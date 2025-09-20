Fliiga

SSRA nousi tappiolta kauden avausvoittoonsa Sipoossa

21.9.2025 19:21:33 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan sunnuntain ottelu pelattiin Sipoossa, jossa SSRA otti kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa kaatamalla ÅIF:n 3-2. Voittajien hahmo oli joukkueensa maaleista kaksi iskenyt Josefiina Nissilä.

Alku näytti oululaisille tänäänkin pahalta, kun Josefiina Kettunen sijoitti jo avausminuutilla ÅIF:lle johtomaalin ja toisessa erässä Noona Björkman laukoi kaukaa lukemiksi 2-0. Sitten nousi esiin Josefiina Nissilä, joka pelin puolivälissä sijoitti kavennuksen takayläkulmaan, ja kolmannessa erässä tuli lisää. Riina Baer levitti ylivoimakuvion vasempaan siipeen, ja Nissilän suora jatkolaukaus painui verkkoon. SSRA:n voittomaali syntyi pitkän hyökkäyksen kruunuksi erän puolivälissä, kun Linda Holpainen kiepahti irti vartijastaan ja nousi sijoittamaan pallon etukulmasta sisään.

ÅIF hakee kolmen kierroksen jälkeen vielä avauspisteitään.

F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona ottelulla EräViiikingit–ÅIF.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye