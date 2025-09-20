Loton kolmen miljoonan päävoitto pelattiin Raisiossa
Lottoarvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla tuore lottomiljonääri sai kolmen miljoonan euron voiton.
Loton tämän illan (kierros 38/2025) oikea rivi on 2, 4, 15, 27, 37, 38, 39 sekä lisänumero 11. Plusnumeroksi arvottiin 27.
Seitsemän oikeaa numeroa sisältänyt rivi oli pelattu Raision ABC liikenneasemalla.
- Suuret onnittelut tuoreelle lottomiljonäärille. Toivotan uuden lottomiljonäärin lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan voittoaan perinteisten voittokahvien merkeissä tänne Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 4 9 2 7 6 6. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta. 20 000 euron voitot lähtevät S-Market Vieremän ja ABC Teuvan asiakkaille.
Milli-pelin oikea rivi on tänään 1, 18, 20, 23, 31, 34 ja lisänumero 14. Päävoittoja ei tänään löytynyt.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on San Francisco 87. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon neljä kappaletta.
Katso kaikki tulokset ja voitonjako
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.
