjälkeä.
Kalsinointiprojekti vie Knauf Oy:tä pitkän askeleen eteenpäin matkalla kohti tuotannon vähähiilisyyttä
Vaikka investoinnin keskiössä ovat kalsinointimyllyjen yhteydessä toimivat neljä lämmitintä, edellyttää investointi myös muuntajien ja sähkökeskusten uudistamista, sekä esimerkiksi ilmanvaihdon päivittämistä. Projektin valmistelutyöt ovat jo käynnissä ja asennustyöt tulevat tapahtumaan 2026 huhti-toukokuussa. Projektin on määrä valmistua ennen kesäkuun loppua samana vuonna. Investointi on Knauf Oy:n mittakaavassa merkittävä, noin 5 miljoonaa euroa. Sillä taataan vähäpäästöisten kipsilevyjen paikallinen saatavuus vastuullisille rakentajille siellä, missä niitä käytetään eli Suomessa.
”Voimme ylpeinä sanoa, että investointiemme myötä olemme ottaneet roolin vähähiilisyyden suunnannäyttäjinä rakennustuoteteollisuuden saralla. Investointimme eivät ole merkittäviä ainoastaan kotimarkkinalla, vaan ne ovat myös melko ainutlaatuisia kansainvälisessä vertailussa. Myös niiden toteutus toimialamme haastavina aikoina toivottavasti viestii uskostamme kotimaisen rakennustuoteteollisuuden kestävämpään tulevaisuuteen.” kertoo Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka.
Yhteyshenkilöt
Pekka TorikkaToimitusjohtajaPuh:+35840 3076 403pekka.torikka@knauf.com
KNAUF OY
Olemme osa Knauf-konsernia ja perheyhtiötä, joka on yksi maailman johtavista rakennusmateriaalien valmistajista. Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsipohjaisia tuotteita sekä ratkaisuja. Konsernin yli 300 tuotantolaitosta, myyntiorganisaatiot 90 maassa, 41 500 työntekijää ja 15,4 miljardin euron liikevaihto (2022) tekevät Knaufista maailman suurimman kipsilevyvalmistajan.
Knauf Oy:n tavoitteena on tuottaa rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisille alan paras asiakaskokemus. Yhteistyö Knaufin kanssa on helppoa ja mutkatonta. Ratkaisumme ovat luotettavia, testattuja ja sertifioituja, turvallisia sekä ympäristöystävällisiä.
Kehitämme, valmistamme sekä myymme laadukkaita ja asiakastarpeisiin sopivia rakennusmateriaaleja, järjestelmiä ja palveluita. Ratkaisuvalikoimaamme kuuluvat kipsipohjaiset kevytrakentamisen tuotteet, eristeet, akustiset alakattoratkaisut, kipsilattiamassat sekä kipsilaastit ja valmistasoitteet.
Kipsilevytehtaamme sijaitsee Kankaanpäässä ja yrityksen hallinto toimii Espoossa. Kipsilevyillemme on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkki. Knauf Oy;n toiminnalla on laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatti.
