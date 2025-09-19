Eurojackpotista lähes 5,9 miljoonaa euroa voittanut: ”Haluan jatkaa hiljaiseloa”
Perjantaina Suomeen osunut Eurojackpotin lähes 5,9 miljoonan euron voitto nousi tilastoissa kakkossijalle. Miljoonia napannut voittaja on tietoinen voitostaan, mutta haluaa jatkaa hiljaiseloa.
Eurojackpotin kierroksen 38/2025 perjantaisessa arvonnassa osui Helsingin Pihlajiston Alepassa pelattuun riviin muhkea lähes 5,9 miljoonan voitto. Voitto tuli toisen voittoluokan osumalla.
Pihlajiston Alepassa asioinut voittaja oli tietoinen voitostaan jo lauantaina päivällä, kun Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti hänet.
- Kyllä tiedän jo, miksi soittelet. Olen tietysti riemuissani voitostani, mutta en halua asiaa enempää kommentoida. Haluan jatkaa hiljaiseloa, kertoi varovaisesti tuoreeseen voittoonsa suhtautunut voittaja.
Perjantain voitto nousi tilastoihin, sillä voitto on toiseksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen voittoluokan (5+1) voitto. Toistaiseksi suurin toisen voittoluokan osuma tuli vuoden 2020 huhtikuussa, kun Nastolan R-kioskilla napannut asiakas voitti rivillään 7,3 miljoonaa.
Koska perjantain arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, on tiistaina edelleen tarjolla pelin jättimäinen maksimipotti 120 miljoonaa. Suuria miljoonavoittoja on jaossa myös toiselle voittoluokalle, jossa on pottina noin 19 miljoonaa.
Eurojackpotin kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1-oikein) voittoa suuruusjärjestyksessä
1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
2. 5,9 M€ Helsinki, kierros 38/2025
3. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
4. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
5. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
6. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
7. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
8. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
9. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019
10. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka
