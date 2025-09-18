SPV juhli tuhatpäisen yleisön edessä, liiganousija kiusasi mestareita
F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina kaksi ottelua. Kahden mitaliehdokkaan kohtaamisessa SPV kaatoi Kauhajoen IKH Areenan 1 107 katsojan iloksi Classicin 5-4, ja mestari Oilers löi debytantti Hawksin kolmannen erän kirillään lopulta 5-3.
Kärkiottelun alkuminuutteja hallitsi Classic mutta ilman tehoa, ja vauhtiin päästyään SPV iski kahdessa ja puolessa minuutissa täystyrmäyksen. Peter Kotilainen avasi maalinteon ylivoimalla täsmäohjuksella takayläkulmaan, ja kohta löysi Riku Hakanen aivan saman aukon. Jeri Heikkilä jatkoi maalin edestä kotijoukkueen kolmannen osuman, ja Juuso Keskisen tarkalla kaukolaukauksella sijoittama 4-0 sai Classicin maalissa aloittaneen Pietari Jääskeläisen tekemään tilaa Lassi Torisevalle.
Classicin illan hahmo oli Teemu Karppanen, joka laukoi joukkueensa kaikki maalit vieraiden elpyessä vielä kirpeään kiriin. Nuorukaisen ensimmäiset kaksi maalia syntyivät toisessa erässä, ja loppuminuuteilla Karppanen osui vielä kahdesti maalivahti Torisevan jännittäessä penkillä.
SPV näytti jo ratkaisevan pelin 6–4-maalilla, mutta Classic haastoi osuman ja se hylättiin videotarkistuksen jälkeen maalivahti Teppo Liukkosen vapauttavan avausheiton maalintekijälle lähdettyä sääntöjen vastaisesti vasta maalivahdinalueen ulkopuolelta.
Classic rakensi aivan viime sekunnille vielä kaksi maalipaikkaa, mutta Liukkonen ehti molempiin.
FBC Turun voittanut ja TPS:ltä pisteen napannut nousija Hawks säikäytti tällä kertaa itseään mestari Oilersia karkaamalla avauserässä keskiviivan takaa laukoneen Luukas Huolmanin sekä Samuli Pilloudin maaleilla 2–0-johtoon. Jasper Auvinen kuitenkin linkosi komeilla laukauksilla Öljymiehille toisessa erässä kavennuksen ja kolmannen alkuun pelin tasoihin. Sitten nappasi tähtipuikon Oilersin toinen hankinta Oliver Sillanpää, joka osui kolmesti kahdessa ja puolessa minuutissa muuttaen tilanteeksi jo 5-2. Maalit olivat hänelle ensimmäiset Oilers-paidassa. Luukas Huolman kavensi vielä alivoimalla, mutta kahta maalia lähemmäs ei Hawks yltänyt enää edes ylivoimalla.
F-liigan miesten lauantain ottelut ovat EräViikingit–TPS ja Nokian KrP-OLS.
F-liigan naisten sarjan toinen kierros avattiin tänään Espoossa, jossa mestarisuosikkeihin kuuluva TPS kaatoi liiganousija Northern Starsin lopulta 4-1.
Veera Kuosmanen laukoi avausmaalin TPS:lle avauserän lopulla, mutta sitkeä kotijoukkue tuli vielä rinnalle Maria Ervamaan osuessa Jonna Pylväisen syötöstä erän viimeisellä sekunnilla TPS-vahti Minnie Heinisen torjunnan kautta. Tasalukemissa 1-1 mentiin vielä viisi minuuttia ennen toisen erän loppua, mutta sitten otti ohjat TPS:n Jyväskylästä pestaama hyökkääjä Janella Järvinen. Hän laukoi voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman, iski kolmannen erän puolivälissä joukkueensa kolmannen osuman molempien synnyttyä Jenna Saarion poikkisyötöistä ja merkkautti vielä syöttöpisteen Sofia Leinon sipaistessa loppunumerot.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla SaiPa–Koovee, FBC Turku-EräViikingit, SB-Pro-SSRA, PSS–Classic ja Pirkat–ÅIF.
