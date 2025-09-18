Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.9.2025
Ihmisen pelastaminen vedestä, Kotakennään uimaranta, Äänekoski
Henkilö joutunut veden varaan lähellä Kotakennään uimarantaa. Sivulliset auttaneet henkilön veneellä rantaan. Pelastuslaitoksen yksiköt peruttiin ennen kohteeseen pääsyä.
