SSRA nousi tappiolta kauden avausvoittoonsa Sipoossa
F-liigan sunnuntain ottelu pelattiin Sipoossa, jossa SSRA otti kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa kaatamalla ÅIF:n 3-2. Voittajien hahmo oli joukkueensa maaleista kaksi iskenyt Josefiina Nissilä.
Alku näytti oululaisille tänäänkin pahalta, kun Josefiina Kettunen sijoitti jo avausminuutilla ÅIF:lle johtomaalin ja toisessa erässä Noona Björkman laukoi kaukaa lukemiksi 2-0. Sitten nousi esiin Josefiina Nissilä, joka pelin puolivälissä sijoitti kavennuksen takayläkulmaan, ja kolmannessa erässä tuli lisää. Riina Baer levitti ylivoimakuvion vasempaan siipeen, ja Nissilän suora jatkolaukaus painui verkkoon. SSRA:n voittomaali syntyi pitkän hyökkäyksen kruunuksi erän puolivälissä, kun Linda Holpainen kiepahti irti vartijastaan ja nousi sijoittamaan pallon etukulmasta sisään.
ÅIF hakee kolmen kierroksen jälkeen vielä avauspisteitään.
F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona ottelulla EräViiikingit–ÅIF.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Nokian KrP pääsemässä vauhtiin, EräViikingeillä 16-vuotias maalintekijä20.9.2025 20:26:45 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua, ja sarjan kahdella tappiolla aloittanut Nokian KrP nappasi toisen perättäisen voittonsa kaatamalla kotonaan OLS:n 6-3. Helsingissä TPS löi maalein 3-2 EräViikingit, jonka avausmaalin laukoi vasta 16-vuotias Topias Kärkkäinen.
SPV juhli tuhatpäisen yleisön edessä, liiganousija kiusasi mestareita19.9.2025 21:24:50 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina kaksi ottelua. Kahden mitaliehdokkaan kohtaamisessa SPV kaatoi Kauhajoen IKH Areenan 1 107 katsojan iloksi Classicin 5-4, ja mestari Oilers löi debytantti Hawksin kolmannen erän kirillään lopulta 5-3.
SSBL Salibandy Oy:n hallitus valittu – Jaakko Hintikasta uusi puheenjohtaja18.9.2025 15:03:58 EEST | Tiedote
SSBL Salibandy Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jaakko Hintikka. Vuonna 1976 syntynyt Hintikka muistetaan yhtenä lajin legendoista hänen pelattuaan Oilersin paidassa 284 runkosarja- ja 94 pudotuspeliottelua sekä Suomen paidassa 70 maaottelua.
Nokian KrP:lle kauden avausvoitto – LASB putosi kyydistä toisessa erässä17.9.2025 20:47:01 EEST | Tiedote
Nokian KrP nappasi kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa F-liigassa, kun LASB kaatui Lahdessa selvin lukemin 10-2.
Yhteisen pelikäsityksen puitteissa panostusta pelaajaturvallisuuteen17.9.2025 13:14:34 EEST | Tiedote
Pääsarjoissa voidaan jatkossa ottaa huomioon kentän mahdolliset turvallisuuspuutteet arvioitaessa rikkeiden vakavuutta. Taustalla on F-liigan kapteenien kesällä Yhteinen pelikäsitys -tapahtumassa nostama huoli pelaajaturvallisuudesta sekä F-liigan kenttäturvallisuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme