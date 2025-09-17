Uudenmaan ELY-keskus tuki vesistöjen kunnostamishankkeita tänä vuonna 1,2 miljoonalla eurolla
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan myös tänä vuonna useiden alkavien tai jatkavien kunnostushankkeiden voimin. Raaseporissa jatkuu Raaseporinjoki ja Snappertunan sisäsaaristohanke, jonka päätavoite on mereen tulevien ravinnepäästöjen merkittävä vähennys. Siuntionjoen vesistöalueella jatkuu Siuntionjoen kunnostus ja Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus. Myös Hiidenveden kunnostuksen jatkohanke sai avustusta.
Mankinjoen padon kunnostuksen myötä Loojärven vedenpinta ei enää vaihtele vaan pysyy 1980-luvulla sovitussa korossa. Vedenpinnan riittävä korkeus on tärkeä Loojärven vesistön kunnolle. Lapinjärven säännöstelypadon kunnostus luonnonmukaiseksi poistaa vesistön viimeisen vaellusesteen ja parantaa järven ja Loviisanjoen yläosan ekologista luokitusta.
Kirkkonummella Veikkolan vesistökunnostushanke sai jatkorahoituksen kahdeksi vuodeksi. Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018. Sen tavoitteena on määrätietoinen pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Pilotti-hankkeen kohdevesistöksi valikoitui Veikkolan taajamasta Perälän-, Lammin- ja Kaljärven muodostama järviketju, joka sijaitsee Mankinjoen sivuhaaran latvoilla. Veikkolan vesistökunnostus 2025–2026-hankkeen tavoitteena on vähentää valuma-alueelta tulevaa ulkoista kuormitusta toteuttamalla Veikkolan järville valmistuneen hulevesiselvityksen sekä valuma-alueen maataloustarkastelun mukaisesti vesiensuojelurakenteita. Myös sisäistä ravinnekuormitusta tullaan vähentämään jatkamalla Kaljärvellä tehokalastusvaiheen jälkeistä ylläpitohoitokalastusta.
Uudenmaan ELY-keskus pystyi vuonna 2025 tukemaan edellä mainittuja hankkeita ja monia muita kunnostushankkeita myöntämällä avustusta noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeita toteutetaan vuosien 2025–2027 aikana. Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesistökunnostusten toteuttamiseen. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Uudenmaan ELY-keskuksen avustukset vesistöjen kunnostamiseen:
Erikoistutkija Pasi Lempinen, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.ﬁ, p. 0295 021 425
Johtava vesitalousasiantuntija Harri Aulaskari, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.ﬁ, p. 0295 021 375 (Mankinjoen padon kunnostus, Lapinjärven padon luonnonmukaistamisen toteutus)
Veikkolan vesistökunnostushanke, Hankepäällikkö Jussi Vesterinen, etunimi.sukunimi(at)luvy.ﬁ, p. 050 307 9648 ja Aluekoordinaattori Maj Rasilainen, etunimi.sukunimi(at)luvy.ﬁ, p. 045 7884 3283
Kuvat
Liitteet
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
I Helsingfors stängs Nordsjö vägtunnel för trafik nattetid 24.–26.9.17.9.2025 11:16:00 EEST | Pressmeddelande
Nordsjö tunnel vid Nordsjö Hamnväg (lv 103) i Helsingfors stängs nattetid för tvätt och underhållsarbete mellan den 24 och 26 september kl. 22.00–05.00.
Helsingissä Vuosaaren tietunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 24.–26.9.17.9.2025 11:16:00 EEST | Tiedote
Helsingissä Vuosaaren satamatiellä (Mt 103) sijaitseva Vuosaaren tunneli suljetaan tunnelin pesun ja huoltotöiden vuoksi öisin 24.–26.9. klo 22.00–05.00.
Ålgräsbottnar skyddas i både Esbo och Sibbo17.9.2025 08:36:00 EEST | Pressmeddelande
NTM-centralen i Nyland har fattat beslut om nya skyddsområden utanför ön Pentala i Esbo och vid den norra stranden av Fagerö i Sibbo.
Meriajokaspohjia suojeluun sekä Espoossa että Sipoossa17.9.2025 08:36:00 EEST | Tiedote
Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätökset uusista suojelualueista Espoon Pentalan saaren edustalla ja Kaunissaaren pohjoisrannalla Sipoossa.
Stenhagens tunnel i Helsingfors stängs natten mellan 23 och 24.9 kl. 22–0516.9.2025 08:07:00 EEST | Pressmeddelande
Stenhagens tunnel på Skogsbackavägen (lv 100) stängs i båda riktningarna natten mellan tisdag och onsdag 23–24.9 kl. 22.00–05.00 på grund av tunneltvätt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme