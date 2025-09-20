Sofia Virta: Venäjän toiminta korostaa tarvetta Ukrainan horjumattomalle tuelle – samalla turvallisuuskeskustelua on lavennettava

Virta aloitti puheensa viittaamalla eilisiin tapahtumiin.

– Eilen suomalaiset hävittäjät ovat olleet mukana vastaamassa terroristivaltio Venäjän törkeään ja provosoivaan ilmatilaloukkaukseen Virossa. Sotilasliitto Naton toiminta on ollut varmaa ja päättäväistä. Naton on tärkeä käydä keskustelua siitä, miten vastaavat provokaatiot saadaan tulevaisuudessa estettyä. Venäjän viimeaikainen toiminta korostaa jälleen sitä, että tuen Ukrainalle pitää edelleen jatkossakin olla horjumatonta ja Venäjälle pitää asettaa lisäpakotteita – riittävän kovaa ja heti, Virta linjasi.

Virta korosti, että vallitsevan maailmantilanteen keskellä on oleellista, että turvallisuudesta puhuttaessa muistetaan, mistä kaikesta se koostuu.

– Kun maailma myrskyää ympärillä on entistä tärkeämpää pysähtyä sen ääreen, mitä kaikkea turvallisuus on. Ja väitän, että yhteiskuntamme tarvitsee nykyistä laajempaa ajattelua sen suhteen, mitä turvallisuus on. Kokonaisturvallisuuden malli toteutuu vain, kun kaikkiin sen osa-alueisiin ollaan valmiita resursoimaan riittävällä tavalla. Ei ole mitään kovaa ja pehmeää turvallisuutta. Sen takia peräänkuulutan laajaa ja yhteistä keskustelua turvallisuudesta, Virta painotti.

Virran mukaan samaan aikaan, kun puhutaan esimerkiksi rajojen puolustamisesta, on muistettava puhua myös esimerkiksi siitä, että Suomessa naiset voivat olla turvassa kotonaan.

– Turva on myös sitä, että omassa kodissa, omien läheisten keskellä, ei tarvitse pelätä ja että tässä maassa naiset eivät kuole koteihinsa. Aion puhua tästä niin kauan ja niin kovaa, kunnes kukaan ei enää sano minulle, että tässä maassa naisiin kohdistuva väkivalta ei olisi ongelma, Virta julisti.

Virta esitti, että Naton viiden prosentin puolustusmäärärahatavoitteen sisältämästä puolentoista prosentin puolustusta tukevien määrärahojen osuudesta kohdistettaisiin osa koulutusjärjestelmän vahvistamiseen.

– Kohdistetaan puolustusmäärärahoista myös koulutukseen, koska sillä voimme vastata Venäjän käymään informaatiosotaan. Koulutukseen panostamalla turvaamme osaamista, resilienssiä, huoltovarmuutta ja esimerkiksi puolustuksen tarvitsemaa tulevaisuuden innovaatio- ja kehittämistyötä, jolla voimme mahdollistaa riippuvuuksista irrottautumisen myös puolustusteollisuudessa, Virta selvitti.