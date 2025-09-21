SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen linja elokuva-alan leikkauksissa on kohtalokas virhe

Razmyar korostaa, että hallituksen väite elokuva-alan tukien luonteesta on harhaanjohtava.

–EU:n linja on selvä: kyse ei ole yritystuista vaan kulttuurin perusrahoituksesta. On kohtalokasta laskea nämä tuet yritystuiksi. Kyse on opetus- ja kulttuuriministeriön omasta tuesta elokuva-alalle, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar painottaa.

Razmyar muistuttaa, että elokuva-ala voi tuottaa jopa moninkertaisesti suhteessa julkiseen tukeen, erityisesti kun huomioidaan kokonaisvaikutukset.

Opetusministeri ei kertonut MTV:n uutisille, kuinka suuresta summasta puhutaan. Suomen elokuvasäätiön rahoitusta leikattaisiin budjettiriihen päätöksissä noin kolmanneksella. Kulttuurialan rahoituksesta vastaa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) Razmyar ihmettelee, mistä hallitus aikoo nyt leikata, kun elokuva-alan leikkaukset pyritään korvaamaan muilla säästöillä.

– Hallituksen oma väärinkäsitys rahoituksesta on johtanut siihen, että se lähtee etsimään leikkauskohteita muualta ministeriön toimialalta. Nyt on syytä kysyä: oletteko todella leikkaamassa 7 miljoonaa muualta? Mistä te nyt leikkaatte – teattereilta vai opetuksesta? Razmyar kysyy.

– On todella syytä kiittää elokuva-alaa siitä, että se on pitänyt ääntä ja tuonut esiin, kuinka käsittämätön leikkaus voi tuhota kotimaisen elokuvan ja maakuntien elokuvateatterit, hän jatkaa.

Hallituksen sisäistä keskustelua seuranneena Razmyar epäilee hallituksen toimintakykyä ristiriitojen keskellä, viitaten perussuomalaisten Jani Mäkelän kommenttiin X-palvelussa.

– Ei tule olemaan helppoa, kun hallituspuolue kutsuu hallituskumppaninsa johtaman ministeriön linjauksia ”keskenkasvuiseksi räksyttämiseksi”, Razmyar päättää.