Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 23.9. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 23. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennettyä tarveselvitystä.

Malmin uusi sairaala, perhekeskus sekä terveys- ja hyvinvointikeskus toistensa välittömään läheisyyteen

Lautakunnalle esitetään Malmin uuden sairaalan, Malmin perhekeskuksen sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen päivitetty tarveselvitys. Uusien selvitysten pohjalta esitetään, että nämä palvelut sijoitettaisiin toistensa välittömään läheisyyteen Malmin sairaala-alueelle eikä erillisiin paikkoihin kuten aikaisemmin esitettiin.

Uusi sijainti tarjoaa alueen asukkaille erittäin kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut samasta paikasta laajoine tukipalveluineen, esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lisäksi henkilöstön olisi mahdollista hyödyntää yhteisiä ravintola-, logistiikka-, kokous-, neuvottelu- ryhmä- ja terapiatiloja.

Toiminnallisten hyötyjen lisäksi samalla saataisiin käyttöön nykyisten peruskorjausta vaativien tilojen tilalle nykyaikaiset, tulevaisuuden muutoksia mahdollistavat monikäyttöiset, muunneltavat, asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuutta tukevat ja turvalliset tilat.

Uusi sairaala, perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuisivat tämän hetken arvioiden mukaan 2030-luvun puolivälissä.

Lisätietoa: tilapalvelupäällikkö Päivi Wallenius, p. 09 310 34578, paivi.wallenius@hel.fi

  1. Kokouksen esityslista liitteineen
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilöt

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen suosittelulukema jatkaa korkealla tasolla. Erityisesti puhelinpalveluiden suosittelu on parantunut päivystysavussa, vammaisneuvonnassa ja neuvoloiden keskitetyssä ajanvaraus- ja neuvontapuhelimessa. Eniten palautteita on annettu terveys- ja päihdepalveluissa, joissa kiitosta ovat saaneet henkilökunnan toiminta ja palvelun saatavuus.

