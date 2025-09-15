Miesten joukkue lippupallon EM-turnaukseen valittu
Suomen miesten lippupallomaajoukkueen EM-kisoihin matkaava 12 pelaajan joukkue on valittu. Suomen miehet tavoittelevat mitalia syyskuun lopussa Pariisissa pelattavassa EM-turnauksessa sekä paikkaa ensi vuoden Saksan MM-kisoissa.
Miesten maajoukkueen valmennusjohto julkaisi lauantaina vahvasti uudistuneen joukkueen. Pariisin koneeseen hyppää mukaan ainoastaan neljä pelaajaa, jotka olivat mukana vuoden 2024 MM-kotikisojen rosterissa.
Päävalmentaja Petrus Penkki on tyytyväinen EM-turnaukseen matkaavaan kokoonpanoon. Joukkueen rakentamisen pohjana on ollut lippupallon olympiaprojektin ohjenuora: fokus pelaajien nopeudessa ja urheilullisuudessa.
– Joukkue on aivan eri näköinen kuin viime vuoden kisajoukkue. Olen todella iloinen, että olemme saaneet uusina pelaajina mukaan monivuotisen ELF-ammattilaisen Viljo Lempisen ja Vaahteraliigan tuoreen Ari Tuuli Trophyn voittaneen Suomen mestarin Luukas Eerolan. Nämä herrat ovat taidoiltaan poikkeuksellisia pelaajia Suomen futiskartalla. Lisäksi Kokkola Scorpionsin Rasmus Kuivanto tuo 196 cm pituudellaan elementin, jota ei meillä viime vuoden joukkueessa ollut, Penkki kommentoi.
Nopeutta joukkueeseen tuovat yleisurheilukentiltä lippupalloon värvätyt pelaajat. Jenkkifutiskentilläkin muutaman kauden ajan pelanneella pikajuoksija Willem Kajanderilla on runsaasti flag-kokemusta. Uusina kykyinä maajoukkuedebyyttinsä tekevät myös pikajuoksijataustaiset Tuukka Huuskola sekä Joona Luotonen. Huuskolalla on aiemmin ollut hallussaan 150 metrin juoksun Suomen ennätys, ja Luotonen on pikajuoksu-uransa lisäksi saavuttanut mm. hopeaa pituushypyn halli-SM-kisoissa. Joukkueen nopeimpien pelaajien roolina on toimia ns. rushereina – pelaajina, jotka ryntäävät heti aloituksen jälkeen ahdistelemaan vastustajan pelinrakentajaa.
Suomen joukkue Pariisin EM-turnauksessa 2025
- Luukas Eerola (Porvoon Butchers)
- Arttu Heikkilä (Seinäjoki Crocodiles)
- Tuukka Huuskola (Ikaalisten Urheilijat)
- Johannes Jauhiainen (Helsinki FlagLions)
- Miro Kadmiry (Helsinki FlagLions)
- Willem Kajander (Helsinki FlagLions)
- Rasmus Kuivanto (Kokkola Scorpions)
- Micky Kyei (Porvoon Butchers / Helsinki FlagLions)
- Viljo Lempinen (Helsinki Roosters)
- Kimi Linnainmaa (Helsinki FlagLions)
- Joona Luotonen (IF Sibbo Vargarna / Helsinki FlagFootball)
- Phung Nguyen (Porvoon Butchers / Helsinki FlagLions)
Valmennus:
- Petrus Penkki, päävalmentaja
- Miikka Lievonen, puolustuksen koordinaattori
- Jasmin Lindqvist, apuvalmentaja
- Henri Kurki, joukkueenjohtaja
- Pekka Rantala, scouting-valmentaja (kotiin jäävä)
EM-turnaus 25.–27.9.2025, Pariisi
Pariisin EM-turnauksessa 24 maata on jaettu neljään lohkoon. Suomen lohkossa pelaavat:
- Saksa (2)
- Tanska (7)
- Suomi (10)
- Puola (15)
- Belgia (18)
- Slovenia (23)
Suomi kohtaa avausottelussaan EM-kisojen kestomenestyjän Tanskan torstaina 25.9. klo 9.00 Suomen aikaa. Lohkon kaksi parasta joukkuetta etenee kahdeksan maan mitalipeleihin.
Suurin osa EM-turnauksen otteluista on seurattavissa maailmanliitto IFAF:n IFAF TV streaming-palvelussa.
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
