SDP:n Haatainen: Kansainvälinen rauhanpäivä olisi hyvä ajankohta Palestiinan tunnustamiselle
Tänään 21.9. vietetään YK:n kansainvälistä rauhanpäivää, jonka tarkoituksena on vahvistaa rauhaa niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Vuoden 2025 rauhanpäivän teemana on ”Act Now for a Peaceful World”.
– Maailma ympärillämme näyttää tällä hetkellä hyvin sotaisalta. Kaikki teot, joilla edistetään rauhaa maailmalla, ovat nyt äärimmäisen tärkeitä. Sodista, konflikteista ja väkivaltaisuuksista kärsivät yleensä eniten he, jotka niiden syntyyn ovat vähiten vaikuttaneet - viattomat siviilit, naiset ja lapset”, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen (sd) sanoo.
Rauhanpäivän alla Suomen hallituksella olisi mahdollisuus kantaa oma kortensa kekoon rauhaisamman maailman puolesta. Orpon hallitus ei kuitenkaan ole ollut halukas tunnustamaan Palestiinan valtiota hallituksen sisäisten ristiriitojen takia.
Siksi SDP jätti perjantaina yhdessä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisesta.
– Gazaan humanitaarinen tilanne on järkyttävä. YK:n alainen riippumaton tutkintakomissio ilmoitti tällä viikolla Israelin syyllistyvän Gazassa kansanmurhaan, Haatainen toteaa.
Ensi viikolla alkaa YK:n yleiskokous, jossa moni Suomen viiteryhmään kuuluva maa on etenemässä Palestiinan tunnustamisessa.
– Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart on todennut, että jos ei nyt tunnusta Palestiinan valtiota, niin käytännössä vastustaa sitä. Näin kansainvälisenä rauhan päivänä vetoan hallitukseen: Jättäkää erimielisyydet taakse näin perustavanlaatuisesti ihmisyyttä koskevassa asiassa ja esittäkää Palestiinan tunnustamista. Vain siten voidaan edistää Suomen ulkopoliittisen linjan mukaista kahden valtion mallia ja saavuttaa kestävä rauha alueelle, Haatainen vetoaa hallitukseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
