OmaStadissa tehtiin ennätysmäärä ehdotuksia

OmaStadin verkkosivuille tehtiin määräaikaan mennessä ennätysmäärä kaupunkiasumiseen liittyviä ehdotuksia. Tutustu tehtyihin ehdotuksiin.

– Minusta on tärkeää se, että OmaStadin avulla selviää, mitä helsinkiläiset toivovat kotikaupunkiinsa. Ensi kevään äänestyksessä menestyneet hankkeet tullaan myös toteuttamaan, kertoo kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.

OmaStadin avulla Helsinkiin on saatu aiemmilla toteutuskierroksilla 164 uutta hanketta, joita helsinkiläiset ovat itse ehdottaneet ja äänestäneet. Tällainen on esimerkiksi ulkoilusaarista ja vesiyhteyksistä koostuva Itäinen saaristoreitti. Lisäksi OmaStadin rahoituksella on toteutettu tapahtumia, kuten Koffarin Kinofest, joka tuo maksuttomia elokuvia ja konsertteja Sinebrychoffin puistoon. OmaStadin ehdotuksesta tehty selvitys Aino Acktén huvilan kunnostustarpeesta johti huvilan kunnostamiseen kaupungin toimesta.

– Tälläkin kertaa saimme paljon uudenlaisia ja innostavia ehdotuksia, jotka täydentävät kaupungin omaa suunnittelua, kertoo projektinjohtaja Belinda Barbato.

Seuraavaksi kaupunki arvioi ehdotukset

– Onpa upeaa nähdä, miten paljon kaupunkilaiset tekivät ehdotuksia tälläkin kertaa. Se kertoo, miten tärkeä vaikuttamiskeino OmaStadi on Helsingissä. Kaupungin sisällä on iso työ, kun arvoimme kaikki ehdotukset ja laadimme niille kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään yhdeksi ehdotukseksi etteivät ne kilpaile ensi kevään äänestyksessä keskenään. Osa karsiutuu, koska ne eivät esimerkiksi ole kaupungin toimivallassa, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.

Tutustu OmaStadin tarinaan.

OmaStadista on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.