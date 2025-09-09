Podmen ja Solar Republicin uusi yhteistuotanto paljastaa salaisuuksia suomalaisten elokuvien kulisseista

Tähtitehdas kertoo vuonna 1995 perustetun, Suomen legendaarisimman ja menestyimmän elokuvatuotantoyhtiön Solar Filmsin tarinan, johon mahtuu monia huikeita menestyksiä, mutta myös kaatuneita unelmia, joita podcastissa käsitellään. Tähtitehtaassa juontaja Marja Hintikan seuraan liittyvät jakso kerrallaan Suomen elokuvaskenen tunnetut nimet Peter Franzénista Jasper Pääkköseen, Renny Harlinista Heikki Kinnuseen ja Samuli Edelmannista Kari Hietalahteen.

Mikä oli Laura Malmivaaran ensivaikutelma Aku Louhimiehestä Levottomat-elokuvan koekuvauksissa? Kumpi voitti Pahat pojat -elokuvaan liittyneen vedon, jonka panoksena oli tatuoinnin ottaminen - Jasper Pääkkönen vai Vesa-Matti Loiri? Entä mitä ominaisuuksia Krista Kosonen ja Antti J. Jokinen haluaisivat saada toisiltaan?



Kaikki nämä ja monet muut kotimaisten elokuvien kulissien taakse kätkeytyvät kysymykset saavat vastaukset uudessa podcastissa. Tiistaina 23.9. Podmessa alkavassa Tähtitehtaassa paljastetaan tapahtumia huippuelokuvien kulisseista – niistä hetkistä kun valot sammuvat ja kamerat pakataan.

– Tähtitehtaaseen saatiin niin uskomattomat unelmahaastateltavat, että podcast tuli uniinkin. Taustatyönä katsoin 20 menestyselokuvaa ja luin muutaman kirjan. Ja minähän rakastan tällaista uppoutumista! Tähtitehdas paljastaa kiinnostavia salaisuuksia suomalaisen elokuvan kulisseista. Tämä podcast on myös kunnianosoitus kaikille kotimaisille elokuvantekijöille, podcastin juontava Hintikka sanoo.

Syväsukellus elokuvan ja viihteen maailmaan

Solar Filmsin tuottamat elokuvat ovat voittaneet yhteensä 50 Jussi-palkintoa, 10 yleisö-Jussia ja myyneet elokuvateattereissa lähes 10 miljoonaa lippua. Elokuvissa ja sarjoissa ovat esiintyneet lähes kaikki Suomen merkittävimmät näyttelijät ja tekijät. Nyt mukana olleet kertovat mitä oikeasti tapahtui – mitään salaamatta ja mitään muuttamatta.

– Tässä podcastissa moni aiemmin julkisuutta väistellyt tekijä avaa tuntojaan. Tähtitehdas sukeltaa syvälle elokuvan ja viihteen salaperäiseen maailmaan, lupaa Suomen menestynein elokuvatuottaja Markus Selin, Solar Filmsin perustaja ja omistaja.

Solar Films viettää tänä vuonna juhlavuottaan. Ikoninen elokuvatuotantoyhtiö täytti alkuvuodesta 30 vuotta.

– Solarin menestyselokuvat ja -sarjat ovat kiistattoman merkittävä osa suomalaista kulttuuria, ja niihin sukeltaminen aikana, jolloin alaa kuritetaan historiallisen lujasti tuntuu erityisen tärkeältä. Aika on muutenkin otollinen – projekteista on sen verran aikaa, että niihin palaaminen voi tapahtua rennosti, syvällisesti ja menneeseen lempeän ymmärtäväisesti suhtautuen, Podmen ja Tähtitehdas-podcastin vastaava tuottaja Amy Burgess avaa.

Burgess korostaa podcastin juontaja-toimittajan Marja Hintikan poikkeuksellisen syvälle sukeltanutta selvitystyötä kulissien taakse. Tämä takaa, että podissa nousee esiin monia ennenkuulumattomia tarinoita ja ajatuksia aikamme suurimmilta taiteilijoilta.

– Studiossa koetaan suorastaan maagisia hetkiä, kun Marja johdattaa vieraat muistojen polulle ja peilaa tapahtumia tähän päivään – kunnioittavasti mutta mitään peittelemättä.

Podmen ja Solarin yhteistyö on ollut saumatonta ja superhauskaa, eikä kellekään podcastin työryhmässä ole jäänyt epäselväksi miksi näyttelijät ja ohjaajat hakeutuvat kerta toisensa jälkeen työskentelemään tämän legendaarisen tuotantoyhtiön kanssa, Burgess jatkaa.

– Tuotannon parasta antia olivat ihanat kohtaamiset ja suuret tunteet. Olen varma, että tämä välittyy myös Tähtitehtaan kuulijoille, lisää Solar Republicin tuottaja Marjukka Lihavainen.

Tähtitehdas-podcastin avausjaksossa palataan millenniumin taitteeseen, kun käsittelyyn otetaan kulttielokuva Levottomat. Marja Hintikka saa vieraakseen Laura Malmivaaran ja Mikko Nousiaisen, jotka elokuva syöksi koko kansan tunnettuuteen – vaatteilla ja ilman.

Mitä täysin poikkeuksellista Levottomat-elokuvan harjoitteluprosessissa oli näyttelijöiden näkökulmasta? Miten nuoren näyttelijän itsetunto kesti ohjaajan yllättävän kommentin päivä ennen kuvauksien aloittamista? Miksi seksikohtauksiin keskittynyt markkinointi turhautti elokuvan päätähtiä? Vastaukset kuullaan Podme-palvelussa tiistaina 23.9. julkaistavassa avausjaksossa.

