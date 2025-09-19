Veikkaus Oy

Eurojackpotissa edelleen tarjolla 120 miljoonaa – Suomeen lähes 5,9 miljoonan voitto

19.9.2025 22:38:10 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin jättimäiselle päävoitolle ei löytynyt ottajaa, joten ensi tiistaina tavoitellaan uudestaan 120 miljoonan euron päävoittoa. Tiistaina toisen voittoluokan osumille on jaossa noin 19 miljoonaa. Suomeen saatiin perjantaina useampia kierroksen suurimpia voittoja.

Televisiostudio, jossa on Eurojackpot-logo seinällä ja lottokoneita lavalla.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa.

Kierroksen 38/2025 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 9, 37, 40, 41 ja 46. Tähtinumerot ovat 1 ja 12.

Arvonnassa löytyi neljä kappaletta 5+1-tuloksia, joista yksi osui meille Suomeen. Helsingin Pihlajiston Alepassa pelannut asiakas nappasi itselleen 5 850 555,10 euron voiton.

- Suuret onnittelut tuoreelle Eurojackpot-miljonäärille ja lämpimästi tervetuloa juhlistamaan voittoa Veikkauksen pääkonttorin Miljonäärisalonkiin, iloitsee Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Tuore miljonääri saa rahat tililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Lopuista 5+1-osumista kaksi meni Saksaan ja yksi Norjaan.

Kierroksen kahdeksasta 5+0-osumasta tuli peräti kaksi Suomeen. 276 408,40 euron suuruinen voitto lähti vihtiläiselle nettipelaajalle.

Toinen voitoista meni puolestaan 25 osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Helsingistä. Porukkapeli oli pelattu 8+2 järjestelmäpelinä, joten alavoittojen kanssa voittosumma kohoaa yhteensä 279 145,90 euroon. Yhden osuuden voitoksi tulee näin 5 368,19 euroa.

Loput 5+0-voitot matkasivat Saksaan (2 kpl), Tanskaan (2 kpl), Ruotsiin ja Puolaan.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 4 1 1 6 5 9. Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli tuplattu onnistuneesti. 40 000 voitto lähti savonlinnalaiselle nettipelaajalle.

Perjantain Milli-pelin oikea rivi on 2, 9, 10, 16, 21, 38 ja lisänumero 30. Tämän illan arvonnassa ei löytynyt yhtään päävoittoa.

Lomatonnin voittorivi on Los Angeles 23. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

