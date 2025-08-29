Helsingistä Sodankylään – yli 200 kuntaa, koulua, yritystä ja järjestöä liputtaa kestävän kehityksen puolesta 25.9.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivää juhlitaan Suomessa kolmatta kertaa 25. syyskuuta kansainvälisen liputuskampanjan merkeissä. Kampanjaan osallistuu yrityksiä, kaupunkeja, kuntia, oppilaitoksia ja järjestöjä sekä yksityishenkilöitä eri puolilla Suomea.
Kestävän kehityksen lippupäivää (SDG Flag Day) vietetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kunniaksi. Tänä vuonna tavoitteet täyttävät kymmenen vuotta. Kampanjan osallistujat nostavat kestävän kehityksen liput esille ja näyttävät sitoutumisensa tavoitteisiin, joiden päämääriä ovat muun muassa köyhyyden poistaminen, hyvä koulutus, kestävät kaupungit, ilmastoteot ja vastuullinen kuluttaminen.
Mukana ovat muun muassa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kouvola, Kirkkonummi, Raasepori, Savonlinna, Seinäjoki, Eurajoki, Kokkola, Sodankylä ja Kemi. Useiden yritysten lisäksi osallistujiksi on tullut tänä vuonna lisää erityisesti ammattikorkeakouluja, lukioita ja muita oppilaitoksia. Myös yksityishenkilöt voivat osallistua liputuspäivään nostamalla kestävän kehityksen lipun salkoon tai jakamalla viestejä sosiaalisessa mediassa. Lista osallistujista löytyy kampanjasivulta.
Kestävän kehityksen lippukampanjan toteuttavat Suomessa YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact Suomi ja Suomen YK-liitto. Kansainvälisesti kampanja tunnetaan nimellä SDG Flag Day.
Yhteinen suunnitelma kestävästä tulevaisuudesta
Kestävän kehityksen tavoitteet eli SDG:t (Sustainable Development Goals) ovat YK:n jäsenvaltioiden hyväksymä maailmanlaajuinen suunnitelma köyhyyden poistamiseksi ja kestävän taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kehityksen turvaamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on 17, ja ne ulottuvat eriarvoisuuden vähentämisestä koulutukseen, terveyteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yhdessä ne muodostavat Agenda2030 toimintaohjelman.
"Kestävä tulevaisuus edellyttää rohkeita ja johdonmukaisia päätöksiä juuri nyt. Kun valtio, kunnat, yritykset, järjestöt ja kansalaiset tarttuvat toimeen yhdessä, Suomi voi näyttää tietä kohti kestävää tulevaisuutta – sekä kotimaassa että maailmalla”, sanoo erityisasiantuntija Jenni Kauppila Suomen YK-liitosta.
Edistystä ja haasteita
Maailmanlaajuisesti vain noin 17 prosenttia tavoitteista on saavutettu tai etenee suunnitellusti, ja joillakin osa-alueilla kehitys on jopa taantunut. Samalla ymmärrys tavoitteiden välisistä yhteyksistä on lisääntynyt. Esimerkiksi yhä useammat tytöt käyvät koulua ja valmistuvat. Myös äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat laskeneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Tyttöjen ja naisten koulutus tutkitusti parantaa heidän lastensa terveyttä ja vähentää lapsikuolleisuutta.
”Suomi on viidettä vuotta peräkkäin maailman kärkimaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Yritykset ovat omilla vastuullisuusteoillaan mukana vahvistamassa Suomen onnistumista. Työtä on silti vielä paljon edessä, ja tavoitteiden saavuttamisen eteen on tehtävä töitä jokaisella sektorilla – niin valtiollisella kuin yksityiselläkin. Onkin hienoa nähdä, kuinka moni suomalaisyritys on lähtenyt liputuskampanjaan myös tänä vuonna mukaan. Se on osoitus siitä, että yritykset haluavat olla mukana ratkomassa kestävyyskysymyksiä”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Maria Sangder.
LisätietojaLisätietoa: Kestävän kehityksen lippupäivä (Osallistumisohjeet ja lista ilmoittautuneista osallistujista. Kampanjaan saa osallistua myös ilman ilmoittautumista.)
Jenni Kauppila, erityisasiantuntija, Suomen YK-liitto, p. 044781002
Maria Sangder, pääsihteeri, UN Global Compact Suomi
Taustaa: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
- Agenda2030-toimintaohjelma hyväksyttiin YK:ssa vuonna 2015.
- Tavoitteita on 17, alatavoitteita 169 ja ne koskevat kaikkia valtioita.
- Keskeinen periaate on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen.
- Tavoitteet muodostavat kokonaisuuden: edistystä ei voi tehdä yhden tavoitteen kustannuksella. Monet tavoitteet tukevat toisiaan.
- Puhdasta ruuanlaittoa tukevien polttoaineiden ja teknologioiden käyttö kasvoi 64 prosentista 74 prosenttiin vuosien 2015 ja 2023 välillä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen lisäksi tällä on merkittävä positiivinen vaikutus köyhimpien maiden naisten ja lasten terveyteen, sillä he altistuvat eniten ruuanlaiton pienhiukkaspäästöille, jotka lisäävät ennenaikaisia kuolemia.
- Uusiutuva energia on nykyisin nopeimmin kasvava energianlähde, ja sen ennustetaan ohittavan kivihiilen tärkeimpänä sähköntuotannon lähteenä vuonna 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KauppilaErityisasiantuntijaSuomen YK-liittoPuh:0447810302Puh:0447810302jenni.kauppila@ykliitto.fi
Maria SangderpääsihteeriUN Global Compact SuomiPuh:050 3105108maria.sangder@globalcompact.fi
Kuvat
Linkit
Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö
Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.
