Taaleri Kiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Taaleri Oyj
Eden Asunnot sijoittaa asuntokohteeseen Espoossa
TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2025 KLO 9.00
Eden Asunnot sijoittaa asuntokohteeseen Espoossa
Eden Asunnot investoi Espoon Kivenlahteen rakennettavaan asuinkohteeseen. Eden Asunnot rakennuttaa asuinkerrostalon, johon tulee 42 laadukasta vuokra-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä perheasuntoihin, ja asuinmukavuutta lisää viilennysjärjestelmä. Lisäksi kohteeseen tulee kattopiha ja kattosauna.
Asuinkerrostalo rakentuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle Kivenlahden metroaseman läheisyyteen. Kyseessä on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan kerrostalo. Kohteelle haetaan BREEAM In Use -ympäristösertifikaattia.
Kohteen rakentaminen aloitetaan heti, ja sen rakentaa Fira Rakennus Oy.
”Kivenlahti on vahvasti kasvava ja kehittyvä merellinen asuinalue pääkaupunkiseudulla. Vakiintuneen asuinalueen kylkeen kehitetään uusia ja laadukkaita vuokra-asuntoja vanhemman rakennuskannan viereen. Pääsemme varhaisessa vaiheessa rakennuttamaan uusia vuokra-asuntoja alueelle, jonka vetovoima kasvaa. Kohde sopii erinomaisesti sijoitusstrategiaamme”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.
Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com
Tuomas Ahonen, Head of Investments, Taaleri Kiinteistöt, 050 303 5009, tuomas.ahonen@taaleri.com
Mikko Krootila, johtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 770 8958, mikko.krootila@taaleri.com
Eden Asunnot lyhyesti
Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.
Taaleri Kiinteistöt lyhyesti
Taaleri Kiinteistöt on kiinteistösijoittaja, joka luo vakaata tuottoa yli markkinasyklien paikallisen asiantuntemuksen ja laajan markkinaymmärryksen avulla. Toimimme sijoittajien kumppanina luodaksemme pitkäjänteistä arvoa ja vaikuttavuutta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön.
Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taaleri Kiinteistöt
Taaleri neuvotteli uudelleen kahden rahastonsa pankkilainat yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä28.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2025 KLO 9.00 Taaleri neuvotteli uudelleen kahden rahastonsa pankkilainat yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä Taaleri Kiinteistöt on menestyksekkäästi neuvotellut ja toteuttanut uudelleenrahoituksen Taaleri Asuntorahasto VIII- ja Taaleri Vuokrakoti -rahastoilleen. Taaleri uudelleenneuvotteli lainoja yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä. Asuntorahasto VIII -rahaston kaikki erillislainat uudelleenrahoitettiin yhdeksi uudeksi rahastotason pitkäaikaiseksi lainaksi. Vuokrakoti-rahaston kahdeksan vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön erillislainat yhdistettiin yhdeksi rahastotason pitkäaikaiseksi lainaksi. Uudelleenrahoitusten avulla kummankin rahaston laina-aika pidentyi. Pidempi laina-aika edesauttaa rahastojen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Uudelleenrahoitukset parantavat myös rahastojen riskiasemaa. ”Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta rahoitusneuvottelut sujuivat rahoittajien kanssa erinomaisesti. Kumpikin uudelleenrah
Taaleri negotiates new bank financings totalling EUR 100 million for two of its funds28.8.2025 09:00:00 EEST | Press release
TAALERI REAL ESTATE PRESS RELEASE 28 August 2025 AT 9:00 EEST Taaleri negotiates new bank financings totalling EUR 100 million for two of its funds Taaleri Real Estate has successfully negotiated and executed two separate and new instances of fund-level bank financing for Taaleri Housing Fund VIII and Taaleri Rental Home Fund. The total original value of all the refinanced bank loans is approximately EUR 100 million. All separate loans of Housing Fund VIII were consolidated into a new long-term, fund-level loan. Rental Home Fund consolidated the individual loans of its eight housing companies owning non-subsidised rental apartments into a single, long-term loan at the fund level. The refinancing extended the loan terms for both funds, enabling them to pursue their long-term strategies while also strengthening their risk profiles. “Even in a challenging market, negotiations with banks proceeded exceptionally well. Both cases of refinancing were completed as green loans, reflecting the m
Taalerin ja Kevan yhteisyritys, Eden Asunnot, sijoittaa asuntokohteeseen Helsingissä27.6.2025 14:10:00 EEST | Tiedote
TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2025 KLO 14.10 Taalerin ja Kevan yhteisyritys, Eden Asunnot, sijoittaa asuntokohteeseen Helsingissä Taaleri Kiinteistöjen ja Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan perustama yhteisyritys Eden Asunnot Ky investoi Helsingin Herttoniemeen rakennettavaan asuinkohteeseen. Eden Asunnot rakennuttaa EU-taksonomian mukaisen asuinkerrostalon, johon tulee 71 laadukasta vuokra-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä perheasuntoihin. Kyseessä on energiatehokas A-energialuokan kerrostalo. Kohteen rakentaminen aloitetaan heti, ja sen rakentaa JM Suomi Oy. Eden Asuntojen tavoitteena on sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin yhteensä 300 miljoonan euron arvosta. Taaleri Kiinteistöt etsii aktiivisesti sijoitusstrategian mukaisia rakennutettavia vuokra-asuntokohteita hankittavaksi. Yhteisyrityksen hankkeet noudattavat Kevan vastuullisen sijoittamisen periaatteita, joissa painotetaan suorien kiinteistösijoitus
Eden Living, a joint venture between Taaleri and Keva, has acquired rental apartments to be built in Helsinki27.6.2025 14:10:00 EEST | Press release
TAALERI REAL ESTATE PRESS RELEASE 27 June 2025 AT 14:10 EEST Eden Living, a joint venture between Taaleri and Keva, has acquired rental apartments to be built in Helsinki Eden Living invests in build-to rent residential development project in Herttoniemi region of Helsinki, Finland. Eden Living is a joint venture established by Taaleri Real Estate and Keva, Finland's largest pension insurer. Eden Living builds 71 high-quality rental apartments, ranging from studios to family homes. The investment is EU Taxonomy aligned, and the building’s energy efficiency class is A. Construction work starts immediately, and the property will be constructed by JM Finland. Eden Living aims to invest a total of EUR 300 million in high-quality build-to-rent residential development projects in Finland's growth centres. Taaleri Real Estate is actively looking for multifamily development projects to be acquired in line with its investment strategy. The joint venture's projects comply with Keva's responsible
Keva ja Taaleri perustavat rakennutettaviin vuokra-asuntoihin sijoittavan yhteisyrityksen29.1.2025 11:01:00 EET | Tiedote
TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 29.1.2025 KLO 11.00 Keva ja Taaleri perustavat rakennutettaviin vuokra-asuntoihin sijoittavan yhteisyrityksen Taaleri Kiinteistöt ja Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin yhteensä 300 miljoonan euron arvosta. Taaleri Kiinteistöt vastaa yhteisyrityksessä kiinteistöhankinnoista, rakennuttamisesta sekä kohteiden hallinnoinnista. Taaleri Kiinteistöt on jo kartoittanut potentiaalisia sijoituskohteita ja etsii aktiivisesti sijoitusstrategian mukaisia rakennutettavia vuokra-asuntokohteita hankittavaksi. Kohteet sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. ”Asuntomarkkinoiden nykyisestä harmaudesta huolimatta uskomme kaupungistumisen jatkumiseen, kestävän kaupunkirakenteen luomiseen ja haluamme tarjota laadukkaita uudisasuntoja hyvien julkisten liikenneyh
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme