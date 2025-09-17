Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus tuki vesistöjen kunnostamishankkeita tänä vuonna 1,2 miljoonalla eurolla

22.9.2025 11:05:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan myös tänä vuonna useiden alkavien tai jatkavien kunnostushankkeiden voimin. Raaseporissa jatkuu Raaseporinjoki ja Snappertunan sisäsaaristohanke, jonka päätavoite on mereen tulevien ravinnepäästöjen merkittävä vähennys. Siuntionjoen vesistöalueella jatkuu Siuntionjoen kunnostus ja Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus. Myös Hiidenveden kunnostuksen jatkohanke sai avustusta.

Kuvassa on kosteikko.
Nedergårdin kosteikko, taustalla Kaljärvi. LUVY / Jussi Vesterinen

Mankinjoen padon kunnostuksen myötä Loojärven vedenpinta ei enää vaihtele vaan pysyy 1980-luvulla sovitussa korossa. Vedenpinnan riittävä korkeus on tärkeä Loojärven vesistön kunnolle. Lapinjärven säännöstelypadon kunnostus luonnonmukaiseksi poistaa vesistön viimeisen vaellusesteen ja parantaa järven ja Loviisanjoen yläosan ekologista luokitusta.

Kirkkonummella Veikkolan vesistökunnostushanke sai jatkorahoituksen kahdeksi vuodeksi. Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018. Sen tavoitteena on määrätietoinen pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Pilotti-hankkeen kohdevesistöksi valikoitui Veikkolan taajamasta Perälän-, Lammin- ja Kaljärven muodostama järviketju, joka sijaitsee Mankinjoen sivuhaaran latvoilla. Veikkolan vesistökunnostus 2025–2026-hankkeen tavoitteena on vähentää valuma-alueelta tulevaa ulkoista kuormitusta toteuttamalla Veikkolan järville valmistuneen hulevesiselvityksen sekä valuma-alueen maataloustarkastelun mukaisesti vesiensuojelurakenteita. Myös sisäistä ravinnekuormitusta tullaan vähentämään jatkamalla Kaljärvellä tehokalastusvaiheen jälkeistä ylläpitohoitokalastusta.

Uudenmaan ELY-keskus pystyi vuonna 2025 tukemaan edellä mainittuja hankkeita ja monia muita kunnostushankkeita myöntämällä avustusta noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeita toteutetaan vuosien 2025–2027 aikana. Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesistökunnostusten toteuttamiseen. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.

Avainsanat

vesistö

Yhteyshenkilöt

Uudenmaan ELY-keskuksen avustukset vesistöjen kunnostamiseen:
Erikoistutkija Pasi Lempinen, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.ﬁ, p. 0295 021 425
Johtava vesitalousasiantuntija Harri Aulaskari, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.ﬁ, p. 0295 021 375 (Mankinjoen padon kunnostus, Lapinjärven padon luonnonmukaistamisen toteutus)

Veikkolan vesistökunnostushanke, Hankepäällikkö Jussi Vesterinen, etunimi.sukunimi(at)luvy.ﬁ, p. 050 307 9648 ja Aluekoordinaattori Maj Rasilainen, etunimi.sukunimi(at)luvy.ﬁ, p. 045 7884 3283

Kuvat

Kuvassa on kosteikko.
Nedergårdin kosteikko, taustalla Kaljärvi.
LUVY / Jussi Vesterinen
Lataa

Liitteet

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye