Veikkaus Oy

Eurojackpotista lähes 5,9 miljoonaa euroa voittanut: ”Haluan jatkaa hiljaiseloa”

20.9.2025 15:22:49 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantaina Suomeen osunut Eurojackpotin lähes 5,9 miljoonan euron voitto nousi tilastoissa kakkossijalle. Miljoonia napannut voittaja on tietoinen voitostaan, mutta haluaa jatkaa hiljaiseloa.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 38/2025 perjantaisessa arvonnassa osui Helsingin Pihlajiston Alepassa pelattuun riviin muhkea lähes 5,9 miljoonan voitto. Voitto tuli toisen voittoluokan osumalla.

Pihlajiston Alepassa asioinut voittaja oli tietoinen voitostaan jo lauantaina päivällä, kun Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti hänet.

- Kyllä tiedän jo, miksi soittelet. Olen tietysti riemuissani voitostani, mutta en halua asiaa enempää kommentoida. Haluan jatkaa hiljaiseloa, kertoi varovaisesti tuoreeseen voittoonsa suhtautunut voittaja.

Perjantain voitto nousi tilastoihin, sillä voitto on toiseksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen voittoluokan (5+1) voitto. Toistaiseksi suurin toisen voittoluokan osuma tuli vuoden 2020 huhtikuussa, kun Nastolan R-kioskilla napannut asiakas voitti rivillään 7,3 miljoonaa.

 Koska perjantain arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, on tiistaina edelleen tarjolla pelin jättimäinen maksimipotti 120 miljoonaa. Suuria miljoonavoittoja on jaossa myös toiselle voittoluokalle, jossa on pottina noin 19 miljoonaa.

Eurojackpotin kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1-oikein) voittoa suuruusjärjestyksessä

1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
2. 5,9 M€ Helsinki, kierros 38/2025
3. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
4. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
5. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
6. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
7. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
8. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
9. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019
10. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka


Avainsanat

Veikkauseurojackpot

www.veikkaus.fi/yritys

Kuvat

Lataa

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

