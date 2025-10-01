OmaStadissa tehtiin ennätysmäärä ehdotuksia
OmaStadin ehdotusaika on päättynyt. Osallistuvan budjetoinnin avulla jaetaan 10 miljoonaan euroa helsinkiläisten toivomalla tavalla.
OmaStadin verkkosivuille tehtiin määräaikaan mennessä ennätysmäärä kaupunkiasumiseen liittyviä ehdotuksia. Tutustu tehtyihin ehdotuksiin.
– Minusta on tärkeää se, että OmaStadin avulla selviää, mitä helsinkiläiset toivovat kotikaupunkiinsa. Ensi kevään äänestyksessä menestyneet hankkeet tullaan myös toteuttamaan, kertoo kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari.
OmaStadin avulla Helsinkiin on saatu aiemmilla toteutuskierroksilla 164 uutta hanketta, joita helsinkiläiset ovat itse ehdottaneet ja äänestäneet. Tällainen on esimerkiksi ulkoilusaarista ja vesiyhteyksistä koostuva Itäinen saaristoreitti. Lisäksi OmaStadin rahoituksella on toteutettu tapahtumia, kuten Koffarin Kinofest, joka tuo maksuttomia elokuvia ja konsertteja Sinebrychoffin puistoon. OmaStadin ehdotuksesta tehty selvitys Aino Acktén huvilan kunnostustarpeesta johti huvilan kunnostamiseen kaupungin toimesta.
– Tälläkin kertaa saimme paljon uudenlaisia ja innostavia ehdotuksia, jotka täydentävät kaupungin omaa suunnittelua, kertoo projektinjohtaja Belinda Barbato.
Seuraavaksi kaupunki arvioi ehdotukset
– Onpa upeaa nähdä, miten paljon kaupunkilaiset tekivät ehdotuksia tälläkin kertaa. Se kertoo, miten tärkeä vaikuttamiskeino OmaStadi on Helsingissä. Kaupungin sisällä on iso työ, kun arvoimme kaikki ehdotukset ja laadimme niille kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään yhdeksi ehdotukseksi etteivät ne kilpaile ensi kevään äänestyksessä keskenään. Osa karsiutuu, koska ne eivät esimerkiksi ole kaupungin toimivallassa, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.
Tutustu OmaStadin tarinaan.
OmaStadista on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia:
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi
Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi
Apulaispormestari Johanna Laisaaren avustaja, apulaispormestarin sihteeri, Maya Sorja, p. 040 5174559, maya.sorja@hel.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Ideoi ehdotuksia OmaStadissa sunnuntaihin 5. lokakuuta saakka1.10.2025 13:46:51 EEST | Tiedote
Helsinkiläisillä on monta tapaa vaikuttaa kaupungin yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi OmaStadi. Uusia ehdotuksia voi esittää 5. lokakuuta saakka 10 miljoonan euron käytöstä asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Helsingin konsernijaosto käsitteli uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksia29.9.2025 18:42:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 29. syyskuuta uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksia. Jaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Helsingin kaupunginhallitus esittää Hernesaaren kaavaratkaisun hyväksymistä29.9.2025 18:11:03 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 29. syyskuuta ja päätti myös uuden kaupunkistrategian täytäntöönpanosta. Kokouksessa päätettiin lisäksi, että Helsinki liittyy julkisen alan energiatehokkuussopimukseen.
Helsinki ratkaisee huumetilannetta nopeilla toimenpiteillä26.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki tekee nopeita toimenpiteitä huumetilanteeseen vaikuttamiseksi. Toimenpiteitä tehdään sekä huumeidenkäytön ehkäisemiseksi, käytön haittojen vähentämiseksi että käytöstä irtautumisen tukemiseksi.
MUISTUTUS: Runsas viikko aikaa ideoida OmaStadissa – Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa25.9.2025 12:35:45 EEST | Tiedote
OmaStadin ehdotusten ideoiminen tapahtuu 22.9.–5.10.2025 välisenä aikana OmaStadin verkkosivustolla. Osallistuvassa budjetoinnissa ideoidaan ehdotuksia 10 miljoonan euron käytöstä asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme