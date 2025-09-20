Vihreiden Tynkkynen haastoi kaikki puolueet esittämään omat hiilineutraaliusmallinsa

Tynkkynen kertoi Vihreiden puoluevaltuuston Kotkassa kokemuksiaan Ukrainan-matkalta. Hän kuvasi mm., kuinka Venäjä oli iskenyt rakennukseen, jossa hän oli vain pari viikkoa aiemmin tavannut ukrainalaisia ministereitä.

”Suomessa vallitsee onneksi kiitettävä yhteisymmärrys Ukrainan tukemisesta. Näin ei valitettavasti ole läheskään kaikkialla. Monessa Euroopan maassa Putinin ymmärtäjiä ja tukijoita löytyy niin laitaoikealta kuin -vasemmalta. Haluankin kiittää suomalaisia puolueita yhtenäisyydestä”, myös eduskunnan Ukraina-ryhmän toisena puheenjohtajana toimiva Tynkkynen sanoi.

Tynkkynen kuvasi, että välillä suomalaista keskustelua Ukrainan tukemisesta tuntuu leimaavan yhtenäisyyden lisäksi varovaisuus. Hän katsoi, että vihreiden tehtävä on toimia unilukkarina, joka uskaltaa tehdä rohkeita avauksia, ennen kuin niistä on tullut yleisesti hyväksyttyjä.

”Suomen pitää osallistua Ukrainan turvallisuusjärjestelyihin mahdollisimman varhain ja mahdollisimman vahvasti. Mitään osallistumisen tapaa ei ole viisasta sulkea ehdottomasti ennalta pois. On Suomen oman turvallisuuden etu, että Putin pysäytetään jo 1 000 kilometrin päässä Ukrainassa eikä kenties joskus vasta omalla rajallamme 50 kilometrin päässä”, Tynkkynen kuvasi Kotkassa.

Tynkkynen esitti vihreiden yhdeksi tehtäväksi muistuttaa, miten likeisesti ilmasto ja turvallisuus liittyvät toisiinsa. Ilmastokriisi uhkaa tunnetusti yleistää ja pahentaa aseellisia konflikteja. Toisaalta monet ilmastotoimet myös parantavat Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta tässä ja nyt.

”Jokainen litra, jokainen kuutio ja jokainen kilo fossiilisia polttoaineita tuodaan Suomeen ulkomailta. Siksi energiatehokkuus, kotimainen uusiutuva energia ja sähköautot vähentävät riippuvuutta tuonnista ja arveluttavista maista. Vihreä siirtymä myös laskee fossiilienergian maailmanmarkkinahintoja, mikä vähentää Venäjän ja muiden fossiilidiktatuurien tuloja”, Tynkkynen havainnollisti.

Vihreät julkistivat pari viikkoa sitten oman hiilineutraaliusmallinsa. Se osoittaa, että Suomesta on yhä täysin mahdollista rakentaa hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta se edellyttää välitöntä suunnanmuutosta.

”Olemme avoimesti kuvanneet oman hiilineutraaliuspolkumme. Haluan nyt haastaa kaikki puolueet – niin hallituksessa kuin oppositiossa – esittämään omat mallinsa kohti hiilineutraaliutta”, Tynkkynen päätti puheensa.