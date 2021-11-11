Uusi mainosalan gaala päästää ääneen tavalliset kuluttajat – Kantsun Karhut jaetaan 13.11. kannelmäkeläisessä pubissa
Tarkoitus on ravistella alaa ja muistuttaa, että mainosten ensisijainen tehtävä ei ole tuomaristojen, vaan kuluttajien hurmaaminen”, toteaa N2 Creativen vastaava luova johtaja Jan Sederlöf.
Markkinointi- ja PR-ala tunnetaan lukuisista palkintogaaloista, joissa asiantuntijaraadit palkitsevat parhaita mainos- ja PR-kampanjoita. Yksi ääni alan toimijoiden keskinäisestä mittelöstä kuitenkin puuttuu lähes kokonaan: kuluttajien.
”Eli heidän, joille mainokset ja tempaukset lopulta tehdään” toteaa N2 Creativen vastaava luova johtaja Jan Sederlöf.
Havainnon pohjalta syntyi uusi markkinointi- PR-alan palkintogaala, 13.11. järjestettävä Kantsun Karhut, jonka seitsenhenkinen tuomaristo on koottu tavallisista kuluttajista. Joukossa on niin opiskelijoita, duunareita kuin senioreitakin.
”He ovat kukin oman segmenttinsä kokemusasiantuntujoita”, Sederlöf sanoo. “Eikä vastaavaa ole tiettävästi tehty missään päin maailmaa.”
Ei selityksiä
Sederlöfin mukaan mainosalan kilpailuihin osallistutaan yleensä tekemällä hiki hatussa esityksiä, joihin kootaan kampanjan tuloksia ja muita selityksiä. Kantsun Karhuissa selityksiä ei kaivata tai edes sallita, vaan ainoa ratkaiseva tekijä on se, mitä kuluttaja näkee ja kuulee.
Kisatöitä esitellään tuomaristolle seitsemässä kategoriassa, jotka ovat ulkomainos, video, radio / ääni, internet, lehtimainokset, vautsi ja kauppa.
Kategorioissa on pyritty suoraviivaisuuteen. Vautsilla tarkoitetaan kampanjan yleistä ”wau-efektiä” ja "kaupalla" halutaan nostaa esiin kisoissa usein väheksyttyä markkinoinnin muotoa eli myymälöiden sisällä tapahtuvaa mainontaa, Sederlöf täsmentää.
”Varför Cannes, vi har ju Kantsu”
Kantsun Karhut järjestetään kansanomaiseen tyyliin Helsingin Kannelmäessä sijaitsevassa Kannel Krouvissa ja sen juontaa tv- ja mediapersoona Sami Kuronen. Paikkavalinta sisältää pienen silmäniskun markkinointialan suurtapahtuma Cannes Lionsiin, jonka festivaalipassi on Kantsun Karhujen pääpalkinto.
Menestyminen kilpailussa kerryttää lisäksi voittajatoimiston OMD Ranking -pisteitä. Kuusi muuta OMD Rankingin noteeraamaa kilpailua ovat Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show, Eurobest ja Cannes Lions.
Cannes Lions nousi kesällä otsikoihin huijausyritysten vuoksi. Sederlöfin mukaan se todistaa, että kisavoitoista on tullut joillekin toimistoille tärkeämpiä kuin mainonnan ydintehtävästä eli asiakkaiden ja kuluttajien palvelemisesta.
”Haluamme ravistella alaa ja muistuttaa, että mainosten ensisijainen tehtävä on kuluttajien – ei tuomaristojen hurmaaminen”, Sederlöf sanoo.
Sederlöf huomauttaa, että Kantsun Karhuissa on ennen kaikkea kyse yhteisestä hauskanpidosta ja kollektiivisesta halusta nostaa markkinoinnin tasoa Suomessa. Ala nähdään helposti sisäänpäin kääntyneenä, vaikka sen pitäisi olla täysin päinvastaista.
”Vaikka kilpailu järjestetään huumorilla ja kieli poskessa, niin sen sanoma on tärkeä: asiakkaan asiakas on aina oikeassa”, Sederlöf päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt
Matti Tuomela
+358 405137220
matti.tuomela@mellakka.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
N2-konserniin kuuluvat N2 Creative, N2 Albiino, VML, Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Mellakka Management.
Konsernissa työskentelee 120 ihmistä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 22,5 miljoonaa euroa. N2 Helsingin osaomistaja on maailman suurin markkinointiviestintäkonserni WPP.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta N2
N2 Helsinki Oy vahvistaa digitaalisen markkinointiviestinnän osaamistaan – vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement osaksi konsernia11.11.2021 11:13:53 EET | Tiedote
N2 Helsinki on ostanut 50 % vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy:n osakkeista sen perustajaosakkailta Max Kolulta ja Jani Isakssonilta. Kaikki osakkaat ja työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa, ja Jani Isaksson on kaupan yhteydessä nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Hypementin asiakkaita ovat muun muassa Finnair, Klarna sekä Sinebrychoff. “Hypement-kauppa parantaa vahvaa vaikuttajamarkkinointiosaamistamme entisestään. Konserniyhtiömme Mellakka Helsinki ja Mellakka Management ovat jo merkittäviä toimijoita alalla, mutta Hypement tuo meille lisävoimia ja erilaista näkemystä. Yhtiöllä on erittäin vahva osaaminen populaarikulttuurin ja urheiluvaikuttajien keskuudessa. Suurella osalla Hypementin henkilökunnasta on itselläänkin urheilutausta, joten he ovat luontevia ja luotettuja toimijoita alalla niin vaikuttajille kuin asiakkaillekin”, N2 Helsinki -konsernin toimitusjohtaja Alex Nieminen kertoo. Myös Hypement Oy:n toimitusjohtaja Jani Isaksson kokee, että kaupoista on merkittäv
N2:n kampanja kiteytti Roosa nauhan rohkean mission: tehdään suomalaisista maailman välittävin kansa8.10.2020 09:40:47 EEST | Tiedote
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee nyt kaikkea suomalaista syöpätutkimusta. N2 kiteytti Roosa nauhan rohkeat tavoitteet menestyksekkääksi kampanjaksi.
Alex Niemisen podcast-uutuus kehottaa yrityksiä pysähtymään, arvioimaan ja toimimaan2.4.2020 08:26:10 EEST | Tiedote
Pysähdy. Arvioi. Toimi! -podcastissa keskustellaan koronakriisin vaikutuksista ja ratkaisuista markkinointialan huippuosaajien kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme