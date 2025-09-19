Schneider Electric julkaisee uusia datakeskusten suunnittelumalleja – mukana integroitu tehonhallinta ja nestejäähdytyksen ohjaus

Datakeskusalan ensimmäiset tekoälyinfrastruktuurin referenssimallit ohjauksineen ovat saumattomasti OT/IT-yhteensopivia NVIDIA Mission Controlin ja yrityssovellusten kanssa.

NVIDIA GB300 NVL72:n uusi sähköjärjestelmä- ja jäähdytysreferenssimalli, joka on suunniteltu yhdessä NVIDIAn kanssa, tukee seuraavan sukupolven Blackwell-grafiikkaprosessorien (GPU) käyttöönottoa.

Uusien referenssimallien avulla datakeskusoperaattorit voivat nopeuttaa tekoälyinfrastruktuurin käyttöönottoa tekoälytehtaita varten.

Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on lanseerannut yhteistyössä NVIDIAn kanssa kehitetyt uudet referenssimallit, jotka nopeuttavat merkittävästi datakeskusten käyttöönottoon kuluvaa aikaa ja auttavat operaattoreita ottamaan käyttöön tekoälyvalmiita infrastruktuuriratkaisuja.

Schneiderin ensimmäinen referenssimalli on alan ainoa ja uraauurtava kriittisen infrastruktuurin kehys integroiduille tehonhallinnan ja nestejäähdytyksen ohjausjärjestelmille, joihin kuuluu myös Motivair by Schneider Electric -nestejäähdytysteknologia. Malli mahdollistaa monimutkaisten tekoälyinfrastruktuurien komponenttien saumattoman hallinnan. Se on yhteensopiva tekoälytehtaiden käyttö- ja käyttöönotto-ohjelmisto NVIDIA Mission Controlin kanssa.

Ohjausjärjestelmien referenssimallia voi käyttää myös yhdessä Schneider Electricin NVIDIA Grace Blackwell -järjestelmien datakeskusten referenssimallien kanssa. Tämä auttaa datakeskusten ylläpitäjiä pysymään kiihdytetyn tietojenkäsittelyn viimeisimpien edistysaskeleiden tahdissa ja hallitsemaan virta- ja nestejäähdytysjärjestelmiä saumattomasti.

Toinen referenssimalli on tarkoitettu tekoälyinfrastruktuurin käyttöönottoon tekoälytehtailla, joiden teho on jopa 142 kW räkkiä kohti. Malli sopii NVIDIA GB300 NVL72 -räkeille, jotka sijaitsevat yhdessä konesalissa. Referenssimalli on luotu tarjoamaan puitteet seuraavan sukupolven NVIDIA Blackwell Ultra -arkkitehtuurille. Malli sisältää tietoja neljästä teknisestä osa-alueesta: laitoksen teho, laitoksen jäähdytys, IT-tila ja elinkaariohjelmisto. Malli on saatavilla American National Standards Institute (ANSI)- ja International Electrotechnical Commission (IEC) -standardien mukaisissa kokoonpanoissa.

Suunniteltu pysymään kehityksen tahdissa

Tekoälyn kehittyessä datakeskusoperaattorit luottavat referenssimallien tarjoamiin kehyksiin, jotta ne voivat selättää tiheiden, GPU-kiihdytettyjen tekoälyklustereiden nopeus- ja käyttöönottohaasteet. Tarjoamalla validoituja, testattuja ja dokumentoituja malleja datakeskusten fyysiselle infrastruktuurille Schneider Electric auttaa datakeskusoperaattoreita huomioimaan suunnitelmissaan seuraavan sukupolven tehonhallinnan ja nestejäähdytyksen ohjausinfrastruktuurin ennen kuin uusimmat ratkaisut edes ovat markkinoilla. Samalla operaattorit voivat optimoida toiminnan kustannuksia, tehokkuutta ja luotettavuutta.

– Schneider Electricin uudet referenssimallit virtaviivaistavat edistyksellisen tekoälyinfrastruktuurin suunnittelua, käyttöönottoa ja käyttöä. Uusimpiin malleihimme on integroitu tehonhallinta ja nestejäähdytyksen ohjaukset. Mallit ovat tulevaisuuteen suuntautuvia, skaalautuvia ja suunniteltu aitoja käyttöympäristöjä varten yhdessä NVIDIAn kanssa. Mallien avulla datakeskusoperaattoreiden on helppoa pysyä tekoälyn kasvavan kysynnän tahdissa, sanoo Schneider Electricin Senior Vice President and Chief Technology Officer Jim Simonelli.

– Olemme siirtymässä kiihdytetyn laskennan uuteen aikakauteen, jossa tehon, jäähdytyksen ja toiminnan integroitu älykkyys määrittelee uudelleen datakeskusarkkitehtuurin. Uusien mallien avulla Schneider Electric yhdistää kriittisen infrastruktuurin tiedot NVIDIA Mission Controliin. Näin se pystyy tarjoamaan tarkasti validoidun suunnitelman, joka tuo digitaaliset kaksoset osaksi tekoälytehtaita ja auttaa operaattoreita optimoimaan kiihdytetyn laskennan kehittynyttä infrastruktuuria, sanoo Scott Wallace, NVIDIAn Director of Data Center Engineering.

Kokonaisvaltainen Plug-and-Play-ohjausjärjestelmä

Uraauurtava ohjauksen referenssimalli yhdistää reunalaitteet ja laitoksen ohjaukset energianhallintaan ja nestejäähdytykseen NVIDIA GB300 NVL72:ssa ja NVIDIA GB200 NVL72:ssa NVIDIA Mission Controlin avulla. MQTT-protokollaan perustuvan plug-and-play-arkkitehtuurin avulla se yhdistää operatiivisen teknologian (OT) infrastruktuurin ja tietotekniikkajärjestelmät (IT), minkä ansiosta operaattorit voivat ensimmäistä kertaa hyödyntää kaikkien tasojen tietoja suorituskyvyn optimoimiseksi.

Ohjauksen referenssimallissa on keskitytty rakennuksen ja tekoälyinfrastruktuurin hallintaohjelmistojen saumattomaan yhteentoimivuuteen. Siinä on redundantteja järjestelmiä sähköä ja jäähdytystä varten sekä uudet ohjeet tekoälyräkkien tehoprofiilien mittaamista varten. Viime kädessä se varmistaa tekoälyn käyttöönoton korkeimmat standardit käytettävyydelle, luotettavuudelle ja huippusuorituskyvylle, sillä sen avulla kriittisiä sähkö- ja jäähdytysresursseja voi hallita tarkasti ja reaaliaikaisesti.

Tuloksena on kokonaisvaltainen ohjausjärjestelmä, johon kuuluu:

standardimuotoinen rajapinta, jonka kautta saa tehonhallinnan ja nestejäähdytyksen ohjausdataa. Dataa voi hyödyntää paikallisissa sovelluksissa sekä dataa ensisijaisesti käyttävissä sovelluksissa ja työkaluissa, kuten tekoälyinfrastruktuurin hallintaohjelmistoissa, digitaalisissa kaksosissa, tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksissa sekä muissa yrityssovelluksissa.

ohjausarkkitehtuuri, joka on suunniteltu hallitsemaan jäähdytys- ja sähkönjakeluinfrastruktuurin redundanssia, mikä varmistaa häiriönsietokyvyn laitesaleissa ja infrastruktuuritiloissa.

tekoälyräkkien tehoprofiilien mittaamisen uudet ohjeet, joissa keskitytään räkkien huipputehon ja sähkön laadun seurantaan.

Referenssimalli suuritiheyksisille tekoälyklustereille

Schneider Electricin referenssimalli NVIDIA GB300 NVL72:lle tukee NVIDIA GB300 NVL72 -pohjaisten klustereiden käyttöönottoa, kun maksimiräkkitiheys on 142 kW (esimerkiksi NVIDIA DGX SuperPOD DGX GB300 -järjestelmät). Laitesali on suunniteltu ja optimoitu kolmelle NVIDIA GB300 NVL72 -pohjaiselle klusterille, joissa on jopa 1 152 GPU:ta ja joissa käytetään liquid-to-liquid-CDU-yksiköitä ja korkean lämpötilan jäähdyttimiä.

Referenssimalli sisältää myös Schneider Electricin ETAP- ja EcoStruxure IT Design CFD -mallit, joiden avulla käyttäjät voivat hyödyntää digitaalisia kaksosia simuloidakseen yksittäisiä sähkönjakelu- ja jäähdytysskenaarioita, joiden avulla voidaan optimoida suunnittelun sovelluksia. Malli perustuu aiempaan NVIDIA GB200 NVL72 -alustan malliin. Schneider Electric jatkaa yhteistyötä NVIDIAn kanssa, jotta se voi tarjota täysin suunniteltuja ja testattuja malleja uutta NVIDIA GB300 NVL72 -alustaa silmällä pitäen.

Uudet referenssimallit ovat jatkoa Schneider Electricin ja NVIDIAn pitkäaikaiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on vastata datakeskusteollisuuden päivänpolttavimpiin tekoälyvaatimuksiin. Uusien referenssisuunnitelmien lisäksi Schneider Electric on kehittänyt yhdeksän tekoälyn referenssimallia esimerkiksi tehdasvalmisteisiin moduuleihin, jälkiasennettaviin datakeskuksiin ja tekoälyinfrastruktuureihin, jotka on suunniteltu NVIDIA GB200 NVL72- ja NVIDIA GB300 NVL72 -pohjaisille klustereille.

Schneider Electric soveltaa suunnitteluosaamistaan kaikkiin referenssimalleihinsa, mikä osoittaa jatkuvaa sitoutumista alan edistyksellisimpien, energiatehokkaimpien ja joustavimpien datakeskusarkkitehtuurien kehittämiseen. Lisätietoja NVIDIAn kanssa yhdessä suunnitelluista referenssisuunnitelmista on saatavilla verkkosivustolla.

Lisää aiheesta englanniksi:

Lisätietoja:

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland

050 3545 666, susanna.niemela@se.com