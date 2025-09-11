Suomen Cupin finaalien mediapaketti

Superviikonlopun otteluohjelma:

PE 19.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: JäPS/47 (Järvenpää) – HIFK (Helsinki)

LA 20.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: MuurY (Muurame) – PoPo (Kotka)

LA 20.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – KuPS (Kuopio)

SU 21.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: IPa (Iittala, Hämeenlinna) – TPV (Tampere)

SU 21.9. klo 14.30 Naisten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – Åland United (Maarianhamina)

SU 21.9. klo 18.30 Naisten Regions' Cup: VPS (Vaasa) – HJS (Hämeenlinna)

Kaikki ottelut suorana Ruutu+ -palvelussa

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtumakonsepti kokoaa kaikki kuusi Suomen Cupin, Regions' Cupin ja Roots Cupin finaalitapahtumaa samalle stadionille yhden viikonvaihteen ympärillä. Roots Cupin finaaleihin sekä Naisten Regions' Cupin finaaliin on vapaa sisäänpääsy.

Finaalitapahtuvat saavat viihdyttävän säväyksen Tommi Läntisen ja Senyan esiintymisten myötä. Tommi Läntinen -show nähdään ennen Miesten Suomen Cupin finaalia lauantaina ja Senya esiintyy ennen Naisten Suomen Cupin finaalia sunnuntaina.

Suomen Cup

Kaikki joukkueet voivat osallistua Miesten ja Naisten Suomen Cupeihin – sarjatasosta riippumatta.

Regions’ Cup

Regions' Cup on tarkoitettu Suomen Cupiin osallistuville ja siellä parhaiten menestyville alempien sarjatasojen joukkueille. Miehissä puhutaan Kolmosessa ja Nelosessa pelaavista joukkueista. Naisten Regions’ Cupiin osallistuvat neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kakkosen ja/tai TBSM-joukkuetta. Miesten Regions’ Cupissa on parittomina vuosina palkintona myös amatöörijoukkueille tarkoitettuun UEFA Regions’ Cupiin.

Roots Cup

Miehissä kilpailuun osallistuvat kahdeksan parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Vitosen tai sitä alemman tason joukkuetta. Mukaan lasketaan myös ikämiesjoukkueet. Naisten Roots Cupiin valikoituu neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kolmosen tai sitä alemman tason joukkuetta.

Miesten Suomen Cup

Miesten Suomen Cupia on pelattu kaudesta 1955 lähtien. Kaudelle 2022 miesten Suomen Cupin formaatti palasi takaisin perinteiseen "tulos tai ulos" -malliin. Vuonna 2025 juhlitaan Suomen Cupin 70-vuotisjuhlavuotta uuden osallistujaennätyksen, 420 joukkuetta, siivittämänä.

HJK

Suomen Cupin mestaruudet: 14

Polku finaaliin: HJK-JäPS 2–1, MP-HJK 0–1, Klubi 04-HJK 0–4, HJK-AC Oulu 1–0

Paras maalintekijä: Liam Möller & David Ezeh, 2

KuPS

Suomen Cupin mestaruudet: 5

Polku finaaliin: TPV-KuPS 0–2, FC Jazz-KuPS 2–6, FC Haka-KuPS 1–1 rp. 0–3, KuPS-FF Jaro 2–0

Paras maalintekijä: Agon Sadiku, 3

Naisten Suomen Cup

Kaudesta 1981 alkaen on taisteltu Naisten Cupin mestaruudesta. Kaudelle 2023 Naisten Suomen Cup palasi tulos tai ulos -formaattiin. Naisten Suomen Cupissa on mukana tänä vuonna peräti 76 joukkuetta. Kyseessä on kaikkien aikojen osallistujaennätys.

HJK

Suomen Cupin mestaruudet: 18

Polku finaaliin: FC Honka-HJK 0–5, HJK-HJS 1–0, FC KTP-HJK 0–3

Paras maalintekijä: Lotta Kalske, 3

Åland United

Suomen Cupin mestaruudet: 3

Polku finaaliin: TPS-Åland Utd 0–9, JyPK-Åland Utd 1–5, Åland Utd-HPS 2–2 rp. 3–2, Åland Utd-PK-35 Vantaa 3–3 rp. 4–2, Ilves-Åland Utd 2–5

Paras maalintekijä: Tilda Råtts, 12

Suomen Cup 70 vuotta

FA Cupista ja brittifutiksesta inspiroituneen Juuso Waldenin perustaman kilpailun syntymästä tulee kuluneeksi 70 vuotta tänä syksynä. Varsinainen päätös Suomen Cupin aloittamisesta tehtiin ”etäkokouksessa” eli puhelimitse lokakuussa 1955. Virallisesti päätös vahvistettiin Palloliiton työvaliokunnan kokouksessa 22.10.1955 – ja vain neljän viikon kuluttua oli ensimmäinen cup-mestari selvillä.

Juhlavuotena Miesten Suomen Cup sai myös arvoisensa suojelijan, kun kirjaimellisesti kilpailun alkulähteillä ollut, vuoden 1955 mestari, Juhani Peltonen otti tehtävän vastaan. Kilpailun ensimmäisessä loppuottelussa Valkeakosken Haka voitti Helsingin Palloseuran lukemin 5–1.

Suomen Cupista on avautunut jo pitkään polku myös arvokkaille eurokentille – aluksi cup-voittajien cupin myötä ja myöhemmin muiden eurokilpailuiden kautta. Antero Nymanin muistopalkinnon nostaja on kisannut cupin voiton lisäksi maineesta ja mammonasta. Cup on kokenut niin ylä- kuin alamäetkin, mutta juhlavuotenaan se näyttäytyy elinvoimaisena. Miesten Suomen Cupin uusi osallistujaennätys kirjattiin tänä vuonna, kun peräti 420 joukkuetta osallistui kilpailuun ja myös Naisten Suomen Cupissa tehtiin uusi osallistujaennätys (76 joukkuetta).

Paluu perinteiseen tulos tai ulos –kilpailumuotoon otettiin erinomaisesti vastaan vuonna 2022 ja myös Tampereella, Tammelan Stadionilla, järjestettävä Suomen Cupin Superviikonloppu –konsepti on tuonut uutta eloa 70-vuotiaalle.

Suomen Cup on tarjonnut sen 70-vuotisen historiansa aikana kaikille maan jalkapalloseuroille tilaisuuden unelmoida maineesta ja menestyksestä sarjatasosta riippumatta. Sitä se tulee tarjoamaan myös jatkossakin.

