Suomen Cupin finaalien mediapaketti
Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella Tammelan Stadionilla 19.–21.9.2025. Miesten Suomen Cupin finaalissa lauantaina kohtaavat HJK ja KuPS. Sunnuntaina Naisten Suomen Cupin finaalissa vastakkain ovat HJK ja Åland United.
Superviikonlopun otteluohjelma:
PE 19.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: JäPS/47 (Järvenpää) – HIFK (Helsinki)
LA 20.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: MuurY (Muurame) – PoPo (Kotka)
LA 20.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – KuPS (Kuopio)
SU 21.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: IPa (Iittala, Hämeenlinna) – TPV (Tampere)
SU 21.9. klo 14.30 Naisten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – Åland United (Maarianhamina)
SU 21.9. klo 18.30 Naisten Regions' Cup: VPS (Vaasa) – HJS (Hämeenlinna)
Kaikki ottelut suorana Ruutu+ -palvelussa
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtumakonsepti kokoaa kaikki kuusi Suomen Cupin, Regions' Cupin ja Roots Cupin finaalitapahtumaa samalle stadionille yhden viikonvaihteen ympärillä. Roots Cupin finaaleihin sekä Naisten Regions' Cupin finaaliin on vapaa sisäänpääsy.
Finaalitapahtuvat saavat viihdyttävän säväyksen Tommi Läntisen ja Senyan esiintymisten myötä. Tommi Läntinen -show nähdään ennen Miesten Suomen Cupin finaalia lauantaina ja Senya esiintyy ennen Naisten Suomen Cupin finaalia sunnuntaina.
Suomen Cup
Kaikki joukkueet voivat osallistua Miesten ja Naisten Suomen Cupeihin – sarjatasosta riippumatta.
Regions’ Cup
Regions' Cup on tarkoitettu Suomen Cupiin osallistuville ja siellä parhaiten menestyville alempien sarjatasojen joukkueille. Miehissä puhutaan Kolmosessa ja Nelosessa pelaavista joukkueista. Naisten Regions’ Cupiin osallistuvat neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kakkosen ja/tai TBSM-joukkuetta. Miesten Regions’ Cupissa on parittomina vuosina palkintona myös amatöörijoukkueille tarkoitettuun UEFA Regions’ Cupiin.
Roots Cup
Miehissä kilpailuun osallistuvat kahdeksan parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Vitosen tai sitä alemman tason joukkuetta. Mukaan lasketaan myös ikämiesjoukkueet. Naisten Roots Cupiin valikoituu neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kolmosen tai sitä alemman tason joukkuetta.
Miesten Suomen Cup
Miesten Suomen Cupia on pelattu kaudesta 1955 lähtien. Kaudelle 2022 miesten Suomen Cupin formaatti palasi takaisin perinteiseen "tulos tai ulos" -malliin. Vuonna 2025 juhlitaan Suomen Cupin 70-vuotisjuhlavuotta uuden osallistujaennätyksen, 420 joukkuetta, siivittämänä.
HJK
Suomen Cupin mestaruudet: 14
Polku finaaliin: HJK-JäPS 2–1, MP-HJK 0–1, Klubi 04-HJK 0–4, HJK-AC Oulu 1–0
Paras maalintekijä: Liam Möller & David Ezeh, 2
KuPS
Suomen Cupin mestaruudet: 5
Polku finaaliin: TPV-KuPS 0–2, FC Jazz-KuPS 2–6, FC Haka-KuPS 1–1 rp. 0–3, KuPS-FF Jaro 2–0
Paras maalintekijä: Agon Sadiku, 3
Naisten Suomen Cup
Kaudesta 1981 alkaen on taisteltu Naisten Cupin mestaruudesta. Kaudelle 2023 Naisten Suomen Cup palasi tulos tai ulos -formaattiin. Naisten Suomen Cupissa on mukana tänä vuonna peräti 76 joukkuetta. Kyseessä on kaikkien aikojen osallistujaennätys.
HJK
Suomen Cupin mestaruudet: 18
Polku finaaliin: FC Honka-HJK 0–5, HJK-HJS 1–0, FC KTP-HJK 0–3
Paras maalintekijä: Lotta Kalske, 3
Åland United
Suomen Cupin mestaruudet: 3
Polku finaaliin: TPS-Åland Utd 0–9, JyPK-Åland Utd 1–5, Åland Utd-HPS 2–2 rp. 3–2, Åland Utd-PK-35 Vantaa 3–3 rp. 4–2, Ilves-Åland Utd 2–5
Paras maalintekijä: Tilda Råtts, 12
Suomen Cup 70 vuotta
FA Cupista ja brittifutiksesta inspiroituneen Juuso Waldenin perustaman kilpailun syntymästä tulee kuluneeksi 70 vuotta tänä syksynä. Varsinainen päätös Suomen Cupin aloittamisesta tehtiin ”etäkokouksessa” eli puhelimitse lokakuussa 1955. Virallisesti päätös vahvistettiin Palloliiton työvaliokunnan kokouksessa 22.10.1955 – ja vain neljän viikon kuluttua oli ensimmäinen cup-mestari selvillä.
Juhlavuotena Miesten Suomen Cup sai myös arvoisensa suojelijan, kun kirjaimellisesti kilpailun alkulähteillä ollut, vuoden 1955 mestari, Juhani Peltonen otti tehtävän vastaan. Kilpailun ensimmäisessä loppuottelussa Valkeakosken Haka voitti Helsingin Palloseuran lukemin 5–1.
Suomen Cupista on avautunut jo pitkään polku myös arvokkaille eurokentille – aluksi cup-voittajien cupin myötä ja myöhemmin muiden eurokilpailuiden kautta. Antero Nymanin muistopalkinnon nostaja on kisannut cupin voiton lisäksi maineesta ja mammonasta. Cup on kokenut niin ylä- kuin alamäetkin, mutta juhlavuotenaan se näyttäytyy elinvoimaisena. Miesten Suomen Cupin uusi osallistujaennätys kirjattiin tänä vuonna, kun peräti 420 joukkuetta osallistui kilpailuun ja myös Naisten Suomen Cupissa tehtiin uusi osallistujaennätys (76 joukkuetta).
Paluu perinteiseen tulos tai ulos –kilpailumuotoon otettiin erinomaisesti vastaan vuonna 2022 ja myös Tampereella, Tammelan Stadionilla, järjestettävä Suomen Cupin Superviikonloppu –konsepti on tuonut uutta eloa 70-vuotiaalle.
Suomen Cup on tarjonnut sen 70-vuotisen historiansa aikana kaikille maan jalkapalloseuroille tilaisuuden unelmoida maineesta ja menestyksestä sarjatasosta riippumatta. Sitä se tulee tarjoamaan myös jatkossakin.
Lue lisää (palloliitto.fi):
Suuret kohtaavat juhlafinaalissa
Suomen Cupin juhlavuoden näyttely esillä Tammelassa ja verkossa
Suomen Cupin tilastohistoriaa nyt kattavasti Tulospalvelussa
Suomen Cupin Superviikonlopun erotuomarit aseteltu
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Ring, Pennanen, Heroum & Råtts Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuudessa11.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella 19.–21.9.2025. Palloliitto kutsuu median ennakkolehdistötilaisuuteen Tammelan Stadionille torstaina 18.9.
Akkreditointi Huuhkajien lokakuun MM-karsintaotteluihin10.9.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
Kutsu Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuuteen to 18.9.9.9.2025 16:35:00 EEST | Tiedote
Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella 19.–21.9.2025. Palloliitto järjestää Suomen Cupin finaalien ennakkolehdistötilaisuuden Tammelan Stadionilla torstaina 18.9.
Briotech Kansallinen Liiga julkistaa uuden mestaruuspalkinnon – Tahdon polku kantaa vuosikymmenten tarinaa5.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Briotech Kansallisen Liigan mestaruuspalkinto uudistuu. Ensimmäistä kertaa kauden 2025 päätteeksi jaettava Tahdon polku -nimeä kantava palkinto on kunnianosoitus sekä mestaruudelle että koko naisten pelaaman jalkapallon historialle Suomessa. Palkinto on suunniteltu heijastamaan sarjan arvoja: tahtoa menestyä, tasa-arvoa, rohkeutta ja yhdessä tekemistä.
Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina4.9.2025 13:25:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa torstaina ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa sunnuntaina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme