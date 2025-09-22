Logicor vahvistaa tiimiään Suomessa: Markus Kokkonen nimitetty Technical Manageriksi

Markus tuo mukanaan arvokasta kokemusta kiinteistöjen ja projektien hallinnasta. Hän on aiemmin työskennellyt kiinteistöpäällikkönä Humanalla ja Colliersilla sekä kiinteistönpidon asiantuntijana ja rakennuttamistehtävissä Granlundilla.

Logicorilla Markus vastaa Suomen kiinteistöportfolion kunnossapidon ja investointien hallinnasta. Hän keskittyy yhteistyön vahvistamiseen ja toimintamallien kehittämiseen Logicorin ulkoisten kiinteistö- ja projektinhallinnan kumppaneiden kanssa.

Markus on suorittanut rakennusinsinöörin tutkinnon Savonia-ammattikorkeakoulussa ja opiskelee parhaillaan ylempää insinöörin ammattikorkeakoulututkintoa pääaineenaan teknologiajohtaminen.

"Olemme iloisia saadessamme Markuksen tiimiimme. Hänen asiantuntemuksensa kestävästä kiinteistönpidosta yhdistettynä vahvaan tekniseen osaamiseen ovat merkittävä lisä, kun keskitymme tulevina vuosina vahvasti portfoliomme kehittämiseen", toteaa Joona Suomela, Country Manager, Logicor.