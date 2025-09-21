SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen linja elokuva-alan leikkauksissa on kohtalokas virhe
Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan hallitus etsii korvaavia säästöjä elokuva-alan leikkausten tilalle. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää hallituksen väärinkäsitystä rahoituksen laadusta erittäin huolestuttavana.
Razmyar korostaa, että hallituksen väite elokuva-alan tukien luonteesta on harhaanjohtava.
–EU:n linja on selvä: kyse ei ole yritystuista vaan kulttuurin perusrahoituksesta. On kohtalokasta laskea nämä tuet yritystuiksi. Kyse on opetus- ja kulttuuriministeriön omasta tuesta elokuva-alalle, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar painottaa.
Razmyar muistuttaa, että elokuva-ala voi tuottaa jopa moninkertaisesti suhteessa julkiseen tukeen, erityisesti kun huomioidaan kokonaisvaikutukset.
Opetusministeri ei kertonut MTV:n uutisille, kuinka suuresta summasta puhutaan. Suomen elokuvasäätiön rahoitusta leikattaisiin budjettiriihen päätöksissä noin kolmanneksella. Kulttuurialan rahoituksesta vastaa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) Razmyar ihmettelee, mistä hallitus aikoo nyt leikata, kun elokuva-alan leikkaukset pyritään korvaamaan muilla säästöillä.
– Hallituksen oma väärinkäsitys rahoituksesta on johtanut siihen, että se lähtee etsimään leikkauskohteita muualta ministeriön toimialalta. Nyt on syytä kysyä: oletteko todella leikkaamassa 7 miljoonaa muualta? Mistä te nyt leikkaatte – teattereilta vai opetuksesta? Razmyar kysyy.
– On todella syytä kiittää elokuva-alaa siitä, että se on pitänyt ääntä ja tuonut esiin, kuinka käsittämätön leikkaus voi tuhota kotimaisen elokuvan ja maakuntien elokuvateatterit, hän jatkaa.
Hallituksen sisäistä keskustelua seuranneena Razmyar epäilee hallituksen toimintakykyä ristiriitojen keskellä, viitaten perussuomalaisten Jani Mäkelän kommenttiin X-palvelussa.
– Ei tule olemaan helppoa, kun hallituspuolue kutsuu hallituskumppaninsa johtaman ministeriön linjauksia ”keskenkasvuiseksi räksyttämiseksi”, Razmyar päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajanasima.razmyar@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Malm: Nyt se nähtiin – Hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus oli epätasapainoinen ja hyökkää työntekijöiden perusoikeuksia vastaan21.9.2025 12:38:05 EEST | Tiedote
Työtuomioistuimen ratkaisu IAU:n ulosmarssista Helsinki-Vantaalla osoittaa, kuinka hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus on johtanut kohtuuttoman suuriin sanktioihin työntekijöille. SDP:n Niina Malmin mukaan laki on epätasapainoinen ja hyökkää palkansaajien perusoikeuksia vastaan, samalla kun työnantajille ei ole luvassa tiukennuksia.
SDP:n Haatainen: Kansainvälinen rauhanpäivä olisi hyvä ajankohta Palestiinan tunnustamiselle21.9.2025 09:06:58 EEST | Tiedote
Tänään 21.9. vietetään YK:n kansainvälistä rauhanpäivää, jonka tarkoituksena on vahvistaa rauhaa niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Vuoden 2025 rauhanpäivän teemana on ”Act Now for a Peaceful World”.
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov: Tasa-arvotyön on oltava jatkuvaa20.9.2025 18:41:59 EEST | Tiedote
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov korosti Demarinaisten 125-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa tasa-arvon ja yhteisöllisyyden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Filatov muistutti, että sosialidemokraattinen naisliike on ollut keskeinen voima hyvinvointivaltion rakentamisessa ja tasa-arvon edistämisessä.
SDP:n Paula Werning: Ilmapuolustuksen ja droonimuurin vahvistaminen edellyttää laajaa yhteistyötä20.9.2025 14:34:23 EEST | Tiedote
Puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi Ylen Ykkösaamussa Suomen puolustuskykyä ja investointeja droonipuolustukseen. SDP:n Paula Werningin mukaan Suomen tulee huolehtia omasta puolustuskyvystään määrätietoisesti, yhdessä ja laajalla yhteistyöllä.
SDP:n Perholehto: Kirjallinen kysymys Digitaalisen väkivallan torjumisesta ja suostumuksettomien seksuaalisten syväväärennösten (deepfake) kriminalisoinnista20.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Pinja Perholehto kysyy perjantaina 19.9. jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä hallituksen keinoista torjua digitaalista väkivaltaa, kuten suostumuksetonta syväväärennettyä pornografiaa. Ilmiö on toistaiseksi rikoksena ja väkivaltana huonosti tunnettu, ja jää vakavissakin tapauksissa usein tunnistamatta sekä tekijöiltä, kohteilta että myös auttavilta tahoilta ja viranomaisilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme