SDP:n Paula Werning: Ilmapuolustuksen ja droonimuurin vahvistaminen edellyttää laajaa yhteistyötä
Puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi Ylen Ykkösaamussa Suomen puolustuskykyä ja investointeja droonipuolustukseen. SDP:n Paula Werningin mukaan Suomen tulee huolehtia omasta puolustuskyvystään määrätietoisesti, yhdessä ja laajalla yhteistyöllä.
– Viron ja Puolan ilmatilan loukkaaminen Venäjän toimesta on äärimmäisen vakava ja kaikin tavoin tuomittava teko. Se osoittaa, että Venäjä testaa Naton ja Euroopan puolustusta, toteaa SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Paula Werning.
– Ministeri Antti Häkkäsen Ykkösaamussa nostamat puolustusinvestoinnit ovat välttämättömiä Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseksi, mutta ei pidä unohtaa kansainvälisen vaikuttamistyön merkitystä, Werning jatkaa.
Werningin mukaan yhteisen puolustuskyvyn vahvistaminen ja vaikuttaminen kansainvälisellä kentällä on entistäkin tärkeämpää.
– Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin aloite niin sanotun "droonimuurin" luomisesta itärajalle on Suomen näkökulmasta kannatettava. Ilmapuolustuksen vahvistaminen yhdessä eurooppalaisten ja Nato-kumppaneiden kanssa on olennaista, Werning sanoo.
– Suomen on seurattava turvallisuustilanteen kehitystä ja oltava aktiivisesti mukana niissä pöydissä, missä puolustukseen liittyvät päätökset tehdään. Suomi on osoittanut johtajuutta, mutta viesti pitää saada vieläkin painokkaammin perille, Werning päättää.
Paula WerningKansanedustaja
