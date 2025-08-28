Eden Asunnot sijoittaa asuntokohteeseen Espoossa

Keva ja Taaleri perustavat rakennutettaviin vuokra-asuntoihin sijoittavan yhteisyrityksen 29.1.2025 11:01:00 EET | Tiedote

TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 29.1.2025 KLO 11.00 Keva ja Taaleri perustavat rakennutettaviin vuokra-asuntoihin sijoittavan yhteisyrityksen Taaleri Kiinteistöt ja Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin yhteensä 300 miljoonan euron arvosta. Taaleri Kiinteistöt vastaa yhteisyrityksessä kiinteistöhankinnoista, rakennuttamisesta sekä kohteiden hallinnoinnista. Taaleri Kiinteistöt on jo kartoittanut potentiaalisia sijoituskohteita ja etsii aktiivisesti sijoitusstrategian mukaisia rakennutettavia vuokra-asuntokohteita hankittavaksi. Kohteet sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. ”Asuntomarkkinoiden nykyisestä harmaudesta huolimatta uskomme kaupungistumisen jatkumiseen, kestävän kaupunkirakenteen luomiseen ja haluamme tarjota laadukkaita uudisasuntoja hyvien julkisten liikenneyh