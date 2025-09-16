Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 23.9. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 23. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennettyä tarveselvitystä.
Malmin uusi sairaala, perhekeskus sekä terveys- ja hyvinvointikeskus toistensa välittömään läheisyyteen
Lautakunnalle esitetään Malmin uuden sairaalan, Malmin perhekeskuksen sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen päivitetty tarveselvitys. Uusien selvitysten pohjalta esitetään, että nämä palvelut sijoitettaisiin toistensa välittömään läheisyyteen Malmin sairaala-alueelle eikä erillisiin paikkoihin kuten aikaisemmin esitettiin.
Uusi sijainti tarjoaa alueen asukkaille erittäin kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut samasta paikasta laajoine tukipalveluineen, esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lisäksi henkilöstön olisi mahdollista hyödyntää yhteisiä ravintola-, logistiikka-, kokous-, neuvottelu- ryhmä- ja terapiatiloja.
Toiminnallisten hyötyjen lisäksi samalla saataisiin käyttöön nykyisten peruskorjausta vaativien tilojen tilalle nykyaikaiset, tulevaisuuden muutoksia mahdollistavat monikäyttöiset, muunneltavat, asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuutta tukevat ja turvalliset tilat.
Uusi sairaala, perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuisivat tämän hetken arvioiden mukaan 2030-luvun puolivälissä.
