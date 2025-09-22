Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa
FM Timo Vilpponen tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tarkastelussa olivat erityisesti työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä tuoteturvallisuus ja -laatu. Tutkimuksen mukaan järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen tukevat organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta. Lean-tuotantotavan onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin vuoropuhelua henkilöstön kanssa.
FM Timo Vilpponen tarkasteli Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen kolmessa eri työntekijäryhmässä, joita olivat työntekijät, lähijohtajat ja päälliköt.
Tutkimuksen mukaan Lean-implementoinnin koettiin vaikuttavan seuraaviin tekijöihin: järjestelmällisyyteen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen, tiedonkulkuun, aikataulussa pysymiseen, jatkuvaan parantamiseen, havainnoinnin lisääntymiseen, ongelmatilanteisiin kiinnipääsemiseen, työympäristön siisteyteen ja järjestykseen, byrokratiaan ja raportointiin, johtamiseen helposti saatavilla olevien mittareiden avulla sekä monityötaitoisuuden lisääntymiseen.
- Erityisesti johtamisen järjestelmällisyyden lisääntymisen, tiedonkulun paranemisen sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen koettiin parantavan työtyytyväisyyttä, työturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta ja -laatua. Sen sijaan lisääntyneen byrokratian ja raportoinnin sekä kiireen koettiin vähentävän erityisesti työtyytyväisyyttä, sanoo Timo Vilpponen.
Tutkimus nosti esiin myös ristiriitaisia kokemuksia monityötaitoisuuden lisääntymisestä.
- Vaikka monityötaitoisuus nähtiin hyödyllisenä työntekijöiden ammattitaidon lisääntymisen ja työn suunnittelun näkökulmista, heräsi huoli siitä, että syvällinen asiantuntemus saattaa samalla heikentyä, millä oli vaikutuksia kaikkiin tutkittuihin osa-alueisiin.
Lean ja organisaation sisäinen sosiaalinen vastuullisuus - onnistuminen vaatii vuoropuhelua
Vilpposen väitöstutkimus osoittaa, että Lean-tuotantotapa voi edistää organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta kaikilla organisaatiotasoilla.
- Lean-periaatteiden onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa arviointia, kehittämistä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa mahdollisten negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi, toteaa Vilpponen.
Vilpposen väitöstutkimus syventää ymmärrystä Lean-implementoinnin merkityksestä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen, ja tuottaa kiinnostavia tutkimuksellisia oivalluksia, jotka perustuvat syvälliseen laadulliseen tutkimukseen.
FM Timo Vilpposen johtamisen alan väitöskirjan "Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitys organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen suomalaisessa elintarvikeyrityksessä" tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 26.9.2025 klo 12.00 Mattilanniemessä Agoralla auditoriossa 2. Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Tommi Auvinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Tutustu Timo Vilpposen väitöskirjaan.
Lisätietoja:
Timo Vilpponen
timo.t.vilpponen@student.jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni Laajalahtiviestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Viisi vinkkiä Tutkijoiden yön ohjelmasta - nämä kannattaa ehdottomasti tsekata!22.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijoiden yö palaa Jyväskylään jo kymmenettä kertaa perjantaina 26.9.2025 ja tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk! Luvassa on monipuolista ja innovatiivista tekemistä kaikenikäisille tiedonjanoisille.
Väitös: Uusi laserspektroskopialaitteisto vahvistaa Jyväskylän yliopiston ydinfysiikan tutkimusta (Kujanpää)22.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Väitöstyössään Sonja Kujanpää kehitti uuden laserspektroskopialaitteiston, joka vahvistaa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion kykyä tutkia harvinaisia isotooppeja. Uusi menetelmä avaa mahdollisuuksia ydinfysiikan perustutkimukseen ja tarkkaan analyysiin myös erittäin pienistä pitoisuuksista.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius suuntaa katseensa merelle18.9.2025 15:00:00 EEST | Kutsu
Puhdas energiasiirtymä muuttaa muun muassa sellaisten yritysten liiketoimintaympäristöä, joiden asiakkaat toimivat merialueilla tai meriliikenteeseen sidoksissa olevilla aloilla. Siksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on suunnannut katseensa myös merelle kehittäessään yritysten liiketoimintaa.
Väitös: Suomalaisten soiden karhukaiset: sitkeimmätkään eläimet eivät selviä kaikkialla (Mäenpää)18.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston vastavalmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin karhukaisia, mikroskooppisen pieniä ja sitkeydestään tunnettuja eläimiä, suomalaisissa soissa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan, miten karhukaisyhteisöt vaihtelevat eri suotyypeissä sekä luonnontilaisilla, ojitetuilla ja ennallistetuilla soilla.
Väitös: Kontekstisidonnaiset mallit ennustavat, milloin kuljettajan tarkkaamattomuus voi johtaa onnettomuuksiin18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Abhishek Sarkar kehitti väitöstutkimuksessaan kontekstisensitiivisiä malleja, jotka auttavat tunnistamaan kuljettajan keskittymisen herpaantumisen eri ajotilanteissa. Mallit osaavat ottaa huomioon ajoympäristön, kuljettajan omat kyvyt ja erilaiset poikkeustilanteet. Tuloksia voidaan hyödyntää ajoneuvojen valvontajärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelussa ja kuljettajakoulutuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme