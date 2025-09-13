Antti Kaikkonen: Huijaukset kuriin – pankkien on kannettava vastuunsa
Suomalaisilta huijattiin erilaisissa pankkihuijauksissa viime vuonna kymmeniä miljoonia euroja. Nettimaailman huijarit ovat yhä taitavampia ja häikälemättömämpiä, ja moni viisaskin voi mennä vipuun. Tilanne on kestämätön, ja huijausten ehkäisemiseksi on tehtävä nykyistä enemmän. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii, että pankit ja viranomaiset ottavat asiassa selvästi nykyistä tiukemman otteen.
– Pankkihuijaukset ovat nousseet nopeasti merkittäväksi taloudelliseksi ongelmaksi. Kysymys on myös luottamuksesta. Monet tavalliset suomalaiset ovat menettäneet tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja, pahimmillaan elinikäiset säästönsä. Näin ei voi jatkua. Ihmisten rahat on saatava turvaan, Kaikkonen sanoo.
- Jos pankkien nykyiset järjestelmät eivät pysty estämään huijauksia, seurauksia ei voi jättää yksin asiakkaiden harteille. Lainsäädäntöä ja sääntelyä on tarpeen kiristää, jotta pankkien velvollisuudet ovat selkeitä. Lisäksi yhteistyötä viranomaisten ja pankkien välillä on vahvistettava.
– Peräänkuulutan pankeilta myös ripeitä omia toimia tilanteen korjaamiseksi. Pankkien on kannettava suurempi vastuu huijausten estämisestä ja tarjottava asiakkaille paremmat työkalut suojautua, Kaikkonen painottaa.
– Pankit pitää velvoittaa korvaamaan huijauksissa menetetyt varat silloin, kun järjestelmät ja valvonta eivät toimi riittävällä tavalla. Vain niin saadaan pankeille todellinen kannustin kehittää järjestelmiään. Kansalaisia ei saa jättää yksin tämän ongelman kanssa, Kaikkonen sanoo.
