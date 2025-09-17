Uudenmaan ELY-keskus tuki vesistöjen kunnostamishankkeita tänä vuonna 1,2 miljoonalla eurolla

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan myös tänä vuonna useiden alkavien tai jatkavien kunnostushankkeiden voimin. Raaseporissa jatkuu Raaseporinjoki ja Snappertunan sisäsaaristohanke, jonka päätavoite on mereen tulevien ravinnepäästöjen merkittävä vähennys. Siuntionjoen vesistöalueella jatkuu Siuntionjoen kunnostus ja Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus. Myös Hiidenveden kunnostuksen jatkohanke sai avustusta.