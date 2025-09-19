Keskuskauppakamari: Hienoa, että maahanmuuton pisteytysmallia selvitetään - Suomeen tarvitaan elinkeinoelämälähtöinen maahanmuuton malli

”Tässä on mahdollisuus aloittaa aivan uusi vaihde Suomelle tavoitteellisessa ja pitkäjänteisessä maahanmuuttopolitiikassa. Pisteytyksen malleja on erityisen tärkeää tarkastella Suomen elinkeinorakennetta ja yritysten osaamistarpeita silmällä pitäen”, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo.

Pulkkinen muistuttaa, että Suomi tarvitsee selkeän ja ennustettavan järjestelmän, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä jäämään. Pisteytysmallin avulla se olisi mahdollista.

”Sujuva osaamisperustainen maahanmuutto, joka tuo Suomeen hyvin työllistyviä osaajia ja edistää koko perheen kotoutumista on ratkaisevan tärkeää. Vaikka juuri nyt yritysten työvoimatilanne on suhdanteesta johtuen hyvä, on selvää, että kun talouden nousu lähtee käyntiin, tarvitsemme osaajia”, Pulkkinen sanoo.

Keskuskauppakamari edustaa noin 23 000 yritystä Suomessa ja antaa mielellään asiantuntemuksensa työn tueksi. Keväällä Keskuskauppakamari julkaisi yhdessä AKAVA Worksin kanssa Maahanmuuton yhteiskuntasopimus -nimisen raportin, jossa esitetään tapaa, jolla pisteytysmalli voitaisiin impelementoida Suomeen.

”Annamme mielellämme tietomme ja asiantuntemuksemme työn tueksi. Haluamme lämpimästi kiittää Marttista aktiivisuudesta tässä asiassa.” Pulkkinen sanoo.

