19.9.2025 20:14:17 EEST

Ihmisen pelastaminen vedestä, Kotakennään uimaranta, Äänekoski

Henkilö joutunut veden varaan lähellä Kotakennään uimarantaa. Sivulliset auttaneet henkilön veneellä rantaan. Pelastuslaitoksen yksiköt peruttiin ennen kohteeseen pääsyä.

