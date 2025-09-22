Jyväskylän yliopisto

Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa

22.9.2025 11:01:06 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jaa

FM Timo Vilpponen tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tarkastelussa olivat erityisesti työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä tuoteturvallisuus ja -laatu. Tutkimuksen mukaan järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen tukevat organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta. Lean-tuotantotavan onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin vuoropuhelua henkilöstön kanssa.

Timo Vilpponen
FM Timo Vilpponen tutki johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tutkimuksen mukaan vastuullisuutta tukevat järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen.

FM Timo Vilpponen tarkasteli Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen kolmessa eri työntekijäryhmässä, joita olivat työntekijät, lähijohtajat ja päälliköt.

Tutkimuksen mukaan Lean-implementoinnin koettiin vaikuttavan seuraaviin tekijöihin: järjestelmällisyyteen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen, tiedonkulkuun, aikataulussa pysymiseen, jatkuvaan parantamiseen, havainnoinnin lisääntymiseen, ongelmatilanteisiin kiinnipääsemiseen, työympäristön siisteyteen ja järjestykseen, byrokratiaan ja raportointiin, johtamiseen helposti saatavilla olevien mittareiden avulla sekä monityötaitoisuuden lisääntymiseen.

- Erityisesti johtamisen järjestelmällisyyden lisääntymisen, tiedonkulun paranemisen sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen koettiin parantavan työtyytyväisyyttä, työturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta ja -laatua. Sen sijaan lisääntyneen byrokratian ja raportoinnin sekä kiireen koettiin vähentävän erityisesti työtyytyväisyyttä, sanoo Timo Vilpponen.

Tutkimus nosti esiin myös ristiriitaisia kokemuksia monityötaitoisuuden lisääntymisestä.

- Vaikka monityötaitoisuus nähtiin hyödyllisenä työntekijöiden ammattitaidon lisääntymisen ja työn suunnittelun näkökulmista, heräsi huoli siitä, että syvällinen asiantuntemus saattaa samalla heikentyä, millä oli vaikutuksia kaikkiin tutkittuihin osa-alueisiin.

Lean ja organisaation sisäinen sosiaalinen vastuullisuus - onnistuminen vaatii vuoropuhelua

Vilpposen väitöstutkimus osoittaa, että Lean-tuotantotapa voi edistää organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta kaikilla organisaatiotasoilla.

- Lean-periaatteiden onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa arviointia, kehittämistä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa mahdollisten negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi, toteaa Vilpponen.

Vilpposen väitöstutkimus syventää ymmärrystä Lean-implementoinnin merkityksestä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen, ja tuottaa kiinnostavia tutkimuksellisia oivalluksia, jotka perustuvat syvälliseen laadulliseen tutkimukseen.

FM Timo Vilpposen johtamisen alan väitöskirjan "Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitys organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen suomalaisessa elintarvikeyrityksessä" tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 26.9.2025 klo 12.00 Mattilanniemessä Agoralla auditoriossa 2. Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Tommi Auvinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tutustu Timo Vilpposen väitöskirjaan.

Lisätietoja:
Timo Vilpponen
timo.t.vilpponen@student.jyu.fi

Avainsanat

sosiaalinen vastuullisuustyötyytyväisyystyöturvallisuuslean-tuotantotapaleanjohtaminenväitöstutkimusjyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Timo Vilpponen
FM Timo Vilpponen tutki johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tutkimuksen mukaan vastuullisuutta tukevat järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen.
Lataa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Väitös: Kontekstisidonnaiset mallit ennustavat, milloin kuljettajan tarkkaamattomuus voi johtaa onnettomuuksiin18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Abhishek Sarkar kehitti väitöstutkimuksessaan kontekstisensitiivisiä malleja, jotka auttavat tunnistamaan kuljettajan keskittymisen herpaantumisen eri ajotilanteissa. Mallit osaavat ottaa huomioon ajoympäristön, kuljettajan omat kyvyt ja erilaiset poikkeustilanteet. Tuloksia voidaan hyödyntää ajoneuvojen valvontajärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelussa ja kuljettajakoulutuksessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye