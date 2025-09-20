SSRA nousi tappiolta kauden avausvoittoonsa Sipoossa

Alku näytti oululaisille tänäänkin pahalta, kun Josefiina Kettunen sijoitti jo avausminuutilla ÅIF:lle johtomaalin ja toisessa erässä Noona Björkman laukoi kaukaa lukemiksi 2-0. Sitten nousi esiin Josefiina Nissilä, joka pelin puolivälissä sijoitti kavennuksen takayläkulmaan, ja kolmannessa erässä tuli lisää. Riina Baer levitti ylivoimakuvion vasempaan siipeen, ja Nissilän suora jatkolaukaus painui verkkoon. SSRA:n voittomaali syntyi pitkän hyökkäyksen kruunuksi erän puolivälissä, kun Linda Holpainen kiepahti irti vartijastaan ja nousi sijoittamaan pallon etukulmasta sisään.

ÅIF hakee kolmen kierroksen jälkeen vielä avauspisteitään.

F-liigan naisten sarja jatkuu keskiviikkona ottelulla EräViiikingit–ÅIF.