Knauf Oy jatkaa investointeja: Tiedote Knauf tuotannon kalsinoinnin sähköistämisinvestoinnista

Olemme osa Knauf-konsernia ja perheyhtiötä, joka on yksi maailman johtavista rakennusmateriaalien valmistajista. Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsipohjaisia tuotteita sekä ratkaisuja. Konsernin yli 300 tuotantolaitosta, myyntiorganisaatiot 90 maassa, 41 500 työntekijää ja 15,4 miljardin euron liikevaihto (2022) tekevät Knaufista maailman suurimman kipsilevyvalmistajan.



Knauf Oy:n tavoitteena on tuottaa rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisille alan paras asiakaskokemus. Yhteistyö Knaufin kanssa on helppoa ja mutkatonta. Ratkaisumme ovat luotettavia, testattuja ja sertifioituja, turvallisia sekä ympäristöystävällisiä.



Kehitämme, valmistamme sekä myymme laadukkaita ja asiakastarpeisiin sopivia rakennusmateriaaleja, järjestelmiä ja palveluita. Ratkaisuvalikoimaamme kuuluvat kipsipohjaiset kevytrakentamisen tuotteet, eristeet, akustiset alakattoratkaisut, kipsilattiamassat sekä kipsilaastit ja valmistasoitteet.



Kipsilevytehtaamme sijaitsee Kankaanpäässä ja yrityksen hallinto toimii Espoossa. Kipsilevyillemme on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkki. Knauf Oy;n toiminnalla on laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatti.