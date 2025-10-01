Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

OmaStadissa tehtiin ennätysmäärä ehdotuksia

6.10.2025 09:27:09 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

OmaStadin ehdotusaika on päättynyt. Osallistuvan budjetoinnin avulla jaetaan 10 miljoonaan euroa helsinkiläisten toivomalla tavalla.

Nainen nauttii aurinkoisesta ilmasta Vartiokylän oleskelulaiturilla.
OmaStadin avulla on saatu monia asukkaiden ehdottamia uudistuksia Helsinkiin. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.

OmaStadin verkkosivuille tehtiin määräaikaan mennessä ennätysmäärä kaupunkiasumiseen liittyviä ehdotuksia. Tutustu tehtyihin ehdotuksiin.

– Minusta on tärkeää se, että OmaStadin avulla selviää, mitä helsinkiläiset toivovat kotikaupunkiinsa. Ensi kevään äänestyksessä menestyneet hankkeet tullaan myös toteuttamaan, kertoo kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.

OmaStadin avulla Helsinkiin on saatu aiemmilla toteutuskierroksilla 164 uutta hanketta, joita helsinkiläiset ovat itse ehdottaneet ja äänestäneet. Tällainen on esimerkiksi ulkoilusaarista ja vesiyhteyksistä koostuva Itäinen saaristoreitti. Lisäksi OmaStadin rahoituksella on toteutettu tapahtumia, kuten Koffarin Kinofest, joka tuo maksuttomia elokuvia ja konsertteja Sinebrychoffin puistoon. OmaStadin ehdotuksesta tehty selvitys Aino Acktén huvilan kunnostustarpeesta johti huvilan kunnostamiseen kaupungin toimesta. 

– Tälläkin kertaa saimme paljon uudenlaisia ja innostavia ehdotuksia, jotka täydentävät kaupungin omaa suunnittelua, kertoo projektinjohtaja Belinda Barbato.

Seuraavaksi kaupunki arvioi ehdotukset

– Onpa upeaa nähdä, miten paljon kaupunkilaiset tekivät ehdotuksia tälläkin kertaa. Se kertoo, miten tärkeä vaikuttamiskeino OmaStadi on Helsingissä. Kaupungin sisällä on iso työ, kun arvoimme kaikki ehdotukset ja laadimme niille kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään yhdeksi ehdotukseksi etteivät ne kilpaile ensi kevään äänestyksessä keskenään. Osa karsiutuu, koska ne eivät esimerkiksi ole kaupungin toimivallassa, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.

Tutustu OmaStadin tarinaan.

OmaStadista on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkiosallistuva budjetointiomastadiideoiden ehdotusasukaslähtöisyysvaikuttaminentapahtumaHelsingforscity of helsinkidemokratiademokratiataidotkansalaisvaikuttaminenopetusistutuksiaskeittipuistouimalaituriintiankadun lippakioskileikkipuistomaatrampoliininuotiopaikka3d-tulostinkoripallokenttärobottikerhoulkoilmatapahtumaulkoilmaelokuvaoleskelulaituritekonurmikenttäonkilaituritunnetaitokoululutustalviuintipaikkaulkokuntosalilauttayhteysgrillauspaikkahelsingin kaupunkistrategia 2025-2029

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunginkanslia:

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi

Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi

Apulaispormestari Johanna Laisaaren avustaja, apulaispormestarin sihteeri, Maya Sorja, p. 040 5174559, maya.sorja@hel.fi

Kuvat

Kaksi ihmistä pelaa katukoripalloa aurinkoisena päivänä ulkona.
OmaStadin ehdotusten perusteella Kontulan ostoskeskuksessa tapahtuu monikulttuurisena perhepäivänä. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Ihmisiä uimarannalla aurinkoisena päivänä.
OmaStadin kautta Vantaanjoen uimarantoja on kohennettu. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Ihmisiä OmaStadin työpajassa kuvattuna ylhäältäpäin.
OmaStadin tapahtuma Itäkeskuksen Stoassa Helsingissä. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Polkupyöräilijä kaartaa ohitse kukkivan torin.
OmaStadin ehdotusten perusteella on muun muassa Fredrikintorille saatu kukkaistuksia. Kuva: Beatrice Boucht, Helsingin kaupunki.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye