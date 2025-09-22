Omais- ja perhehoitajien sekä tukihenkilöiden ja -perheiden palkkionmaksuun muutoksia
Palkkionmaksuissa otetaan asteittain käyttöön digitaalinen Oima-palvelu. Samalla palkkioiden maksupäivät yhtenäistetään ja maksupäivä on muutoksen jälkeen kuun 14.
Omais- ja perhehoitajat sekä tukihenkilöt ja -perheet voivat jatkossa ilmoittaa omaan hoitosuhteeseensa liittyviä asioita digitaalisessa Oima-palvelussa. Ensimmäisenä palvelu otetaan käyttöön omaishoitajien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden palkkioissa. Käyttöönoton jälkeen palkkiot maksetaan aina hoitojaksoa seuraavan kuun 14. päivä.
– Maksupäivien yhtenäistämisellä ja uudella järjestelmällä pyritään vähentämään korjaustarpeita ja takaisinperintää, kertoo koti- ja asumispalveluiden päällikkö Monika Björkqvist.
Omais- ja perhehoitosopimuksiin tulee muutos vain maksupäivän osalta. Muut sopimuksen kohdat säilyvät ennallaan. Tukihenkilöiden, tukiperheiden ja omaishoitajien osalta muutos tapahtuu lokakuussa. Perhehoitajat siirtyvät uuteen järjestelmään myöhemmin, helmikuussa 2026.
Hoitosuhteen asiat Oima-palvelussa tai yhteyshenkilön kautta
Hoitaja voi ilmoittaa omaan hoitosuhteeseen liittyvät asiat jatkossa Oima-palvelussa. Ilmoituksen hoitojaksolle voi tehdä reaaliaikaisesti, mutta kuukauteen liittyvät ilmoitukset tulisi tehdä viimeistään seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Näin ilmoitukset huomioidaan seuraavassa palkkionmaksussa.
– Palkkion saaminen ei edellytä uuden palvelun käyttöönottoa. Jos vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista, voi asioita edelleen hoitaa oman yhteyshenkilön kautta, tarkentaa Björkqvist.
Rekisteröitymisohjeet ja tietoa palvelun käytön koulutustilaisuuksista liittyen lähetetään syyskuun aikana ja ne päivitetään myös palvelusivuille:
Yhteyshenkilöt
Monika BjörkqvistKoti- ja asumispalvelupäällikköPuh:050 599 4671monika.bjorkqvist@ovph.fi
