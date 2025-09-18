Tuuli voi yltyä maanantaina vaarallisen voimakkaaksi maan keskivaiheilla
Maanantaina puhaltavan lounaistuulen ennustetaan tekevän runsaasti vahinkoa.
Ilmatieteen laitoksen sunnuntaina 21.9. tekemän ennusteen mukaan lounaistuuli on maanantaina paikoin vaarallisen voimakasta maan keskivaiheilla. Tuulivahinkoja syntyy erityisesti Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa, missä ajoittaiset puuskat puhaltavat kaikkein kovimmin.
Muuallakin maassa etelärannikolta Oulun ja Kuusamon korkeudelle esiintyy mahdollisesti vaarallisia, vahinkoa aiheuttavia lounaistuulen puuskia. Voimakkaan tuulen tilanne kestää erityisesti itäisessä Suomessa aamusta iltaan.
Tuulen voimistumisen aiheuttaa ärhäkkä matalapaine, joka saapuu sunnuntain aikana Keski-Ruotsista Perämerelle ja jatkaa maanantaina Etelä-Lapin yli itään. Matalapaineeseen liittyy melko runsaita sateita erityisesti maan pohjoisosassa, mutta tuulen tuoma riski on selvästi suurempi.
”Lähes myrskyn voimakkuudella puhaltavat puuskat voivat tehdä pahaa jälkeä nyt, kun puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton. Tilanne jatkuu niin pitkään ja niin laajalla alueella, että vahinkoa on odotettavissa monin paikoin”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalo.
Lapissa voimakasta pohjoistuulta
Lapissa tuuli äityy maanantain aikana puhaltamaan pohjoisesta, kun matalapaine siirtyy kohti itärajaa ja lopulta sen yli. Retkeilijöiden on syytä olla tarkkana, sillä voimakkaat pohjoistuulen puuskat voivat yllättää tuntureilla ja niiden ympäristössä.
”Kuruissa ja kanjoneissa tuuli voi kanavoitua eli voimistua kovemmaksi kuin lähiympäristössä”, Sinisalo sanoo.
Tuuli on laajalti kovaa myös Suomen merialueilla, mutta sen ei ennusteta yltävän myrskylukemiin.
