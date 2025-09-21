SDP:n Malm: Nyt se nähtiin – Hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus oli epätasapainoinen ja hyökkää työntekijöiden perusoikeuksia vastaan
Työtuomioistuimen ratkaisu IAU:n ulosmarssista Helsinki-Vantaalla osoittaa, kuinka hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus on johtanut kohtuuttoman suuriin sanktioihin työntekijöille. SDP:n Niina Malmin mukaan laki on epätasapainoinen ja hyökkää palkansaajien perusoikeuksia vastaan, samalla kun työnantajille ei ole luvassa tiukennuksia.
Työtuomioistuin antoi 19.9.2025 ratkaisunsa Ilmailualan Unioni IAU:n ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttamaan ulosmarssiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ratkaisussa todettiin ulosmarssin olleen laiton.
Tapaus on merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista 18.5.2024 voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan ratkaisu osoittaa, että sakkolaki heikentää palkansaajan perusoikeuksia.
– Lain kuuluu turvata heikommassa asemassa olevaa ja nyt nähdään mihin Orpo-Purran hallituksen toimet puree. Palkansaajaan, jolta viedään vähäisetkin mahdollisuudet vaikuttaa työelämään, Malm sanoo.
Työtuomioistuimen ratkaisussa nähtiin ensimmäistä kertaa, kuinka suuriksi sanktiot palkansaajille ja liitoille nousivat. Malmin mukaan kyse on räikeästä epätasapainosta.
– Nyt nähdään, että laki tuottaa todella isoja sanktioita. Eduskuntakäsittelyn aikana puhuttiin, että sakot nelinkertaistuvat, mutta tässä kasvoivat vielä enemmän, Malm sanoo.
Lainsäädännössä on kyse arvovalinnoista, ja pääministeri Orpon arvovalinnat ovat suoraan työnantajan kynästä. Hallituksen suuri sumutus on naamioida työmarkkinaheikennykset pohjoismaisen mallin mukaisiksi.
– Lakko-oikeuteen puuttuminen on jälleen yksi hallituksen päätöksistä, joka hyödyttää vain työnantajaa. Samaan aikaan kun hallitus mukamas tekee pohjoismaista mallia, se ajaa itseasiassa Suomea vain kauemmaksi muista pohjoismaista, Malm toteaa.
– Mitään tasapuolisuutta ei ole. Työnantajille ei ole tiedossa mitään tiukennuksia eikä sanktioita. Kaikki revitään palkansaajien selkänahasta. Näin toimitaan lakkojen suhteen, jotka ovat viimesijainen keino kertoa mielipide, painottaa Malm.
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja
