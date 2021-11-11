Uusi mainosalan gaala päästää ääneen tavalliset kuluttajat – Kantsun Karhut jaetaan 13.11. kannelmäkeläisessä pubissa

Markkinointi- ja PR-ala tunnetaan lukuisista palkintogaaloista, joissa asiantuntijaraadit palkitsevat parhaita mainos- ja PR-kampanjoita. Yksi ääni alan toimijoiden keskinäisestä mittelöstä kuitenkin puuttuu lähes kokonaan: kuluttajien.



”Eli heidän, joille mainokset ja tempaukset lopulta tehdään” toteaa N2 Creativen vastaava luova johtaja Jan Sederlöf.



Havainnon pohjalta syntyi uusi markkinointi- PR-alan palkintogaala, 13.11. järjestettävä Kantsun Karhut, jonka seitsenhenkinen tuomaristo on koottu tavallisista kuluttajista. Joukossa on niin opiskelijoita, duunareita kuin senioreitakin.

”He ovat kukin oman segmenttinsä kokemusasiantuntujoita”, Sederlöf sanoo. “Eikä vastaavaa ole tiettävästi tehty missään päin maailmaa.”

Ei selityksiä

Sederlöfin mukaan mainosalan kilpailuihin osallistutaan yleensä tekemällä hiki hatussa esityksiä, joihin kootaan kampanjan tuloksia ja muita selityksiä. Kantsun Karhuissa selityksiä ei kaivata tai edes sallita, vaan ainoa ratkaiseva tekijä on se, mitä kuluttaja näkee ja kuulee.



Kisatöitä esitellään tuomaristolle seitsemässä kategoriassa, jotka ovat ulkomainos, video, radio / ääni, internet, lehtimainokset, vautsi ja kauppa.

Kategorioissa on pyritty suoraviivaisuuteen. Vautsilla tarkoitetaan kampanjan yleistä ”wau-efektiä” ja "kaupalla" halutaan nostaa esiin kisoissa usein väheksyttyä markkinoinnin muotoa eli myymälöiden sisällä tapahtuvaa mainontaa, Sederlöf täsmentää.

”Varför Cannes, vi har ju Kantsu”

Kantsun Karhut järjestetään kansanomaiseen tyyliin Helsingin Kannelmäessä sijaitsevassa Kannel Krouvissa ja sen juontaa tv- ja mediapersoona Sami Kuronen. Paikkavalinta sisältää pienen silmäniskun markkinointialan suurtapahtuma Cannes Lionsiin, jonka festivaalipassi on Kantsun Karhujen pääpalkinto.

Menestyminen kilpailussa kerryttää lisäksi voittajatoimiston OMD Ranking -pisteitä. Kuusi muuta OMD Rankingin noteeraamaa kilpailua ovat Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show, Eurobest ja Cannes Lions.

Cannes Lions nousi kesällä otsikoihin huijausyritysten vuoksi. Sederlöfin mukaan se todistaa, että kisavoitoista on tullut joillekin toimistoille tärkeämpiä kuin mainonnan ydintehtävästä eli asiakkaiden ja kuluttajien palvelemisesta.

”Haluamme ravistella alaa ja muistuttaa, että mainosten ensisijainen tehtävä on kuluttajien – ei tuomaristojen hurmaaminen”, Sederlöf sanoo.

Sederlöf huomauttaa, että Kantsun Karhuissa on ennen kaikkea kyse yhteisestä hauskanpidosta ja kollektiivisesta halusta nostaa markkinoinnin tasoa Suomessa. Ala nähdään helposti sisäänpäin kääntyneenä, vaikka sen pitäisi olla täysin päinvastaista.

”Vaikka kilpailu järjestetään huumorilla ja kieli poskessa, niin sen sanoma on tärkeä: asiakkaan asiakas on aina oikeassa”, Sederlöf päättää.