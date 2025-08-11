Kansallinen Mediatutkimus 2025: Näitä tilattavia aikakauslehtiä luetaan eniten
Tilattavista aikakauslehdistä luetuimmat ovat Seiska, Me Naiset ja Kotiliesi, joista kukin tavoittaa yli puoli miljoonaa lukijaa eri kanavissa. Eniten yleisöään kasvatti Tekniikka&Talous, joka sai peräti yli 131 000 uutta lukijaa.
Seiska tavoittaa painettuna ja digitaalisissa kanavissa yli miljoona suomalaista ja on Suomen tilattavista aikakauslehdistä luetuin, kertoo tuore Kansallinen Mediatutkimus (KMT 2025). Seuraavaksi suurimmat yleisöt on Me Naisilla (991 900) ja Kotiliedellä (724 900).
Kokonaistavoittavuusluku kertoo painetun lehden keskimääräisen numeron lukijamäärän, johon on lisätty keskimääräisen viikon aikana lehden digitaalisia versioita käyttäneet käyttäjät. Luku on bruttoluku, eli yksi henkilö lasketaan mukaan vain kerran.
Kokonaistavoittavuudeltaan suurimmat tilattavat aikakausmediat 2025
|Kokonaistavoittavuus (printti + digi)
|1.
|Seiska
|1 011 200
|2.
|Me Naiset
|991 900
|3.
|Kotiliesi
|724 900
|4.
|Tekniikka&Talous
|677 900
|5.
|Talouselämä
|645 800
|6.
|Anna
|509 000
|7.
|Avotakka
|497 200
|8.
|Apu
|492 900
|9.
|Eeva
|453 000
|10.
|Seura
|431 700
Lähde: KMT 2025
Tilattavista aikakausmedioista peräti 60 prosenttia kasvatti kokonaistavoittavuuttaan. Eniten uutta yleisöä sai Tekniikka&Talous, jonka tavoittavuus kasvoi yli 131 100:lla. Seuraavaksi eniten kasvoivat Eeva, Auto Bild Suomi, Seura ja Talouselämä.
Kokonaistavoittavuuttaan eniten kasvattaneet tilattavat aikakausmediat 2025
|Kokonaistavoittavuus (printti + digi)
|Muutos vrt. KMT 2024
|Muutos%
|1.
|Tekniikka&Talous
|677 900
|+ 131 100
|24
|2.
|Eeva
|453 000
|+ 40 800
|9,9
|3.
|Auto Bild Suomi
|144 900
|+ 34 400
|31,1
|4.
|Seura
|431 700
|+ 23 600
|5,8
|5.
|Talouselämä
|645 800
|+ 20 300
|3,2
|6.
|Glorian ruoka&viini
|236 900
|+ 18 900
|8,7
|7.
|Koneviesti
|186 100
|+ 16 400
|9,7
|Suomen Luonto
|236 800
|+ 16 400
|7,4
|9.
|Matka
|118 900
|+ 15 100
|14,5
|10.
|Apu
|492 900
|+ 13 900
|2,9
Lähde: KMT 2025 ja KMT 2024
Tilattavista painetuista lehdistä luetuin on Eeva, jonka keskimääräisellä numerolla on 262 100 lukijaa. Eevan lisäksi neljännesmiljoonaan numerokohtaiseen lukijamäärään yltävät ET-lehti, Kodin Kuvalehti ja Suomen Kuvalehti.
Aikakausmediat tavoittavat 3,9 miljoonaa suomalaista – digilukeminen kasvoi kaikissa ikäryhmissä
Aikakauslehtien lukeminen säilyi vahvalla tasolla, ja yhteensä KMT:ssä mukana olleet 76 aikakauslehteä tavoittivat 90 prosenttia kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista suomalaisista. Digitaalinen tavoittavuus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä ja on 59 prosenttia. Painetun lehden tavoittavuus puolestaan laski kahdella prosenttiyksiköllä ja on 78 prosenttia. Kokonaisuutena aikakausmedioiden tavoittavuus kasvoi hieman.
Aikakauslehtien digitaalinen tavoittavuus on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Suurin muutos digilukemisessa näkyi yli 65-vuotiailla, joista tavoitetaan nyt 45 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Myös nuoret ja nuoret aikuiset tavoitetaan entistä paremmin.
– Erityisen ilahtunut olen siitä, että peräti 75 prosenttia 15–24-vuotiaista lukee aikakauslehtiä joko diginä tai painettuna. Tässä ikäryhmässä tavoittavuus kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Kasvu tuli sekä painetusta lehdestä että digitaalisista kanavista, kertoo Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.
Nuorilla digi on painettua lehteä tyypillisempi tapa lukea aikakauslehtiä. 35-vuotiailla ja tätä vanhemmilla painettu lehti on suosituin.
Kokonaistavoittavuudeltaan suurimmat aikakausmediat 2025
|Kokonaistavoittavuus (printti + digi)
|1.
|Yhteishyvä
|2 039 800
|2.
|Pirkka
|1 710 400
|3.
|Seiska
|1 011 200
|4.
|Me Naiset
|991 900
|5.
|Terveydeksi!
|866 900
|6.
|Kotiliesi
|724 900
|7.
|Avainapteekit
|678 800
|8.
|Tekniikka&Talous
|677 900
|9.
|Talouselämä
|645 800
|10.
|Taloustaito
|513 000
Lähde: KMT 2025
Lukijamäärältään suurimmat painetut aikakauslehdet 2025
|Lukijamäärä KMT 2025
|1.
|Yhteishyvä
|1 882 600
|2.
|Pirkka
|1 625 000
|3.
|Terveydeksi!
|739 900
|4.
|Avainapteekit
|647 000
|5.
|Taloustaito
|492 300
|6.
|Moottori
|270 600
|7.
|Eeva
|262 100
|8.
|ET-lehti
|252 500
|9.
|Kodin Kuvalehti
|251 500
|10.
|Suomen Kuvalehti
|251 400
Lähde: KMT 2025
Suurimmat aikakausmediat digissä 2025
|Viikkotavoittavuus digissä, KMT 2025
|1.
|Me Naiset
|939 000
|2.
|Seiska
|901 900
|3.
|Tekniikka&Talous
|628 100
|4.
|Kotiliesi
|579 400
|5.
|Talouselämä
|555 300
|6.
|Anna
|418 800
|7.
|Katso
|383 000
|8.
|Avotakka (meillakotona.fi)
|382 400
|9.
|Yhteishyvä
|371 100
|10.
|Apu
|303 200
Lähde: KMT 2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi Itävuomarkkinointi- ja tutkimuspäällikkö, AikakausmediaPuh:040 540 1820outi.itavuo@aikakausmedia.fi
Kaija Sinkotoimitusjohtaja, Media Metrics Finland OyPuh:0400 489 876kaija.sinko@mediametrics.fi
Kuvat
Aikakausmedia
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aikakausmedia ry
Aikakausmedia rahoittaa jälleen alaa hyödyttäviä tutkimuksia – jaossa yhteensä 30 000 euroa11.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Aikakausmedia jakaa jälleen tutkimusapurahaa aikakausmedia-alaa hyödyttäviin tutkimuksiin. Tutkimusrahaa on jaossa 30 000 euroa ja sitä voi hakea kuka tahansa. Haku on käynnissä 30. syyskuuta saakka.
Aikakausmedian lehdistökortti on nyt digitaalinen20.5.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Aikakausmedian lehdistökortti muuttui digitaaliseksi. Lehdistökortin avulla Aikakausmedian jäsenten julkaisuille työskentelevät toimittajat, valokuvaajat ja graafikot pystyvät osoittamaan ammatillisen asemansa erilaisissa työtilanteissa.
Editkilpailu 2024: Alko teki vuoden parhaan mainoksen, kampanjasarjan voitto Ankkalinnaan15.5.2025 19:58:12 EEST | Tiedote
Editgaalassa palkittiin vuoden parhaita aikakauslehtimainoksia ja -kampanjoita torstaina 15. toukokuuta. Vuoden aikakausmediamainostajana palkittiin mainospanostuksiaan merkittävästi kasvattanut Hartwall.
Tiedote: Aikakausmedia-alan parhaat palkittiin Editgaalassa – Suomen Kuvalehdelle tuplavoitto15.5.2025 19:57:36 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 parhaat aikakausmediat ja niiden tekijät palkittiin Editgaalassa torstaina 15.5. Ravintola Töölössä Helsingissä. Tekniikan Maailman testijuttu palkittiin Vuoden aikakausmediajuttuna ja Suomen Kuvalehden kuvatoimittaja Jarmo Wright sai Erikois-Edit-palkinnon.
Jokin näistä on Vuoden aikakauslehtimainos – tässä ovat Editkilpailun 2024 ehdokkaat31.3.2025 13:58:36 EEST | Tiedote
Vuoden aikakauslehtimainoksen tittelistä kilpailevat Alko, Baltic Sea Action Group ja Suomen World Vision. Vuoden aikakausmediakampanja -sarjassa ehdolla ovat LUT-yliopistot ja Aku Ankka Juniori.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme