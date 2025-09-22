Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa

FM Timo Vilpponen tarkasteli Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen kolmessa eri työntekijäryhmässä, joita olivat työntekijät, lähijohtajat ja päälliköt.

Tutkimuksen mukaan Lean-implementoinnin koettiin vaikuttavan seuraaviin tekijöihin: järjestelmällisyyteen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen, tiedonkulkuun, aikataulussa pysymiseen, jatkuvaan parantamiseen, havainnoinnin lisääntymiseen, ongelmatilanteisiin kiinnipääsemiseen, työympäristön siisteyteen ja järjestykseen, byrokratiaan ja raportointiin, johtamiseen helposti saatavilla olevien mittareiden avulla sekä monityötaitoisuuden lisääntymiseen.

- Erityisesti johtamisen järjestelmällisyyden lisääntymisen, tiedonkulun paranemisen sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen koettiin parantavan työtyytyväisyyttä, työturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta ja -laatua. Sen sijaan lisääntyneen byrokratian ja raportoinnin sekä kiireen koettiin vähentävän erityisesti työtyytyväisyyttä, sanoo Timo Vilpponen.

Tutkimus nosti esiin myös ristiriitaisia kokemuksia monityötaitoisuuden lisääntymisestä.

- Vaikka monityötaitoisuus nähtiin hyödyllisenä työntekijöiden ammattitaidon lisääntymisen ja työn suunnittelun näkökulmista, heräsi huoli siitä, että syvällinen asiantuntemus saattaa samalla heikentyä, millä oli vaikutuksia kaikkiin tutkittuihin osa-alueisiin.

Lean ja organisaation sisäinen sosiaalinen vastuullisuus - onnistuminen vaatii vuoropuhelua

Vilpposen väitöstutkimus osoittaa, että Lean-tuotantotapa voi edistää organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta kaikilla organisaatiotasoilla.

- Lean-periaatteiden onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa arviointia, kehittämistä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa mahdollisten negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi, toteaa Vilpponen.

Vilpposen väitöstutkimus syventää ymmärrystä Lean-implementoinnin merkityksestä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen, ja tuottaa kiinnostavia tutkimuksellisia oivalluksia, jotka perustuvat syvälliseen laadulliseen tutkimukseen.

FM Timo Vilpposen johtamisen alan väitöskirjan "Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitys organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen suomalaisessa elintarvikeyrityksessä" tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 26.9.2025 klo 12.00 Mattilanniemessä Agoralla auditoriossa 2. Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Tommi Auvinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tutustu Timo Vilpposen väitöskirjaan.

Lisätietoja:

Timo Vilpponen

timo.t.vilpponen@student.jyu.fi