Mässcentrum Arena tas i bruk vid Nordic Business Forum som öppnar på onsdag

Helsingfors Mässcentrum växer i takt med staden och satsar starkt på tillväxt. Mässcentrum Arena är Finlands största evenemangscentrums färska investering på sex miljoner euro, som tillför en ny dimension till Mässcentrums utbud.

Den nya arenan omfattar ett läktarsystem för 5 000 personer. De hopfällbara och lättflyttade elementen möjliggör att utrymmena kan omvandlas från idrottsevenemang till seminarier och kongresser, konserter till middagar och galor.

”Mässcentrum Arena kompletterar Helsingfors och Finlands utbud av högklassiga evenemangsarenor och stärker vår position som plats för internationella företagsevenemang och kongresser samt underhållnings- och idrottsevenemang. Efter Nordic Business Forum tas arenan i bruk vid Finlands största inomhusarenatillställning, Helsinki International Horse Show, i februari–mars 2026”, säger Helsingfors Mässcentrums verkställande direktör Anni Vepsäläinen.

Det flyttbara och flexibla läktarsystemet ger mervärde till Mässcentrums samarbetspartner och förbättrar utrymmenas anpassningsförmåga enligt kundernas behov. Enskilda läktare med 361 platser flyttas på plats med transportband och vecklas ut rad för rad med en knapptryckning. Ett arbete som tidigare tog flera dagar sker nu på några timmar.

”Flexibiliteten gör Mässcentrum Arena unik: läktarkapaciteten kan anpassas efter våra kunders behov. Arenan kan kombineras med utställningar och användas även för mindre tillställningar. Under ett och samma tak finns alla tjänster som hör till en evenemangsarena – från restauranger till hotell”, säger Vepsäläinen.

Nordic Business Forum, som öppnar på onsdag, är Europas största företagsevenemang och samlar över 7 500 besökare från mer än 50 länder till Helsingfors Mässcentrum. Mässcentrum har varit evenemangets scen och samarbetspartner i flera år.

