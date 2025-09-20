Ville Niinistö: “Se mitä Putin pelkää on demokratian voima: siksi hän sitä jatkuvasti mollaa”

– Venäjä testaa Euroopan unionin ja Naton jäsenmaita hybridioperaatioillaan. Se haluaa meidät epävarmoiksi, pelokkaiksi, keskenään riiteleviksi. Pohjimmiltaan kyse on demokratian ja autoritäärisen vallan välisestä taistelusta. Venäjä haluaa nujertaa eurooppalaisen demokratian: se tekee sitä hyökkäämällä Ukrainaan, se tekee sitä rahoittamalla hajottavia voimia Euroopan unionin jäsenmaiden sisällä. Sillä se mitä Putin pelkää on demokratian voima: siksi hän sitä jatkuvasti mollaa, Niinistö selvitti puheessaan.

Niinistön mukaan Euroopan unioni ja sen yhteistyö ovat suurin este Putinin tavoitteelle palauttaa Venäjän imperiumi



– Venäjän tavoite on ikiaikainen oikeus hallita Venäjän omaksi etupiirikseen määrittelemien maiden kohtaloa ja ratkaisuja. Euroopan demokratia ja kansojen itsemääräämisoikeus ovat toinen este Putinille, sillä autoritäärisen vallan suurin este on ilmiselvästi ihmisten kaipuu vapauteen. Putin tekee kaikkensa saadakseen demokratian näyttämään heikolta, mutta viime kädessä hän itse on heikko: hän pelkää Venäjän kansan nousevan lopulta autoritäärisyyttä vastaan, Niinistö analysoi.

Niinistön mukaan Vihreät näkee demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeudet asioina, joita on tarvittaessa puolustettava myös sotilaallisesti.



– Ennen kaikkea puolustautuminen Venäjän uhkaa vastaan tarkoittaa arvojemme puolustamista. Demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion sekä hyvinvointivaltion ja ihmisten osallisuuden puolustamista. Se on se yhteiskuntamalli ja nämä ovat ne arvot, jotka ovat nyt uhattuina niin sisältä kuin ulkoa. Viime kädessä kyse on demokratian ja autoritäärisyyden taistelusta. Ja tämä on se taistelu, jota me emme voi hävitä, Niinistö linjasi.

Niinistö korosti puheessaan myös Euroopan ja Suomen roolia Israelin toteuttaman kansanmurhan pysäyttämisessä.

– On ilmiselvää, että Euroopan ja Suomen on tuomittava Israelin sotarikokset ja julma miehitys. Europarlamentin vihreä ryhmä on vaatinut tiukkoja pakotteita Israelia vastaan, mukaan lukien kauppapakotteita ja henkilöpakotteita. Olemme vaatineet koko EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen sekä asekaupan jäädyttämistä. Myös Suomen on tunnustettava Palestiina välittömästi.

