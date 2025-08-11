Kansallinen Mediatutkimus 2025: Näitä tilattavia aikakauslehtiä luetaan eniten

Seiska tavoittaa painettuna ja digitaalisissa kanavissa yli miljoona suomalaista ja on Suomen tilattavista aikakauslehdistä luetuin, kertoo tuore Kansallinen Mediatutkimus (KMT 2025). Seuraavaksi suurimmat yleisöt on Me Naisilla (991 900) ja Kotiliedellä (724 900).

Kokonaistavoittavuusluku kertoo painetun lehden keskimääräisen numeron lukijamäärän, johon on lisätty keskimääräisen viikon aikana lehden digitaalisia versioita käyttäneet käyttäjät. Luku on bruttoluku, eli yksi henkilö lasketaan mukaan vain kerran.

Kokonaistavoittavuudeltaan suurimmat tilattavat aikakausmediat 2025

Kokonaistavoittavuus (printti + digi) 1. Seiska 1 011 200 2. Me Naiset 991 900 3. Kotiliesi 724 900 4. Tekniikka&Talous 677 900 5. Talouselämä 645 800 6. Anna 509 000 7. Avotakka 497 200 8. Apu 492 900 9. Eeva 453 000 10. Seura 431 700

Lähde: KMT 2025

Tilattavista aikakausmedioista peräti 60 prosenttia kasvatti kokonaistavoittavuuttaan. Eniten uutta yleisöä sai Tekniikka&Talous, jonka tavoittavuus kasvoi yli 131 100:lla. Seuraavaksi eniten kasvoivat Eeva, Auto Bild Suomi, Seura ja Talouselämä.

Kokonaistavoittavuuttaan eniten kasvattaneet tilattavat aikakausmediat 2025

Kokonaistavoittavuus (printti + digi) Muutos vrt. KMT 2024 Muutos% 1. Tekniikka&Talous 677 900 + 131 100 24 2. Eeva 453 000 + 40 800 9,9 3. Auto Bild Suomi 144 900 + 34 400 31,1 4. Seura 431 700 + 23 600 5,8 5. Talouselämä 645 800 + 20 300 3,2 6. Glorian ruoka&viini 236 900 + 18 900 8,7 7. Koneviesti 186 100 + 16 400 9,7 Suomen Luonto 236 800 + 16 400 7,4 9. Matka 118 900 + 15 100 14,5 10. Apu 492 900 + 13 900 2,9

Lähde: KMT 2025 ja KMT 2024

Tilattavista painetuista lehdistä luetuin on Eeva, jonka keskimääräisellä numerolla on 262 100 lukijaa. Eevan lisäksi neljännesmiljoonaan numerokohtaiseen lukijamäärään yltävät ET-lehti, Kodin Kuvalehti ja Suomen Kuvalehti.

Aikakausmediat tavoittavat 3,9 miljoonaa suomalaista – digilukeminen kasvoi kaikissa ikäryhmissä

Aikakauslehtien lukeminen säilyi vahvalla tasolla, ja yhteensä KMT:ssä mukana olleet 76 aikakauslehteä tavoittivat 90 prosenttia kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista suomalaisista. Digitaalinen tavoittavuus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä ja on 59 prosenttia. Painetun lehden tavoittavuus puolestaan laski kahdella prosenttiyksiköllä ja on 78 prosenttia. Kokonaisuutena aikakausmedioiden tavoittavuus kasvoi hieman.

Aikakauslehtien digitaalinen tavoittavuus on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Suurin muutos digilukemisessa näkyi yli 65-vuotiailla, joista tavoitetaan nyt 45 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Myös nuoret ja nuoret aikuiset tavoitetaan entistä paremmin.

– Erityisen ilahtunut olen siitä, että peräti 75 prosenttia 15–24-vuotiaista lukee aikakauslehtiä joko diginä tai painettuna. Tässä ikäryhmässä tavoittavuus kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Kasvu tuli sekä painetusta lehdestä että digitaalisista kanavista, kertoo Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

Nuorilla digi on painettua lehteä tyypillisempi tapa lukea aikakauslehtiä. 35-vuotiailla ja tätä vanhemmilla painettu lehti on suosituin.

Kokonaistavoittavuudeltaan suurimmat aikakausmediat 2025

Kokonaistavoittavuus (printti + digi) 1. Yhteishyvä 2 039 800 2. Pirkka 1 710 400 3. Seiska 1 011 200 4. Me Naiset 991 900 5. Terveydeksi! 866 900 6. Kotiliesi 724 900 7. Avainapteekit 678 800 8. Tekniikka&Talous 677 900 9. Talouselämä 645 800 10. Taloustaito 513 000

Lähde: KMT 2025

Lukijamäärältään suurimmat painetut aikakauslehdet 2025

Lukijamäärä KMT 2025 1. Yhteishyvä 1 882 600 2. Pirkka 1 625 000 3. Terveydeksi! 739 900 4. Avainapteekit 647 000 5. Taloustaito 492 300 6. Moottori 270 600 7. Eeva 262 100 8. ET-lehti 252 500 9. Kodin Kuvalehti 251 500 10. Suomen Kuvalehti 251 400

Lähde: KMT 2025

Suurimmat aikakausmediat digissä 2025

Viikkotavoittavuus digissä, KMT 2025 1. Me Naiset 939 000 2. Seiska 901 900 3. Tekniikka&Talous 628 100 4. Kotiliesi 579 400 5. Talouselämä 555 300 6. Anna 418 800 7. Katso 383 000 8. Avotakka (meillakotona.fi) 382 400 9. Yhteishyvä 371 100 10. Apu 303 200

Lähde: KMT 2025