Logicor vahvistaa tiimiään Suomessa: Markus Kokkonen nimitetty Technical Manageriksi
Logicor, johtava logistiikkakiinteistöjen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä Euroopassa, on vahvistanut tiimiään Suomessa nimittämällä Markus Kokkosen Technical Managerin tehtävään.
Markus tuo mukanaan arvokasta kokemusta kiinteistöjen ja projektien hallinnasta. Hän on aiemmin työskennellyt kiinteistöpäällikkönä Humanalla ja Colliersilla sekä kiinteistönpidon asiantuntijana ja rakennuttamistehtävissä Granlundilla.
Logicorilla Markus vastaa Suomen kiinteistöportfolion kunnossapidon ja investointien hallinnasta. Hän keskittyy yhteistyön vahvistamiseen ja toimintamallien kehittämiseen Logicorin ulkoisten kiinteistö- ja projektinhallinnan kumppaneiden kanssa.
Markus on suorittanut rakennusinsinöörin tutkinnon Savonia-ammattikorkeakoulussa ja opiskelee parhaillaan ylempää insinöörin ammattikorkeakoulututkintoa pääaineenaan teknologiajohtaminen.
"Olemme iloisia saadessamme Markuksen tiimiimme. Hänen asiantuntemuksensa kestävästä kiinteistönpidosta yhdistettynä vahvaan tekniseen osaamiseen ovat merkittävä lisä, kun keskitymme tulevina vuosina vahvasti portfoliomme kehittämiseen", toteaa Joona Suomela, Country Manager, Logicor.
"Olen innoissani päästessäni hyödyntämään aiempaa kokemustani ja näkemään työni konkreettisia tuloksia. Mahdollisuus tehdä yhteistyötä osaavan tiimin kanssa ja päästä osaksi kansainvälistä yritystä on jotain, mitä todella odotan”, sanoo Markus Kokkonen, Technical Manager, Logicor.
Kukka Eerola
Marketing and Communications Manager, Nordics
kukka.eerola@logicor.eu
Logicor on johtava eurooppalainen logistiikkakiinteistöjen omistaja, hallinnoija ja kehittäjä. Kesäkuussa 2025 kiinteistöportfoliomme kattoi yli 18 miljoonaa neliömetriä varastotilaa keskeisissä liikenteen solmukohdissa ja lähellä suuria asutuskeskuksia. Pääkonttorimme sijaitsevat Lontoossa ja Luxemburgissa, ja meillä on tiimejä eri puolilla Eurooppaa. Palvelemme yli 2 000 asiakasta ja kiinteistömme sekä verkostomme vahvuus mahdollistavat sujuvan toimitusketjun asiakkaillemme, joka päivä.
