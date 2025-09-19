Nokian KrP pääsemässä vauhtiin, EräViikingeillä 16-vuotias maalintekijä

Nokialla karkasi kotijoukkue avauserässä kahdesti johtoon, mutta Kimi Vänttilä ja ensimmäisellä liigamaalillaan Erik Lukkari toivat oululaiset rinnalle. OLS kykeni kaventamaan vielä Juuso Aholan ja Joonatan Kovasen KrP:lle kolmannessa erässä iskemää 4–2-johtoa, kun Joona Karjulan painava laukaus painui ylivoimalla verkkoon. Sitten nokialaiset kuitenkin karkasivat. Luukas Hyvärisen matala laukaus keskeltä sektoria löysi jotenkin tiensä maaliin OLS-vahti Niko Tervon suojusten läpi, ja Valtteri Viitakoski tarjoili vielä taidokkaalla syötöllä Juuso Aholalle paikan iskeä loppunumerot. Ahola oli kahdella maalillaan ja yhdellä syöttöpisteellään illan tehomies.

Helsingissä rakensi keskialueen pallonriistot hyödyntänyt TPS ensin kolmen maalin johdon, kun Eero Jalo ylivoimalla sekä Kasper Kulmala osuivat avauserässä, ja toisessa Veikko Paajanen iski eron jo kolmeen. Erän lopussa huudatti kuitenkin kotiyleisöä ensimmäistä liigaotteluaan pelannut joulukuussa vasta 17 vuotta täyttävä Topias Kärkkäinen. Hän sai pallon Tommi Wianderilta keskelle sektoria ja laukoi sen asettelematta ohi TPS-vahti Olli Kuisman vain kymmenen sekuntia ennen taukosummeria. Aaro Kokko nosti EräViikingit kolmannen erän alussa maalin päähän, mutta tasoitus ei onnistunut edes viidellä neljää eikä kuudella viittä vastaan.

F-liigan miesten sarja jatkuu maanantaina otteluilla Westend Indians-EräViikingit ja OLS–Nurmon Jymy.

F-liigan naisten lauantain dramaattisin loppu nähtiin Nurmijärvellä, jossa SB-Pro kaatoi SSRA:n 3-2 Laura Hietamäen lauottua näyttävän voittomaalin ottelun viimeisellä minuutilla. Päivän muita voittajia olivat EräViikingit, Koovee, Classic ja Pirkkalan Pirkat.

SSRA:n Sanni Uimarihuhta kuittasi toisessa erässä SB-Pron Elina Kujalan avausmaalin eikä myöskään Laura Hietamäen vastaiskusta etukulmaan päättämä 2–1-osuma riittänyt vielä voittoon. SSRA nimittäin tuli uudelleen rinnalle Hanna Niemelän sijoittaessa ylivoimakuvion alimman pelaajan paikalta pallon yläkulmaan vain seitsemän sekuntia ennen toista erätaukoa. Ottelun viimeisen minuutin alussa Pron Mirja Hietamäki voitti pallon hyökkäyskulmassa ja pudotti taakse Laura Hietamäelle, jonka upea laukaus pienehköstä kulmasta suhahti maalin kattoon.

EräViikingit ja FBC Loisto tahkosivat viime keväänä täydet viisi puolivälierää, mutta tänään ero oli selvempi EräViikinkien kaasuttaessa kolmannessa erässä 7–2-vierasvoittoon. Helsinkiläiset karkasivat kahdesti kahden maalin johtoon, jonka kavensi yhteen ensin Ella Virtanen oman kenttäpuoliskon puolivälistä (!) lähteneellä laukauksella ja sitten vielä Minea Kärki. Päätösjaksolla lukemat kuitenkin repesivät, kun vieraille osuivat Natalie Sandström, Veera Mertanen, Iina Latvala 200. liigaottelunsa kunniaksi päivän toisensa ja vielä takatolpalta Elina Hautojärvi.

Koovee nappasi kauden toisen voittonsa kaatamalla Lappeenrannassa SaiPan 5-3. Mia Vallenius, Viola Pennanen näyttävän harhauttelun kruunuksi ja Senni Mustakoski harhasyötöstä karattuaan laukoivat tamperelaiset avauserässä kolmen maalin johtoon, ja Elsa Holopaisen ylivoimakavennuksen jälkeen osui Kooveelle vielä Vallenius. Kaksikko Elsa Holopainen – Veera Lokka nosti kotijoukkueen kolmannen erän puolivälissä jo maalin päähän, mutta Senni Mustakosken osuma tyhjään SaiPa-verkkoon puolitoista minuuttia ennen loppua naulasi täydet pisteet Tampereelle.

Sarjan viime kauden pistekuningatar Suvi Hämäläinen sekä Veera Vilenius merkkauttivat kumpikin tehot 2+2, kun Classic murjoi Porvoossa PSS:aa peräti maalein 11-1. Vieraat veivät heti avauserän 5-0 ja karkasivat toisessa 10–0-johtoon ennen kuin Milla Keituri päätösjakson puolivälissä osui kotijoukkueen ainokaisen. Classicista löytyi tänään yhdeksän eri maalintekijää.

Pirkanmaan joukkueiden voittosuoran täydensi iltaottelussa Pirkat kaatamalla kotonaan ÅIF:n 6-3. Vieraat nousivat vielä toisen erän alussa Riina Latvakosken maalilla tasalukemiin 2-2, mutta sitten Kalpana Tarvainen, Elisa Virtanen ja Anni Mällinen laukoivat Pirkat tavoittamattomiin. Essi Linnavuoren ylivoimakavennus päätösjakson alkuun jäi ÅIF:n viimeiseksi, ja Helmi Järvi sai vielä komistella loppunumerot ylivoimalla kolme ja puoli minuuttia ennen loppua.

Sunnuntaina on vuorossa ottelu ÅIF–SSRA Sipoossa.